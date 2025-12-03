結業潮2025｜番茄濃湯專門店「蕃滿門」大埔最後分店12月31日結業 招牌番茄辣湯底成絕響 食客感慨：同老婆細個拍拖開始食

番茄濃湯專門店「蕃滿門」 自2010年開業，以自選辣度番茄湯底、炒滑蛋及脆皮咸豬手聞名，全盛期曾於多區開設分店，近年僅餘大埔海寶花園一店。近日店方於社交媒體公佈，大埔店將於12月31日結業，文中提到感謝食客支持「好開心能與大家分享美食，創造了無數美好回憶」。

大埔店將於12月31日結業。

主打濃厚番茄湯底

「蕃滿門」主打濃厚番茄湯底，番茄湯酸甜濃厚，非常開胃，還可自選辣度。另外炒滑蛋、脆皮咸豬手等也是人氣之選，開業十多年間曾於全港多區設有分店，惟近年陸續收縮業務，目前僅餘大埔分店。店長接受傳媒訪問時指大埔店由舊址搬至海寶花園約9年，今次因租約期滿結業，認為港人北上消費是主要問題，將來會否覓地重開要視乎公司決定。

濃厚番茄湯底配炒滑蛋。

食客 : 同老婆細個拍拖開始食

結業消息引發網民不捨，有食客憶述「同老婆細個拍拖開始食」，亦有人特意跨區到大埔光顧。但也有不少食客指搬舖後水準與價格不附，才是客人減少的主因「當年未搬舖，日日排長龍入去朝聖咁，而家新舖個粉難食咗」、「由舊舖搬新舖越做越難食」、「不過裝修完再試就無下次了」。

另一名物脆皮咸豬手。

蕃滿門

地址：大埔安慈路1號海寶花園地下8號舖 (地圖按此)

圖片來源：FB@TomatoClubfans、FB@大埔 TAI PO

文：Amy

