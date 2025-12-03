宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
結業潮2025｜番茄濃湯專門店「蕃滿門」大埔最後分店12月31日結業 招牌番茄辣湯底成絕響 食客感慨：同老婆細個拍拖開始食
2010年開業的番茄濃湯專門店「蕃滿門」全盛期曾於多區開設分店，近日店方於社交媒體公佈，位於大埔的最後分店將於12月31日結業，即睇內文：
番茄濃湯專門店「蕃滿門」 自2010年開業，以自選辣度番茄湯底、炒滑蛋及脆皮咸豬手聞名，全盛期曾於多區開設分店，近年僅餘大埔海寶花園一店。近日店方於社交媒體公佈，大埔店將於12月31日結業，文中提到感謝食客支持「好開心能與大家分享美食，創造了無數美好回憶」。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
主打濃厚番茄湯底
「蕃滿門」主打濃厚番茄湯底，番茄湯酸甜濃厚，非常開胃，還可自選辣度。另外炒滑蛋、脆皮咸豬手等也是人氣之選，開業十多年間曾於全港多區設有分店，惟近年陸續收縮業務，目前僅餘大埔分店。店長接受傳媒訪問時指大埔店由舊址搬至海寶花園約9年，今次因租約期滿結業，認為港人北上消費是主要問題，將來會否覓地重開要視乎公司決定。
食客 : 同老婆細個拍拖開始食
結業消息引發網民不捨，有食客憶述「同老婆細個拍拖開始食」，亦有人特意跨區到大埔光顧。但也有不少食客指搬舖後水準與價格不附，才是客人減少的主因「當年未搬舖，日日排長龍入去朝聖咁，而家新舖個粉難食咗」、「由舊舖搬新舖越做越難食」、「不過裝修完再試就無下次了」。
蕃滿門
地址：大埔安慈路1號海寶花園地下8號舖 (地圖按此)
圖片來源：FB@TomatoClubfans、FB@大埔 TAI PO
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
結業潮2025｜中環法式可麗餅專門店「Cafe Crepe」年底結業 開業9年加拿大過江 套餐限時75折優惠
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
Threads爆紅「屯元天最好食」意粉小店Mamma Mia 必食蒜香蜆肉欖油意粉/蕃茄蟹肉意粉/Tiramisu
結業潮2025｜大埔老字號麵包店「麵飽城」結業 街坊感慨「由細幫襯到大」
結業潮2025｜ 尖沙咀西餐「Amelia Hong Kong」宣布結業 本店為西班牙米芝蓮二星餐廳
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡
文：Amy
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
宏福苑五級火死者增至 159 人 居民返家取物品｜保監局：宏福苑火災壽險及產險保單約 8700 張｜鄧兆尊揭藝人捐款有壓力｜12 月 3 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 12 月 3 日，星期三。明日本港大致多雲，晚間有一兩陣微雨，市區氣溫約 19 度，新界再低兩三度；日間部分時間有陽光及較乾燥，最高約 22 度，紫外線指數預測約為 4，屬中等。隨後數日本港天氣普遍晴朗乾燥，日夜溫差會較大，大家早晚記得添衣保暖。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔美食｜10間超出色人情味小店餐廳推介 超軟糯客家糍粑/以咖啡店連結社區（額外附15間有心小店推介）
大埔宏福苑火災一事令全城陷入悲痛，但在事情發生後，不少大埔餐廳、小店都立即為災民伸出援手，展示出香港人的團結跟善心。今次就為大家集齊多間大埔美食餐廳，今個假期不妨到大埔一轉，為大埔的居民店家打打氣，一同努力去重建屬於我們的家。Yahoo Food ・ 1 天前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 13 小時前
王肇枝中學16名宏福苑學生已復課 狀態大致回復
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火慘劇，全港哀痛，區內不少居民以及學校師生目擊大火焚燒，情緒受影響，包括鄰近的王肇枝中學師生，校長鄭思宏接受傳媒訪問表示，校內16名學生住在宏福苑，當中包括應屆文憑試考生，校方即時提供支援，包括學習物資及情緒輔導，校服商及書on.cc 東網 ・ 18 小時前
34歲男警涉元朗寮屋串謀製毒 還押明年1.30再訊
一名男警被指於元朗寮屋與他人串謀製作毒品，被控一項「串謀製造危險藥物」罪，案件今日(4日)在屯門裁判法院再提堂。控方申請將案件押後到明年1月30日，以待收取毒品化驗報告及有關專家報告獲接納，期間被告繼續還押。 被告孫程遠(被起訴時34歲，沒有報稱職業)，被控於今年1月24日至 4月23日，在新界元朗大樹下東路崇山am730 ・ 16 小時前
新聞女王² ｜ 夏文汐強勢登陸與佘詩曼火花四濺連場對壘
昨晚一集最大焦點，絕對是Man姐（佘詩曼飾）「霸氣養母」Madam Yuen阮雪君（夏文汐飾）強勢回港。身為SNK元祖級新聞女王的Madam Yuen，這次回歸除觸發方太（龔慈恩飾）力邀回巢。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
柏蔚山二手全數蝕讓兼跑輸大市 最新兩房6年跌逾40%
港島北角的半新樓盤柏蔚山，淪為蝕讓的重災區。今年該屋苑錄得15宗二手成交，但全數以蝕讓告終，最新一宗成交為低層兩房單位，成交價僅978萬元、呎價約1.49萬元，業主持貨約7年，帳面損失超過四成，大幅跑輸大市。分析柏蔚山淪為蝕讓重災區的原因主要有兩點：一是同區新盤大量開售，對二手市場造成壓力；二是柏蔚山周邊二手屋苑的呎價遠低於其水平，令其高價轉售變得困難。閱讀更多淘大花園細兩房｜9年前433萬入市9年後433萬沽貨 表面平手離場 實際倒貼21萬雜費宏福苑大火｜火險賠償可否用作償還按揭欠款？經絡按揭：目前仍存變數 最新的蝕讓成交單位為柏蔚山3座低層A室，實用面積約656平方呎，兩房間隔，景觀為樓景，成交呎價約14,909元，比屋苑近期二手均價低了約24%。原業主於2018年7月以約1,696萬元購入該單位，現以978萬元出售，帳面損失達718萬元，貶值約42.3%。該單位呎價偏低，進一步拉低了屋苑的整體均價。事實上，柏蔚山近期二手平均呎價約1.96萬元，成交主要集中於800至900平方呎的大單位，這類單位的呎價仍可接近每呎2萬元。然而，即使如此，柏蔚山今年錄得的15宗成交，蝕讓幅度介乎2028Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔火災成電騙新招！偽冒 GovHK 發短訊 聲稱「誤點廣告即扣款」騙取銀行密碼
大埔宏福苑 5 級火災牽動全港市民的心，正當各界紛紛伸出援手之際，騙徒卻趁火打劫，利用市民的同情心進行網絡詐騙。HKCERT（香港網絡安全事故協調中心）發出最新警示，發現有騙徒冒充「GovHK」發送欺詐短訊，聲稱市民因點擊廣告已「自動捐款」，藉此誘騙市民進入假網站輸入銀行密碼「退款」。Yahoo Tech HK ・ 11 小時前
聖誕好去處2025｜利東街變身歐洲嘉年華！8米金光聖誕樹/夢幻旋轉木馬/飄雪音樂匯演/聖誕市集
今年利東街帶來「Luminous Carnival」聖誕主題活動，以歐洲嘉年華為靈感，運用超過兩萬顆智能LED燈珠帶來聖誕樹、空中摩天輪、飛天熱氣球及旋轉木馬等夢幻打卡位，每晚上演聖誕燈光音樂匯演，12月指定日子更有飄雪匯演、聖誕老人村角色節日派對、聖誕市集等，尤如置身將歐洲五光十色的嘉年華一樣夢幻！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
尖沙咀美食｜「敘．小麵 姑蘇臻味」帶你品江南蘇州淡雅風情
位於尖沙咀K11 Art Mall的「敘．小麵 姑蘇臻味」，把蘇州菜的精細淡雅搬進香港鬧市，讓食客在鋼筋水泥間嚐到江南水鄉的清幽秀麗。 蘇菜源自魚米之鄉姑蘇，講求「精、細、雅、潔」，選新鮮食材如鰣魚、大閘蟹，用文火慢燉現炒，突出天然本味，遠離濃油赤醬的厚重，正合現代健康飲食潮流。 餐廳裝潢走蘇式摩登風，水鄉古鎮情懷撲面而來，從姑蘇空運的黃鱔、茭白等材料，炮製麵食、澆頭、點心，隨季節變換菜單，一年四季都有新鮮驚喜！ 30款小菜開啟江南畫卷 想快速入味蘇州風情，從冷熱澆頭入手最直接，餐廳備足30款，每款只需HK$19至49，以小碟上桌，輕鬆share。 湯底推介老雞白湯，用雞鴨黃鱔螺螄慢熬，澄澈鮮香不膩，配細白彈牙的陽春麵，無論選豬骨紅湯或白湯，都像一幅江南水墨畫，柔韌麵條吸滿湯韻，清雅沁心。 廚師現炒現做，用蔥薑蒜天然去腥，調味恰到好處，讓蓮藕筍芹、笋菌山簌等素菜層次分明，食後輕盈不脹氣。 大閘蟹三重奏：清蒸、蟹粉春卷、熟醉全攻略 蟹季來襲，陽澄湖大閘蟹是必點主角，每隻5.5兩清蒸最純樸，殼青毛黃腿有力，蒸後蟹膏綿密蟹肉鮮甜，直擊江南湖鮮滋味。...men’s Reads ・ 4 小時前
宏福苑災民每戶生活津貼增至10萬元
民青局局長麥美娟今日(4日)見記者時表示，上周政府公布向每戶宏福苑災民發放5萬元生活津貼，將提高到10萬元。300戶已獲5萬元，隨後會再派發其餘5萬元。AASTOCKS ・ 11 小時前
九龍城AEON｜AEON九龍城分店宣布暫停營業 街坊擔心會結業
AEON九龍城分店宣布暫停營業！近日有網民在Facebook群組上貼圖分享，指AEON九龍城分店貼出告示，於12月1日起暫停營業，有不少街坊都擔心分店會結業。Yahoo Food ・ 1 天前
特區護照續期懶人包｜網上預約流程/線下自助機使用方法/所需文件 附熱門旅遊地點入境護照要求
想旅程順順利利，無憂無慮就要做好事前準備，特別是護照有效期！港人工作忙碌，很容易忽略查看護照的有效期，所以時不時就會看到網民分享自己「蝦碌」事，到機場Check-in時才知道護照過期，或有效期不足以通過旅行目的地的入境要求，不但耽誤行程，還影響心情。Yahoo Travel為大家整合了特區護照續期懶人包，Bookmark這篇文章就可以輕易清楚知道換領新護照的各種事項，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
冬至飯2025｜12間冬至中菜餐廳推介！做冬低至$233享燕窩鮑魚/酒店早鳥優惠/免加一及茶芥
冬大過年，2025年冬至（12月21日）快將來到，是時候跟家人外出做冬食餐好！今年Yahoo food為大家準備了10間高質冬至中菜晚餐推介，甚至連酒店米芝蓮餐廳都有！今個冬至，保證一家大細都食得滿意，溫馨做冬歡渡冬至2025！不過不少人都會選擇冬至外出用餐，大家緊記提前預約。Yahoo Food ・ 22 小時前
熊本魚雷沾麵｜灣仔日本過江龍拉麵店推超辣沾麵 女創辦人霸氣稱：很多人質疑女人煮拉麵，我要證明有何不可
熊本魚雷沾麵於灣仔開業了！這間沾麵店在2010年，由創辦人夫婦松永隆二及松永佑佳一同於熊本創立，在日本已經有4間分店。今次首度進軍香港，帶來招牌魚雷沾麵，以超強辣度，希望以「平地一聲雷」的香辣風味震撼食客味蕾。今次來港，創辦人之一的松永佑佳（Yuka Matsunaga）亦有來監檢品質，亦為Yahoo的讀者們分享她跟丈夫，由熊本小店闖至香港的創業故事。Yahoo Food ・ 22 小時前
深圳野生動物園門票買一送一、人均$64起！盡覽近萬隻野生動物＋動物表演｜深圳親子景點
深圳有不少玩樂景點，不少港人都會趁假日和家人或朋友來個深圳短線遊！今次推介的深圳野生動物園，佔地60多萬平方米，集野生動物保護、展覽、環境科普教育為一體。今次Klook推出港澳居民專享深圳野生動物園門票買一送一優惠，折後每位只需$64，超抵！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
少女時代Yuri移居濟州島「退出演藝圈」？女團偶像退隱田園生活的意義是找回生活節奏
當少女時代成員 Yuri 宣布移居濟州島時，不少人不禁質疑：「這是否意味著她將退出演藝圈？」畢竟在 K-pop 界闖蕩多年，突然從首爾搬離，選擇隱居田園生活，產生此疑問亦屬合理。然而，Yuri 雖然暫別了城市生活，卻並未完全離開舞台，反而主動選擇以另一種方式生活。讓我們一同深入探討 Yuri 的大自然療癒與慢活日常。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
北角富澤花園棚網證書疑造假 屋苑法團稱僅涉富嘉閣
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，惹起全城對棚網安全的質疑。北角富澤花園的維修工程，日前亦被指懷疑使用虛假棚網證書。該屋苑業主立委法團今日（4日）發出澄清聲明，指有關情況僅涉富嘉閣 ，不涉及屋苑內的富達閣、富威閣及富邦閣，又指屋苑現階段的大維修工程尚處on.cc 東網 ・ 16 小時前
大閘蟹放題2025｜陶源酒家大閘蟹放題三位突發$1,111！人均$327起食足兩小時 再送蟹粉瀑布配上海麵、蟹粉獅子頭
踏入初秋，絕對是瘋狂食大閘蟹的季節，大家當然要好好把握機會，有大食大，有幾多食幾多！近日陶源酒家就推出大閘蟹放題三位突發$1,111，人均只需$326.3就可以食足兩小時，除最基本的清蒸煮法外，亦有太雕蒸及油鹽焗兩種食法，食多幾隻都唔會悶！不單只大閘蟹任食，陶源酒家今次的放題優惠更可以無追加點心、小菜與點心，再送每位加送特盛三式，包括鮑汁扣原隻鮑魚伴椎茸、蟹粉瀑布搭配上海麵、窩巴、手抓餅、蟹肉椰菜粉絲各一份！只要在Klook訂購，可以一次過食到大閘蟹加多款菜式，簡直是城中至抵！Yahoo Food ・ 16 小時前