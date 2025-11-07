結業潮｜西九龍中心先施百貨年底結業 30年老牌百貨清貨1折起

「先施百貨」深水埗西九龍中心分店租約期滿，暫定將於年底結業，並推出全場清貨優惠，大部分貨品以低至1折出售(iPoint Optical 視點護眼fb)

本地零售業持續面對衝擊，結業潮不止。香港老牌連鎖百貨公司「先施百貨」於周四（11月6日）宣布，深水埗西九龍中心分店租約期滿，暫定將於年底結業，並推出全場清貨優惠，大部分貨品以低至1折出售。該店自開業以來屹立深水埗約30年，不少街坊表達不捨，亦有網民分析稱「老牌百貨，經唔起時代洪流」、「淨係target中老年人，無咩後生會去行」、「而家興網購，加上佢哋嘅形象比較守舊，就.....搞到咁樣樣...」。

第一代租戶 「30年的歷程將告一段落」

先施百貨是香港歷史最悠久的老牌百貨公司之一，其深水埗店開業約30年，為西九龍中心第一代租戶，最初由一樓到七樓都是由先施承租，及後縮減規模至三層。

先施百貨周四在Facebook專頁上發布公告，宣布深水埗店租約期滿，暫定於今年年底結業，並感謝顧客多年來的支持。官方在公告中更感慨表示「遺憾地差不多30年的歷程即將告一段落」， 回應網民時稱「我地唔排除將來會係鄰近地區再開設分店。」





僅剩中環及旺角店

為答謝客人長期支持，先施百貨即日進行清貨減價優惠，全場商品低至1折，涵蓋男女裝服飾、戶外運動用品及家居電器等貨品。至於深水埗店結業後，全港的先施百貨實體店將會僅剩中環及旺角店，而網店則會繼續正常營運。

網民分析形象守舊 「無咩後生會去行」

有網民稱是深水埗居民，對先施離場表不捨，「有西九龍就有先施…」、「估唔到呢間會結業」、「西九呢間先施，買小朋友返學鞋及長輩們嘅涼鞋，非常唔錯，好集中，牌子也多」，亦有人分析稱「老牌百貨，經唔起時代洪流」、「面積大又冇乜生意」、「執遲咗」、「淘寶拼多多免運費，執笠係遲早嘅事」、「啲衫款式太老舊，基本上係比50路以上嘅人著」、「而家興網購，加上佢哋嘅形象比較守舊，就.....搞到咁樣樣...」、「淨係target中老年人，無咩後生會去行」。

