結業潮2025｜觀塘人氣小店「豐味窯雞」宣布結業 老闆曾透露「比同行針對」
位於觀塘，以多汁香濃窯雞打出名堂的人氣小店「豐味窯雞」近日於社交平台上宣布結業 ，大批食客表示不捨，即睇內文：
近年本港餐飲業持續受高昂租金、人手短缺及營商環境不穩等因素夾擊，不少街坊小店只能無奈退場。位於觀塘，以多汁香濃窯雞打出名堂的人氣小店「豐味窯雞」，近日突然在社交平台 Threads 宣布結業，消息來得相當突然，令不少熟客大感錯愕與不捨。
「豐味窯雞」宣佈結業
店方於 Threads 發出簡短但沉重的結業通知：「特別通知！明天（即12月15日）8:00pm 後豐味窯雞將會結束營業。感謝各位一直以來的支持同埋對我地食物的肯定。雖然事發突然，希望之後嘅日子，大家唔好去左吉鋪到」，語氣低調卻難掩不捨。消息一出，大批網民即湧入留言區表達惋惜，「好突然，仲記得第一次食個陣，你哋啲肉汁多到驚為天人，希望你地日後會另覓地方開返」、「我同女朋友都好鍾意食你哋啲窯雞」、「吓，勁好食，點解要執呀 我寧願你哋加價都唔好執」等等，字裡行間盡是對小店的不捨與祝福。
老闆：加價都解決唔到個問題
面對網民挽留，老闆亦有親自回覆留言，但他卻表示「加價都解決唔到個問題」，更直言結業原因「好難解釋」。雖然不少食客鼓勵店家另覓舖位重開，但老闆亦直言「應該唔會了」。翻查資料，老闆早於今年9月已曾在Threads透露長期承受壓力，指不時遭「同行」投訴至 1823，最終因外賣服務提供餐具及免費供應透明膠手套而收到環境保護署發出的告票。當時店方亦因應要求，象徵式向外賣中的膠匙羹、膠手套收費，並無奈表示，一直希望在守規之餘，盡量減輕食客負擔。至於今次突然結業，是否與早前事件直接相關，店方未有進一步說明，只留下小店的口號「豐味窯雞，美味從此不一樣」一句作結。小店的離場，再次反映本地餐飲小店在夾縫中求存的艱難現實。
圖片來源：Threads@chickendinn_er、IG@chickendinn_er、OpenRice
