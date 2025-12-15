結業潮2025｜觀塘人氣小店「豐味窯雞」宣布結業 老闆曾透露「比同行針對」

近年本港餐飲業持續受高昂租金、人手短缺及營商環境不穩等因素夾擊，不少街坊小店只能無奈退場。位於觀塘，以多汁香濃窯雞打出名堂的人氣小店「豐味窯雞」，近日突然在社交平台 Threads 宣布結業，消息來得相當突然，令不少熟客大感錯愕與不捨。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

「豐味窯雞」宣佈結業

店方於 Threads 發出簡短但沉重的結業通知：「特別通知！明天（即12月15日）8:00pm 後豐味窯雞將會結束營業。感謝各位一直以來的支持同埋對我地食物的肯定。雖然事發突然，希望之後嘅日子，大家唔好去左吉鋪到」，語氣低調卻難掩不捨。消息一出，大批網民即湧入留言區表達惋惜，「好突然，仲記得第一次食個陣，你哋啲肉汁多到驚為天人，希望你地日後會另覓地方開返」、「我同女朋友都好鍾意食你哋啲窯雞」、「吓，勁好食，點解要執呀 我寧願你哋加價都唔好執」等等，字裡行間盡是對小店的不捨與祝福。

廣告 廣告

店家自稱是「全港首間窯雞專門店」

大批食客留言表達不捨

大批食客留言表達不捨

大批食客留言表達不捨

大批食客留言表達不捨

大批食客留言表達不捨

老闆：加價都解決唔到個問題

面對網民挽留，老闆亦有親自回覆留言，但他卻表示「加價都解決唔到個問題」，更直言結業原因「好難解釋」。雖然不少食客鼓勵店家另覓舖位重開，但老闆亦直言「應該唔會了」。翻查資料，老闆早於今年9月已曾在Threads透露長期承受壓力，指不時遭「同行」投訴至 1823，最終因外賣服務提供餐具及免費供應透明膠手套而收到環境保護署發出的告票。當時店方亦因應要求，象徵式向外賣中的膠匙羹、膠手套收費，並無奈表示，一直希望在守規之餘，盡量減輕食客負擔。至於今次突然結業，是否與早前事件直接相關，店方未有進一步說明，只留下小店的口號「豐味窯雞，美味從此不一樣」一句作結。小店的離場，再次反映本地餐飲小店在夾縫中求存的艱難現實。

老闆曾透露不時遭「同行」投訴至 1823

「豐味窯雞」的抵食外賣套餐

「豐味窯雞」的1蚊碗甜品非常受歡迎

圖片來源：Threads@chickendinn_er、IG@chickendinn_er、OpenRice

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

食粒糖就減到肥？日本 MSINC × PEACH JOHN「減脂小熊軟糖」爆紅 稱可減少內臟脂肪/改善BMI

尖沙咀合味道紀念館明年1月11日暫別香港 預告未來以嶄新的形式和形象再見

網民熱議世衛已將加工肉製品列為1級致癌物 港式早餐仲食唔食得？

Threads爆紅日本「神級」朱古力奶香港都買到 網民另外大推幾款「一生必推」

北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！

網民熱議黑芝麻取代開心果成「甜品界一哥」Threads友接力大推各款黑芝麻甜品

台網民訪港驚見「鬼畫符」餐牌 港人熱心助解讀花碼

Threads友分享麥當勞早餐「配搭」 引熱議 火腿扒芝士漢堡沾熱朱古力 網民：你係咪有反社會人格

8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！

藍田飯店時光倒流價雙拼燒味飯售$23 有人讚「良心」有人著眼呢樣？

Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」

屯門「半份」手工意粉惹熱議 網民意見兩極 「以為食淨」定樓主「唔識食」？

長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？