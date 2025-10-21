楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
近年中式酒樓生意備受衝擊，已開業38年、位於金鐘中信大廈的「海都酒家」近日貼出告示，稱由於租約期滿，將於11月1日結業，令金鐘繼名都酒樓後又少了一間著名酒樓。現時位於金鐘中信大廈5樓的海都酒家屬城中名人飯堂，加上鄰近政總及立法會，亦吸引不少官員、公務員、議員光顧，該酒家曾接待多國元首級賓客，亦獲得多個國際餐飲獎項。
租約期滿 業主對物業「另有發展方向」
據其結業公布顯示，海都酒家早於1987年已營業，並於1998年進駐中信大廈開設分店，惟由於業主對物業另有發展方向，將於下月1日正式結束營運。海都的經理向傳媒表示，其實酒樓生意不俗，惟因租約期滿，所在樓層已全層被其他人承租，所以無奈結業。
根據資料，海都酒家原本是已故「舖王」鄧成波家族的鄧氏餐飲旗下餐飲品牌之一，近月已由另一公司「東港飲食集團」接手。海都酒家結業意味繼7月結業的「鴻星中菜」和9月結業的「星薈」後，再多一個前鄧氏餐飲旗下餐飲品牌結業。
同樣為金鐘區知名酒樓的名都酒樓，已於9月底執笠，令同區酒樓買少見少。
▼▼金鐘名都酒樓已於9月底執笠▼▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/結業潮-金鐘再失-名人飯堂-開業38載海都酒家11月結業-/610519?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
