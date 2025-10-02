結業潮｜銅鑼灣DONOVAN突宣佈結業！澳洲「三頂廚師帽」名廚坐鎮＋招牌朱古力梳乎厘成回憶

香港餐飲界繼續結業潮 —— 位於銅鑼灣鬧市的現代歐洲料理餐廳 DONOVAN 宣佈將於 2025年10月1日正式結業。餐廳由澳洲名廚 Donovan Cooke 掌舵，他曾獲得澳洲餐飲界最高榮譽「三頂廚師帽」，多年來以精緻細膩的歐陸料理及星級甜品聞名，惜今次無奈結業，令不少食客感到惋惜。

Donovan Cooke坐鎮 星級Fine Dining體驗

餐廳於2023年進駐銅鑼灣，由 Donovan Cooke 與大廚 Scott Pickett 共同主理，主打法式與現代歐洲料理。餐廳選用日本、澳洲及歐洲時令食材，並結合傳統法式烹飪技巧，為食客打造高端Fine Dining體驗。Cooke 曾於2003及2004年獲《The Age Good Food Guide》評選為「年度廚師」，在國際餐飲界地位舉足輕重。

Donovan Cooke曾獲得澳洲餐飲界最高榮譽「三頂廚師帽」，多年來以精緻細膩的歐陸料理及星級甜品聞名。

招牌菜式回顧 朱古力梳乎厘令人難忘

DONOVAN 的菜單以精緻創意見稱，當中最受食客推崇的，必數法芙娜朱古力熔岩梳乎厘。選用法國75%黑朱古力，配上自家製柑橘雪葩、糖漬橙皮與現刨橙皮絲，濃厚朱古力與柑橘香甜相互平衡，成為餐廳最經典嘅甜品之一。不少食客形容這道甜品「一試難忘」，如今只能成為美好回憶。

日本油甘魚

紅燒和牛面頰肉

法芙娜朱古力熔岩梳乎厘，不少食客形容這道甜品「一試難忘」，如今只能成為美好回憶。

突然結業原因 高昂租金＋經濟環境衝擊

雖然DONOVAN自開業以來一直深受美食愛好者追捧，但在高昂租金、消費模式改變及經濟環境惡化等多重壓力下，最終難以維持營運。餐廳在公告中向顧客表達感謝，並期望未來有機會再與香港食客見面。

餐廳官方宣佈結業原文翻譯如下：

尊敬的顧客：我們很遺憾地通知您，由於我們無法控制的不可預見的情況，Restaurant Donovan 餐廳將於 2025 年 10 月 1 日星期三起停止營業。我們衷心感謝您的支持與理解。我們想藉此機會感謝您的忠誠，並感謝您成為我們旅程的一部分。我們很榮幸能為您服務，並期待未來能再次見到您。Donovan Cooke、Scott Pickett 及 Restaurant Donovan 團隊

DONOVAN（已結業）

地址：銅鑼灣開平道1號 CUBUS 16/F（地圖按此）

電話：3101 4008

