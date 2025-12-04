精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
結業潮2025｜長沙灣街坊中菜「老街坊菜館」最後倒數 12月13日結業 必食古法吊炸雞/鳳梨生炒骨/麻辣牛雜煲
長沙灣「老街坊菜館」近日貼出告示指由於租約期滿，將於12月13日正式光榮結業，餐廳鑊氣小炒及手工菜，亦因定期派發「愛心飯盒」成為區內有名的人情味小菜館，即睇內文：
長沙灣「老街坊菜館」以鑊氣小炒為街坊熟知，菜館樓下主攻外賣，旁邊樓梯上一樓便供應晚飯小菜。餐廳曾一度與區內另一名店「周記醬料」合作，於樓下售賣新鮮魚肉燒賣，配合周記秘製豉油及辣油，曾掀起一陣排隊熱潮。近日餐廳貼出告示，由於租約期滿「 將於2025年12月13日正式光榮結業」， 感謝食客多年來的支持與厚愛。
逢星期六派「愛心飯盒」
2020開業的「老街坊菜館」，堅持以傳統手法炮製的鑊氣中菜，每逢星期六也會派「愛心飯盒」予有需要的街坊，是區內知名的人情味小菜館。招牌古法吊炸雞需一日前預訂，雞皮炸至金黃香脆，外脆肉嫩；原個鳳梨生炒骨以新鮮鳳梨製作，肉質酥脆，果香酸甜。其他菜式如炸門鱔魚皮、古法鵝煲、麻辣牛雜煲都是店內人氣之選。
網民：周記搬走後就沒留意很久了
臨別時刻，不少網民都表示可惜，有熟客留言「佢既炸子雞好好食」、 「呢排多啲去食佢個炸燒賣和牛雜」，但也有網民指「自從周記搬走後就沒留意很久了」。距離結業尚有最後數日，想到訪一嚐長沙灣街坊美食就記得把握時間。
老街坊菜館
地址： 香港長沙灣青山道260-266號永隆大廈1樓B號舖及地下D號舖 (地圖按此)
圖片來源：IG@hkoldstreet、＠hei_yuchiro、＠yulingaochen
文：Amy
