結業潮2025｜韓國廚神白種元旗下「新村食堂」尖沙咀店開業不到一年火速退場

韓國廚神白種元旗下燒肉品牌「新村食堂」上年12月登陸香港，當時適逢《黑白大廚》節目爆紅，作為評審之一的白種元在香港人氣亦水漲船高，開幕初期曾掀起排隊熱潮，幾乎每晚都有數十人在門外排隊入座。豈料事隔不足一年就傳出結業消息，店員回覆媒體查詢時亦稱原址將改為另一韓燒品牌，預計年底重開。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

白種元旗下燒肉品牌「新村食堂」。

白種元今年陷多個爭議風波

白種元的餐飲王國「The Born Korea」於2005年開始向海外擴張，橫跨超過 10 個國家，擁有逾140個品牌，合共多達2700間店。「新村食堂」則是旗下的人氣燒肉店，主打7分鐘泡菜豬肉湯飯、芝士雞蛋羹等韓式料理。惟白種元今年起在韓國深陷多個爭議風波，包括食品產地標示不實、違反《農地法》、商品定價爭議及管理疏失等，目前已宣布暫停所有演藝活動，專注整頓企業。

廣告 廣告

主打7分鐘泡菜豬肉湯飯。

也有韓式懷舊鐵盒便當。

芝士雞蛋羹。

飲食資訊網站顯示為「已改名」

香港店開業不到一年火速退場，未知是否與其「國民廚神」形象受創有關，現時餐廳在飲食資訊網站已顯示為「已改名」。 消息一出有不少網民表示可惜「佢算好正宗真係有係韓國食個種feel」、「佢喺香港開咗冇耐就出佢單醜聞」、「香港名人效應唔work 」。

尖沙咀店開業不到一年。

圖片來源：IG@uncle_billki、Threads@saemaeul.hongkong

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

結業潮2025｜灣仔30年老字號「良友快餐」10月底結業 打工仔飯堂$16糧尾早餐成絕響

結業潮2025｜大埔老字號麵包店「麵飽城」結業 街坊感慨「由細幫襯到大」

結業潮2025｜ 尖沙咀西餐「Amelia Hong Kong」宣布結業 本店為西班牙米芝蓮二星餐廳

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

人氣車仔麵「何車車仔麵」開分店 店主親揭選址元朗錦田三大原因

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

將軍澳茶記入貨預製蛋炒飯 紙箱列明 -18°C 保存竟放地上「解凍」？ 街坊：買三餸飯好過

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

福岡人氣咖啡店No Coffee快閃香港3個月 必試期間限定聯乘特調咖啡

8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？