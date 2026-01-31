結業潮｜H&M銅鑼灣旗艦店及又一城分店下月齊結業 全港將僅餘一分店

百德新街20號FASHION WALK現址為連鎖時裝店「H&M」，包括地庫、地舖、1及2樓共4層，每層樓面約1.2萬方呎，共4.6萬方呎。(網上圖片)

連鎖時裝店H&M銅鑼灣旗艦店及九龍塘又一城分店下月齊結業，全港將僅餘位於荃灣廣場的分店。

繼H&M銅鑼灣旗艦店由於租約期滿，將於2月21日結束營業。最新的是H&M九龍塘又一城分店貼出結業公告，指由於租約期滿，將於2月22日結束營業。店方強調始終致力深耕香港市場，並將積極探索新的合適選址開設門店，期望持續為本地顧客提供更優質的時尚體驗。在門店結束營業後，顧客仍可前往H&M荃灣廣場門店以及H&M香港官網選購心儀商品。

期待不久的將来再相見

店方續指作為粵港澳大灣區的重要城市,香港在H&M戰略發展中扮演著關鍵角色。店方將透過優化門店组合，持續提升產品供應及品牌體驗，以滿足本地顧客的需求與期望。店方最後指非常感謝顧客一直以來的支持，期待不久的將来再次與大家相見。

