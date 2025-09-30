結業潮｜Pizza-BOX將軍澳35年老店結業 全港執剩2店

陪伴將軍澳富寧花園街坊長達35年的Pizza-BOX分店近日低調結業。(家繫富寧 Home@FuNing fb圖)

本港餐飲業結業潮持續！近日有網民發現，紮根將軍澳富寧花園長達35年的Pizza-BOX分店已低調結業，引起街坊熱議與不捨。隨著這間老店落下帷幕，Pizza-BOX在全港的分店數量進一步減少，目前僅餘沙田與觀塘兩間繼續營運。

一名將軍澳街坊周日(28日)在facebook群組「家繫富寧 Home@FuNing」上發帖，表示「陪伴富寧花園35年的PIZZA BOX今日最後營業」，並附上店面照片。不少網民表示不捨，認為「佢啲pizza唔錯，又方便我哋街坊」、「唉！又少了一個選擇」、「好過連鎖店」、「真係陪我住左咁耐，果時常常買一送一」。

根據資料，Pizza-BOX前身為Domino's Pizza，Domino's Pizza於1985年在香港以特許經營的方式營運。直至2003年2月，因特許經營權合約結束，營運商將餐廳改名為Pizza-BOX，並於同年3月重新開業。如今隨著將軍澳分店的結束，這個陪伴港人多年的品牌僅剩沙田和觀塘2間分店。

