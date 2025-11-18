結業潮｜Pizza-BOX火炭分店疑似結業 全港現時只剩1間分店

結業潮不斷，有網民發現位於火炭黃竹洋街的連鎖薄餅店Pizza-BOX疑似結業，意味著Pizza-BOX現時只剩下位於觀塘的1間分店。有不少沙田街坊都表示不捨。

在沙田開業多年

近日有網民在Facebook群組「沙田之友」分享，指「Pizza Box火炭店執咗」。翻查Pizza-BOX官網發現，現時只有顯示觀塘分店的地址，相信火炭店已經結業。事件引起網民熱烈討論。有街坊表示，「呢間鋪超耐，我細過住穗禾苑都已經係到，無30年應該都有25年」，亦有網民指：「因為佢而家啲嘢同Pizza Hut差唔多價錢，冇咩特價嘢，所以完全失去競爭力」、「仲以為執晒」。

圖片來源：Openrice、FB@Pizza Box、FB@沙田之友 (Shatin Fans)

