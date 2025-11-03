結業潮｜U購據報本月將執剩4間 高峰時期開100間店

U購近月關閉西營盤第三街分店。(西環變幻時FB)

香港零售業持續面對挑戰，結業潮持續，華潤集團旗下超級市場U購（U select）於2015開設首店，在2023年曾於全港有約100間分店，為香港第三大連鎖超市，惟隨後開始大幅縮減規模，有報道指目前只有6店仍在營業，位於將軍澳的兩店將於本月結業，即全線屆時只餘下4間店。

U購近兩年來陷結業潮，2024年分店數量由年初超過100間大幅縮減至年底約30間。今年分店繼續結業消息不斷，近月連關海怡半島、西營盤第三街、柴灣康翠臺等港島分店；其Facebook專頁自9月9日起再無更新。

將軍澳兩店傳本月齊執

U購官網最後一次更新顯示已縮減至11間門店，惟提及的西營盤第三街、西營盤家安大廈、鴨脷洲大街、鑽石山宏景花園商場、元朗朗善邨均已於近月結業，即餘下6店仍在營業，包括柴灣翠灣邨商場、天水圍天恩商場、屯門三聖商場、將軍澳富寧花園、將軍澳藍塘傲，以及東涌滿樂坊。

有網民發現將軍澳富寧花園及藍塘傲店的U購分店，近日出現貨架清空未見補貨，懷疑是結業先兆。社交平台facebook群組「家繫富寧 Home@FuNing」有網民表示已向富寧花園分店店員查詢，對方回應將營業至本月中，員工將全部遣散，另有報道指將軍澳兩店職員都透露11月內將結業。

