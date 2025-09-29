結業潮2025｜尖沙咀59年老字號「星座冰室」搬舖一年無聲結業 老闆指未能與業主達成協議退租離場

59年老字號「星座冰室」原本位於香檳大廈地庫，多年來以招牌番茄撈蛋麵及幽暗舊式裝潢引來一眾遊客到訪。去年8月因香檳大廈拆卸重建而撤出，不久後於同區加連威老道重開，餐牌不變，改以簡潔店面奉客。未知是否欠缺探店的神秘感，最近就有網友於Threads貼文指新店已結業，「一返去見到舖頭對面間星座冰室突然執咗笠」，店舖現已空置並開始招租，引來不少網民熱議。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

網友於Threads貼文指新店已結業

店舖現已空置並開始招租

老闆指未能與業主達成協議 退租離場

屹立尖沙咀多年的星座冰室，招牌的蕃茄撈蛋麵以新鮮蕃茄熬煮，芡汁偏重，混入茄蓉、蕃茄粒，一直被形容為極像「嘔吐物」。現時老闆林偉健先生為第四代接班人，傳媒就結業一事查詢，獲回覆因被業主要求多簽兩年死約，但農曆新年後市道每況愈下，加上舖頭門外又有工程進行，難免影響生意，最終「與業主未能達成協議，唯有退租離場」。至於未來會否重開，要視乎能否找到合適舖位。

招牌蕃茄撈蛋麵

新店找不到往日痕跡

當初舊店大受遊客捧場，有部分原因是香檳大廈環境幽暗、充滿歲月痕跡，加上有不少知名港產片在此處取景，是遊客見証舊香港的經典場地。但新店位於加連威老道地舖，店面簡約樸實，完全找不到舊日 「星座冰室」的痕跡，網友亦直言「可能因為無咗舊店地庫蛇竇嘅Vibe」、「平日好多時見只係得兩三枱客」，加上飲食業持續寒冬，最後老店都難免要再一次結業。

有不少知名港產片在舊店取景

星座冰室

地址：尖沙咀加連威老道58號地舖 (地圖按此)

圖片來源：Threads@littledot__vintage

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？

LV首爾餐廳開幕即爆紅！3粒天價餃子賣$264 究竟有幾特別？

高海寧上海摘星之旅！女廚神推介？豪嘆米芝蓮二星意大利菜DA VITTORIO SHANGHAI

內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇

結業潮2025｜將軍澳親民法式小館「ÔDELICE」9月底結業 主打法式可麗餅性價比高

北角 「人人和平」宣布旗下兩品牌「HONGrill」及「人人和平Hopers’ Base」即將進軍倫敦 老闆指籌備過程中飽受文化衝擊

旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？