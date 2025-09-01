結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星

飲食業寒冬持續，連米芝蓮名店都要結業收場。位於尖沙咀海港城的東京銀座壽司名店「鮨とかみ Sushi Tokami」，以正宗江戶前壽司為主打，堅持選用日本各地時令食材入饌，曾連續兩年奪得香港米芝蓮一星榮譽。近日有網民於「香港 Omakase おまかせ 關注組」 發文指餐廳於8月底結業，記者致電查詢亦獲回覆最後營業日為8月31日。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

堅持製作傳統江戶前壽司。

曾連續多年獲得日本米芝蓮殊榮 2015年登陸尖沙咀開店

2013年於東京銀座開業的Sushi Tokami，2014至2017都成功獲得日本米芝蓮星級殊榮，2015年登陸香港尖沙咀海港城，亦於2017及2018年奪得香港米芝蓮 一星。餐廳堅持製作傳統江戶前壽司，對壽司米、赤酢、烹調壽司飯的方式以至握壽司的手法都一絲不苟，嚴選最新鮮的時令食材，吞拿魚由築地批發商山幸供應，選用全日本最聞名的青森大間野生吞拿魚，肉質肥美，油香豐腴。

壽司店選用全日本最聞名的青森大間野生吞拿魚。

選用日本空運直送食材。

東京本店早於2023年結業

自結業消息一出，不少網友都大感可惜。Facebook「香港 Omakase おまかせ 關注組」 中，有網友表示「幫襯咗差不多十年，得知要結束不得不說衝激確實頗大」、 「可能曾經有一刻係港一鮨店」、「第一次食傳統江戶前omakase就係喺Tokami」， 也有網友指東京本店早已結業，香港店能維持至今已算難得。

香港店曾兩奪米芝蓮一星。

Sushi Tokami

尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心2樓216A號舖(地圖按此)

圖片來源： IG@sushitokami

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起

結業潮2025｜「番茄師兄」深水埗店8月底結業 僅存荔枝角最後一間分店

結業潮2025｜尖沙咀AV主題拉麵「朝日大勝」宣布9月結業 老闆為港產AV女優繪麗奈忠實粉絲

結業潮2025｜旺角潮州打冷「鴻發餐廳小廚」尋求頂手 1600呎地鋪月租高達15萬

荔枝角工廈小店「Picoso Mexican 」8月尾結業 夫妻檔堅持開業9年 直言「不敵這次經濟下滑」

國內連鎖炸雞品牌「正新雞排」登陸北角 全球設逾2萬間分店

日本拉麵名店「らぁ麺や 嶋」預告攻港！多次蟬聯東京拉麵排行榜第一名

加太賀疑結業？｜加太賀免頂手費放盤疑結業 網民笑指：俾洪天明食到執笠？

鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見

爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食！

網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」

謝霆鋒新內地節目《一飯封神》「致敬」《黑白大廚》 三大「撞樣位」＋香港廚師參戰掀熱議！

麥當勞推全新薯條透明雨傘 免費換領新地筒/減$3現金券

四寶食堂欠租｜四寶食堂涉欠租及雜費共110萬元 遭啟德體育園追討

油麻地「趣享小廚」兩餸飯推宵夜時段 晚上9時後$30任選菜式兼送飲品

Hotel ICON唯港薈馬來西亞榴槤節2025開鑼！13場榴槤自助餐 豪食貓山王榴槤海鮮釀蟹蓋/馬來西亞頂級榴槤

文：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？