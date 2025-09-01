新一批銀債保底息3.85厘 本財年不再發行其他零售債券
結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星
2015年登陸尖沙咀海港城開店的東京米芝蓮壽司店Sushi Tokami，曾兩度奪得香港米芝蓮一星，剛剛已於8月底結業，即睇內文：
飲食業寒冬持續，連米芝蓮名店都要結業收場。位於尖沙咀海港城的東京銀座壽司名店「鮨とかみ Sushi Tokami」，以正宗江戶前壽司為主打，堅持選用日本各地時令食材入饌，曾連續兩年奪得香港米芝蓮一星榮譽。近日有網民於「香港 Omakase おまかせ 關注組」 發文指餐廳於8月底結業，記者致電查詢亦獲回覆最後營業日為8月31日。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
曾連續多年獲得日本米芝蓮殊榮 2015年登陸尖沙咀開店
2013年於東京銀座開業的Sushi Tokami，2014至2017都成功獲得日本米芝蓮星級殊榮，2015年登陸香港尖沙咀海港城，亦於2017及2018年奪得香港米芝蓮 一星。餐廳堅持製作傳統江戶前壽司，對壽司米、赤酢、烹調壽司飯的方式以至握壽司的手法都一絲不苟，嚴選最新鮮的時令食材，吞拿魚由築地批發商山幸供應，選用全日本最聞名的青森大間野生吞拿魚，肉質肥美，油香豐腴。
東京本店早於2023年結業
自結業消息一出，不少網友都大感可惜。Facebook「香港 Omakase おまかせ 關注組」 中，有網友表示「幫襯咗差不多十年，得知要結束不得不說衝激確實頗大」、 「可能曾經有一刻係港一鮨店」、「第一次食傳統江戶前omakase就係喺Tokami」， 也有網友指東京本店早已結業，香港店能維持至今已算難得。
Sushi Tokami
尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心2樓216A號舖(地圖按此)
圖片來源： IG@sushitokami
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起
結業潮2025｜「番茄師兄」深水埗店8月底結業 僅存荔枝角最後一間分店
結業潮2025｜尖沙咀AV主題拉麵「朝日大勝」宣布9月結業 老闆為港產AV女優繪麗奈忠實粉絲
結業潮2025｜旺角潮州打冷「鴻發餐廳小廚」尋求頂手 1600呎地鋪月租高達15萬
荔枝角工廈小店「Picoso Mexican 」8月尾結業 夫妻檔堅持開業9年 直言「不敵這次經濟下滑」
日本拉麵名店「らぁ麺や 嶋」預告攻港！多次蟬聯東京拉麵排行榜第一名
加太賀疑結業？｜加太賀免頂手費放盤疑結業 網民笑指：俾洪天明食到執笠？
鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見
網民發帖大讚西九龍中心food court「世界級」掀起熱議 留言狂轟「啲櫈世界級垃圾」
謝霆鋒新內地節目《一飯封神》「致敬」《黑白大廚》 三大「撞樣位」＋香港廚師參戰掀熱議！
四寶食堂欠租｜四寶食堂涉欠租及雜費共110萬元 遭啟德體育園追討
油麻地「趣享小廚」兩餸飯推宵夜時段 晚上9時後$30任選菜式兼送飲品
Hotel ICON唯港薈馬來西亞榴槤節2025開鑼！13場榴槤自助餐 豪食貓山王榴槤海鮮釀蟹蓋/馬來西亞頂級榴槤
文：Amy
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
Polo Shirt憑什麼成為街頭新寵？2025秋冬衣櫥必備，從經典到Oversize、短身、條紋學習穿出高級感
過往的 Polo Shirt，常被視為「正經」、「有點老派」的衣櫥必備，甚至帶點學院風格的印象。但近年潮流興起一股懷舊熱，將這件看似平凡的單品推回時尚舞台。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
「你不是醜，只是不活在韓國」，#KoreaGlowUp歐美流行成為新生代對於「美」的新定義！審美觀惹熱議：染上韓國的容貌焦慮
近日歐美流行一句話：「你不是醜，只是不生於韓國。」Tiktok 影片中外國人紀錄移居到韓國後，只需 7 日即可變美的過程，這種新世代對「美」的新定義為 #KoreaGlowUp 。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【一幻拉麵】尖沙咀店夏日快閃優惠 拉麵買一送一/$38餃子放題（即日起至優惠結束）
一幻尖沙咀旗艦店全新「夏日快閃優惠」，加碼加推星期日，由星期日至星期五，每天18:00 - 21:30時段均有不同精彩優惠！YAHOO著數 ・ 4 小時前
Coach從「媽媽手袋」變GenZ寵兒！Anne Hathaway助攻再登熱搜，這5款親民價手袋要鎖定
相隔差不多 20 年，《穿Prada的惡魔》續集終於開拍，Anne Hathaway 再度化身 Andy Sachs 重返紐約街頭。這次她不再是當年那個為借 Chanel 長靴而奔波的職場新鮮人，反而以女強人姿態現身，手上的 Coach 復古公事包更成為焦點。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？
旺角都有個蘭桂坊？旺角康樂餐廳很受外國留學生圈子歡迎，每晚都有大批留學生喝酒吃小炒，非常熱鬧，因此被網民指是「旺角版蘭桂坊」。Yahoo Food ・ 7 小時前
全球首例AI謀殺案！ChatGPT成「偏執放大器」56歲IT菁英弒83歲母親後輕生
美國康乃狄克州一個富裕又安靜的郊區，一棟價值 270 萬美元的荷蘭殖民風格豪宅本應是退休老人 Suzanne Eberson Adams 頤養天年的港灣，卻在一夜之間淪為悲劇的舞台，因他的 56 歲兒子 Stein-Erik Soelberg 在跟 ChatGPT 的交流互動加劇了自身偏執，最終導致了一起可怕的謀殺與自殺事件。鉅亨網 ・ 1 天前
魚樂無窮│餐飲外賣成風 順豐同城增長潛力勁（唐牛）
公司與大型商超客戶的合作份額和收入持續提升，多個連鎖醫藥客戶訂單量突破新高等，均反映公司的全場景服務能力非常適應相關行業趨勢及客戶需求。截至6月底止過去12個月內，集團活躍商家規模達85萬，同比增長55%。Yahoo財經專欄 ・ 7 小時前
《港樓》內地生斥2.05萬租西半山63 Pokfulam一房連儲物室戶 呎租67元
利嘉閣地產西半山-寶翠園分行分區董事黃祥湧稱，該行日前促成西半山63 Pokfulam 1座高層F室的二手租賃成交個案，單位實用面積約306方呎，採一房連儲物室及開放式廚房間隔，外望山景。 黃氏表示，新租客為內地學生，鍾情單位位處高層，景觀優美，間隔合用，加上毗鄰香港大學，方便返學，睇樓後即進行洽租。業主原叫租25,000元，議價後以合理價20,500元租出，折合實用面積呎租約67元，並一筆過繳付全年租金。 據悉，業主於2018年以約1,183.8萬元一手購入單位，現租金回報約2.1厘。 黃祥湧補充，該屋苑現有約15個單位放盤，月租入場價由約18,500元起。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
呂宇健筆｜富二代李根興點解要「認低威」？｜Ken Lui
盛滙商舖基金創辦人李根興向來活躍於各大媒體及社交平台，但近日他的曝光率比之前更加高，連日接受不同媒體的訪問，分...BossMind ・ 19 小時前
《港樓》嶺大留學生1.35萬租屯門聚康山莊低層2房戶 呎租約31.5元
利嘉閣地產屯門-珀御分行高級經理陳志偉指，該行最新一宗屯門聚康山莊5座低層H室的二手租賃成交個案，單位實用面積約428方呎，原則2房間隔，望內園池景。業主原以14,000元放租單位，議價後以13,500元租出，折合實用呎租約31.5元。 陳氏指，新租客為內地生，就讀於嶺南大學，認為單位間隔合用，傢電齊全，可立即入住，加上屋苑鄰近輕鐵站，位置便利，即決定洽租。據悉，業主2011年底以約216.8萬元購入單位，現享租金回報高約7.5厘。(ss/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
塚田農場結業｜日本過江龍「塚田農場」全線結業 攻港8年曾有4間分店
塚田農場全線結業！日本連鎖居酒屋「塚田農場」今日宣布香港所有分店全線結業，正式退出本港市場，結業潮下又一間過江龍全線撤出香港。Yahoo Food ・ 19 小時前
玥熹被毛手毛腳怒了 社群開罵：道歉又怎樣
[NOWnews今日新聞]女星玥熹（原藝名：餅乾、夏乙薇）靠性感火辣身材以及活潑個性經常受邀上節目，私下她也會透過社群跟粉絲分享生活點滴，不過昨（30）日她卻罕見在社群動怒，透露自己工作時被毛手毛腳，...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
67歲影帝梁家輝細女分享4個月大混血囝囝生活照 兩爺孫對望畫面極溫馨
67歲影帝梁家輝近日忙於宣傳電影《捕風追影》，有戲中女演員曾涵煜於社交平台分享自己於片場吸煙區吸煙時，梁家輝主動遞上一張摺疊椅，示意佢坐下休息，大讚梁家輝溫柔零架子。梁家輝與太太江嘉年育有一對孖女梁穎晨及梁靜曦，近年榮升外公，繼大女梁穎晨（Chloe）去年9月誕下小公主，細女梁靜曦（Nikkie）亦於今年4月誕下混血囝囝Thibeaux。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Pixel 10 Pro XL 在耐用性測試中表現優異
Google Pixel 10 Pro XL 將與之前的系列一樣，獲得 7 次主要操作系統更新，這意味著支援將 […]TechRitual ・ 20 小時前
多國領袖抵達北京 出席抗日戰爭勝利80周年紀念活動
9 月 3 日（周三）是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念日，當天上午 9 時，中國政府將在北京天安門廣場舉行紀念大會。當天晚上 8 時，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年文藝晚會《正義必勝》在北京人民鉅亨網 ・ 3 小時前
仙氣學生「反正都遲了」道出社會潛規則？打工仔遲到扣薪有規管
學生一句「反正都遲了」引發網民熱議，被讚懂得社會潛規則，現實中返工遲到，僱主能否扣薪？勞工法例早有明文規定。Yahoo財經 ・ 7 小時前
許光漢既是UNIQLO大使又是「眼鏡高材生」？大熱「Hot Nerd」形象，一副眼鏡令男生魅力大爆發
許光漢一出伍後的活動真的是馬不停蹄，前幾日七夕才在香港宣傳新戲，過兩日就與落日飛車開演唱會，最近更為台灣UNIQLO代言了，難怪網民都說，「上天到底拿走了許光漢什麼？可能是缺點吧！」Yahoo Style HK ・ 6 小時前
香港鳥取航班「末日預言」下停運 日本官員：非常令人遺憾
受到日本將發生大災害的「預言」影響，大灣區航空營辦的香港至鳥取縣米子機場航線，開辦僅十個月便告停航。當地主管旅遊業的官員對航班停運表示遺憾，但希望透過社交平台及媒體宣傳，讓航線可以復辦。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
12蚊店清潔用品推介｜精選20款Daiso清潔好物 化妝掃清潔劑/內衣專用洗衣液/清潔海棉/隙縫清潔刷
正所謂「工欲善其事，必先利其器」想省力之餘，又能事半功倍？Daiso 12蚊店就有不少性價比高的清潔用品，如清潔手套、清潔海綿、家居清潔劑等，性價比極高。即睇Yahoo著數專員為你推薦20款清潔好物，一次過搞掂廚房、廁所、浴室清潔，輕輕鬆鬆用各便利工具打掃做到家居清潔零死角！YAHOO著數 ・ 1 小時前
否認從良秘婚 上原亞衣自爆被騙千萬靠乜回本
【on.cc東網專訊】日本前傳奇AV女優上原亞衣退役9年，近排動作多多。除了化身AI偶像唱歌外，又推出AI人偶《AITwins》。她日前來港宣傳，並接受本報專訪。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前