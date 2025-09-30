結業潮2025｜火炭工廈cafe「RÊVER」開業半年宣佈停業 最後營業日為10月24日

火炭工廈cafe「RÊVER」今年4月開幕，由深水埗人氣Cafe「習作」（已結業）的班底主理日式定食，同時引入多個本地品牌的招牌美食，提供bagel、朱古力及大福曲奇等，希望在美食沙漠的火炭都可享用到各區的本地人氣美食。惟好景不常，日前店主於社交媒體發文，指「呢個階段既Rêver 將會營運到10月24日」，多謝每位食客支持，並「未來希望會以其他形狀再見到大家」。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

店主於社交媒體發文指將營運到10月24日

連結本地小店品牌

「習作」 2018於年深水埗開業，今年初因經濟環境不景氣而決定提早離場，不久後兩位主理人最後決定在火炭開設樓上cafe，取名「RÊVER」（法文「發夢」的意思），除了自家日式料理，同時引入多個本地品牌，包括「午夜麵包俱樂部」、「立糯」、「Goose' Chocolate」等，希望利用這空間連結本地小店一同發夢，並計劃舉行放映會等各類活動。

小店主打日式家常料理

落戶火炭半年最終停業

奈何市道艱難，落戶火炭半年，「RÊVER」最終亦面臨停業，店主表示「RÊVER由4月開始落戶火炭已經半年，呢個夏天，多謝大家陪我地一齊發夢」，又明白停業是有一點突然，「我地只是想停一停好好想想，未來希望會以其他形狀再見到大家」。一眾熟客大感可惜，有網友留言「江湖再見」、「成個市場都唔好，休息一下出發都係好事」。「RÊVER」最後營業日至10月24日，大家可趁最後時間到訪。

大坑午夜麵包俱樂部的貝果

太平山街Goose' Chocolate 烏干達 72% 朱古力

RÊVER

地址：火炭坳背灣街37-39號峯達工業大廈11樓14室(地圖按此)

圖片來源：IG@rever1114

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？

LV首爾餐廳開幕即爆紅！3粒天價餃子賣$264 究竟有幾特別？

高海寧上海摘星之旅！女廚神推介？豪嘆米芝蓮二星意大利菜DA VITTORIO SHANGHAI

內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇

結業潮2025｜將軍澳親民法式小館「ÔDELICE」9月底結業 主打法式可麗餅性價比高

北角 「人人和平」宣布旗下兩品牌「HONGrill」及「人人和平Hopers’ Base」即將進軍倫敦 老闆指籌備過程中飽受文化衝擊

旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星

文、攝：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？