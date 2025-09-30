結業潮2025｜火炭工廈cafe「RÊVER」開業半年宣佈停業 最後營業日為10月24日

回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
由深水埗人氣Cafe「習作」（已結業）班底主理的火炭工廈cafe RÊVER日前於社交媒體發文，指「呢個階段既Rêver 將會營運到10月24日」，即睇內文：
火炭工廈cafe「RÊVER」今年4月開幕，由深水埗人氣Cafe「習作」（已結業）的班底主理日式定食，同時引入多個本地品牌的招牌美食，提供bagel、朱古力及大福曲奇等，希望在美食沙漠的火炭都可享用到各區的本地人氣美食。惟好景不常，日前店主於社交媒體發文，指「呢個階段既Rêver 將會營運到10月24日」，多謝每位食客支持，並「未來希望會以其他形狀再見到大家」。
連結本地小店品牌
「習作」 2018於年深水埗開業，今年初因經濟環境不景氣而決定提早離場，不久後兩位主理人最後決定在火炭開設樓上cafe，取名「RÊVER」（法文「發夢」的意思），除了自家日式料理，同時引入多個本地品牌，包括「午夜麵包俱樂部」、「立糯」、「Goose' Chocolate」等，希望利用這空間連結本地小店一同發夢，並計劃舉行放映會等各類活動。
落戶火炭半年最終停業
奈何市道艱難，落戶火炭半年，「RÊVER」最終亦面臨停業，店主表示「RÊVER由4月開始落戶火炭已經半年，呢個夏天，多謝大家陪我地一齊發夢」，又明白停業是有一點突然，「我地只是想停一停好好想想，未來希望會以其他形狀再見到大家」。一眾熟客大感可惜，有網友留言「江湖再見」、「成個市場都唔好，休息一下出發都係好事」。「RÊVER」最後營業日至10月24日，大家可趁最後時間到訪。
RÊVER
地址：火炭坳背灣街37-39號峯達工業大廈11樓14室(地圖按此)
圖片來源：IG@rever1114
