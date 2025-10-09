結業潮2025｜銅鑼灣「喜喜冰室」疑悄悄結業 7月曾發生燒傷食客意外

銅鑼灣懷舊冰室「喜喜冰室」，以七八十年代舊香港為裝修主題，曾引來不少遊客到訪打卡，也有不少電影及電視劇在此取景。可惜早前冰室出現意外，有侍應端上鐵板餐「火焰豬手」 時，以玫瑰露點火引致搶火，令客人燒傷送院。近日就有網民在社交平台分享喜喜冰室已暫停營業的照片，記者嘗試致電冰室亦已無法接通，店舖懷疑已悄悄結業。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

廣告 廣告

位於銅鑼灣Fashion Walk的「喜喜冰室」

70年代懷舊裝潢 必食「雞批浮台」

喜喜冰室以70年代小巴、舊大丸百貨、殖民地辦公廳和學校教室等港式元素作主題，店內放滿陳舊報章、卡式錄音帶、復古收音機等裝飾，店外則有雍雅山房雅座，七彩太陽傘，更設有乒乓球台、康樂棋等懷舊玩意，讓客人重拾舊有回憶。冰室供應一系列茶餐廳美食，必食自創招牌作「雞批浮台」，也有菠蘿包、西多士和熱狗等。

店內處處懷舊港式元素。

招牌菠蘿包及蛋撻。

自創「雞批浮台」吸引不少食客打卡。

7月意外後社交平台再無更新

今年7月，喜喜冰室曾發生一宗燒傷食客意外，一名侍應為食客端上鐵板餐「火焰豬手」 時，過程中需加入玫瑰露點火，但初時因火勢不夠旺盛，再次追加玫瑰露點燃時突然搶火，結果兩名食客被波及，分別出現手部、胸口及臉部燒傷情況。意外之後，喜喜冰室的社交平台亦一直未有更新，目前飲食資訊網OpenRice亦已顯示為「已結業」。

喜喜冰室的社交平台自7月意外後亦一直未有更新

圖片來源：Openrice、FB@cafematchbox

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

結業潮2025｜新加坡過江龍杯子蛋糕「Twelve Cupcakes」分店連環結業 僅存中環最後一店

放題打包｜牛一推放題外賣盒！可能係全港唯一可打包的日式火鍋放題？

LV首爾餐廳開幕即爆紅！3粒天價餃子賣$264 究竟有幾特別？

高海寧上海摘星之旅！女廚神推介？豪嘆米芝蓮二星意大利菜DA VITTORIO SHANGHAI

內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇

結業潮2025｜將軍澳親民法式小館「ÔDELICE」9月底結業 主打法式可麗餅性價比高

北角 「人人和平」宣布旗下兩品牌「HONGrill」及「人人和平Hopers’ Base」即將進軍倫敦 老闆指籌備過程中飽受文化衝擊

旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星

文、攝：Amy

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？