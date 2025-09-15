銀債開售｜專家建議抽 30 手
結業酒樓2025〡盤點結業酒樓超過12間！連鎖酒樓集團/40年老字號/告別傳統點心車
結業潮一發不可收拾，Yahoo Food整理2025年城中多間結業酒樓，馬上看看內文有哪些結業酒樓在名單之內
結業酒樓2025多不勝數，2025年絕對是飲食界最難捱的時期，餐廳結業新聞屢見不鮮。香港飲食業在面對租金高昂、港人北上玩樂潮、旅客減少的營運艱難的情況下，不少老字號餐廳、過江龍人氣食店紛紛結業，就連酒樓也劫數難逃！Yahoo Food整理2025年多間結業酒樓，雖然面對這結業潮，未能做甚麼事挽救，只能夠略盡綿力整理這份結業清單，讓這些走進歷史洪流的品牌名字，也可以有個記錄。
1.名都酒店：35年歷史老字號宣布光榮結業！告別傳統點心車
擁有35年歷史的名都酒樓，早前宣布將於9月27日光榮結業。其所屬集團香港聘珍樓集團在名都酒樓則上中英並茂的光榮結業告示，表示憑著製作傳統點心及粵菜，傳承碩果僅存的點心車，為數代市民服務，接待來自世界各地的遊客，並舉辦無數難忘的宴會，為客人慶祝在香港的珍貴時刻。由於位置鄰近金鐘港鐵站，多年來不少港人愛在名都酒樓飲茶及舉辦大型飲宴，消息一出之後，無數港人把握時間前往惠顧趕搭尾班車。
2.新斗記：曾獲米芝蓮一星！高峰期全港曾有6間分店
開業接近20年、曾兩度榮獲米芝蓮一星的連鎖酒樓新斗記，以火山石燒乳豬、脆皮即燒金牌燒鵝皇及手工蝦籽柚皮作招牌名菜。可情於7月9日結業，早前曾發出結業通告，表示其業務受到嚴重影響，雖然一直積極尋求開源節流的方法，惟依然敵不過目前嚴峻的營商環境，經過審慎評估後決定經束營業。
3.鴻星中菜：36年老字號！最後一間分店結業
鴻星中菜創立於1989年，至今已走過36個年頭，於全盛時期曾設有多達16間分店，以黃油蟹、石頭魚等菜式打響名堂。可惜近年來不停逐一結業，位於旺角新世紀廣場是其品牌僅存的最後一間分店。於7月初宣佈因營商環境嚴峻及面對租金高企的情況只能結業止血。
4.富東閣：沙田街坊最愛酒樓結業！告別招牌片皮鴨
開業超過十年的富東閣，向來深受沙田街坊喜愛，因標榜點心全是均是自家製，當中最受歡迎是片皮鴨，皮脆肉嫩且非常足料，吸引不少識食之人跨區前來惠顧。可惜於6月30日結業！於通告中表示「今日一別，可能後會無期！山高水長，各自珍重！有緣再會！」
5.富城火鍋海鮮酒家（太子店）：屹立太子超過20年！主打平價海鮮火鍋
由富臨集團於2005年創立的富城火鍋海鮮酒家，在太子已開業超過20年，已於8月初結業。其主打平價海鮮火鍋，憑著手切牛肉作主打配以牛骨熬製多時的濃郁湯底，其牛肉向來鮮嫩味美，打邊爐一流！可惜隨著旺角店結業，現時只剩下黃大仙分店。
6.金滿庭（九龍灣德福廣場分店）：開業達13年！全港只剩3間分店
在九龍灣德福廣場開業13年的金滿庭京川滬菜館分店已於7月尾結業，集團在社交平台指：「從開業至今，能見證街坊們的歡聚、孩子們的成長、甚至三代同堂的溫馨聚餐，是我們最大的榮幸。每一句『好味！』，都成為我們堅持的動力」，主打名物是小籠包，以後想吃只能前往其餘3間分店。
7.盈暉海鮮酒家：突發結業！拖欠逾50個員工薪金700萬
位於長沙灣的盈暉海鮮酒家，早前於7月31日突發結業！當中有至少50個員工被拖欠薪金、遺散費、代通知金、年假及休息日等，當中欠薪總金額超過700萬！勞工處更收到不少酒樓員工求助。
8.明星海鮮燒鵝專門店（竹園分店）
屬於明星海鮮酒家旗下的明星海鮮燒鵝專門店，開業已30多年，是黃大仙區內的老牌街坊酒樓。已於8月1日結束營業。早前貼出告示表示因租約期滿結業，更感謝賓客一直以來支持，如欲惠顧早午茶及晚飯可移步集團其他分店。
9.金滿樓：瘋狂加租結業離場
位於太子的金滿樓開業6年，午市主打即蒸點心及小炒等，晚市則主打手工懷舊小菜，表示因業主瘋狂加租，未能就新租金與業主達成共識，長痛不如短痛，定於7月31日結業。
10.聯邦皇宮酒樓（屯門店）：開業30年！集團全港只剩2間分店
聯邦酒樓紮根香港至今已超過50年，可惜分店網絡近年漸漸減少，就連開業30年的屯門分店也逃不過結業的命運。據屯門區議員鍾健峰發文表示，聯邦皇宮酒樓將會轉手，會有新公司與現有員工接洽及進行溝通。
11.稻香酒樓（青衣及荃灣分店）
位於青衣城的稻香酒樓於4月時門外貼上停業通告，指出因租約問題已於 4 月22日起停止營業；位於荃灣廣場的稻香超級漁港已於 4 月停業，連鎖集團的兩間酒樓分店連環結業。
12.金山海鮮酒家：油麻地老字號酒樓結業
開業超過40年歷史的老字號金山海鮮酒家，於1月靜靜地結業。自1982年開業至今，環境充滿懷舊感，主打港式小炒及海鮮等，招牌菜有椒鹽瀨尿蝦、秘製炒蟶子皇等小菜。
