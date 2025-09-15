結業酒樓2025〡盤點結業酒樓超過12間！連鎖酒樓集團/40年老字號/告別傳統點心車

結業酒樓2025多不勝數，2025年絕對是飲食界最難捱的時期，餐廳結業新聞屢見不鮮。香港飲食業在面對租金高昂、港人北上玩樂潮、旅客減少的營運艱難的情況下，不少老字號餐廳、過江龍人氣食店紛紛結業，就連酒樓也劫數難逃！Yahoo Food整理2025年多間結業酒樓，雖然面對這結業潮，未能做甚麼事挽救，只能夠略盡綿力整理這份結業清單，讓這些走進歷史洪流的品牌名字，也可以有個記錄。

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

1.名都酒店：35年歷史老字號宣布光榮結業！告別傳統點心車

擁有35年歷史的名都酒樓，早前宣布將於9月27日光榮結業。其所屬集團香港聘珍樓集團在名都酒樓則上中英並茂的光榮結業告示，表示憑著製作傳統點心及粵菜，傳承碩果僅存的點心車，為數代市民服務，接待來自世界各地的遊客，並舉辦無數難忘的宴會，為客人慶祝在香港的珍貴時刻。由於位置鄰近金鐘港鐵站，多年來不少港人愛在名都酒樓飲茶及舉辦大型飲宴，消息一出之後，無數港人把握時間前往惠顧趕搭尾班車。

廣告 廣告

傳統點心車買少見少。

臨別秋波，推出手提帆布袋。

2.新斗記：曾獲米芝蓮一星！高峰期全港曾有6間分店

開業接近20年、曾兩度榮獲米芝蓮一星的連鎖酒樓新斗記，以火山石燒乳豬、脆皮即燒金牌燒鵝皇及手工蝦籽柚皮作招牌名菜。可情於7月9日結業，早前曾發出結業通告，表示其業務受到嚴重影響，雖然一直積極尋求開源節流的方法，惟依然敵不過目前嚴峻的營商環境，經過審慎評估後決定經束營業。

火山石燒乳豬。

新斗記於7月9日結束營業。

3.鴻星中菜：36年老字號！最後一間分店結業

鴻星中菜創立於1989年，至今已走過36個年頭，於全盛時期曾設有多達16間分店，以黃油蟹、石頭魚等菜式打響名堂。可惜近年來不停逐一結業，位於旺角新世紀廣場是其品牌僅存的最後一間分店。於7月初宣佈因營商環境嚴峻及面對租金高企的情況只能結業止血。

鴻星中菜以黃油蟹馳名。

鴻星最後一間分店於7月結業收場。

4.富東閣：沙田街坊最愛酒樓結業！告別招牌片皮鴨

開業超過十年的富東閣，向來深受沙田街坊喜愛，因標榜點心全是均是自家製，當中最受歡迎是片皮鴨，皮脆肉嫩且非常足料，吸引不少識食之人跨區前來惠顧。可惜於6月30日結業！於通告中表示「今日一別，可能後會無期！山高水長，各自珍重！有緣再會！」

片皮鴨是招牌名物。

富東閣於6月30日結業。

5.富城火鍋海鮮酒家（太子店）：屹立太子超過20年！主打平價海鮮火鍋

由富臨集團於2005年創立的富城火鍋海鮮酒家，在太子已開業超過20年，已於8月初結業。其主打平價海鮮火鍋，憑著手切牛肉作主打配以牛骨熬製多時的濃郁湯底，其牛肉向來鮮嫩味美，打邊爐一流！可惜隨著旺角店結業，現時只剩下黃大仙分店。

富城火鍋海鮮酒家已結業。（圖：openrice）

主打平價海鮮火鍋。（圖：openrice）

6.金滿庭（九龍灣德福廣場分店）：開業達13年！全港只剩3間分店

在九龍灣德福廣場開業13年的金滿庭京川滬菜館分店已於7月尾結業，集團在社交平台指：「從開業至今，能見證街坊們的歡聚、孩子們的成長、甚至三代同堂的溫馨聚餐，是我們最大的榮幸。每一句『好味！』，都成為我們堅持的動力」，主打名物是小籠包，以後想吃只能前往其餘3間分店。

金滿庭（九龍灣德福廣場分店）已結業。

小籠包是人氣名物。

7.盈暉海鮮酒家：突發結業！拖欠逾50個員工薪金700萬

位於長沙灣的盈暉海鮮酒家，早前於7月31日突發結業！當中有至少50個員工被拖欠薪金、遺散費、代通知金、年假及休息日等，當中欠薪總金額超過700萬！勞工處更收到不少酒樓員工求助。

盈暉海鮮酒家早前突發結業。（圖：openrice）

過往不少食客在此吃團年飯。（圖：openrice）

8.明星海鮮燒鵝專門店（竹園分店）

屬於明星海鮮酒家旗下的明星海鮮燒鵝專門店，開業已30多年，是黃大仙區內的老牌街坊酒樓。已於8月1日結束營業。早前貼出告示表示因租約期滿結業，更感謝賓客一直以來支持，如欲惠顧早午茶及晚飯可移步集團其他分店。

明星海鮮酒家燒鵝專門店（竹園店）結業。

人氣燒鵝瀨粉。（圖：openrice）

9.金滿樓：瘋狂加租結業離場

位於太子的金滿樓開業6年，午市主打即蒸點心及小炒等，晚市則主打手工懷舊小菜，表示因業主瘋狂加租，未能就新租金與業主達成共識，長痛不如短痛，定於7月31日結業。

金滿樓已結業。（圖：openrice）

手工懷舊小菜。（圖：openrice）

10.聯邦皇宮酒樓（屯門店）：開業30年！集團全港只剩2間分店

聯邦酒樓紮根香港至今已超過50年，可惜分店網絡近年漸漸減少，就連開業30年的屯門分店也逃不過結業的命運。據屯門區議員鍾健峰發文表示，聯邦皇宮酒樓將會轉手，會有新公司與現有員工接洽及進行溝通。

聯邦皇宮酒樓（屯門店）已結業。

供應多款點心。（圖：openrice）

11.稻香酒樓（青衣及荃灣分店）

位於青衣城的稻香酒樓於4月時門外貼上停業通告，指出因租約問題已於 4 月22日起停止營業；位於荃灣廣場的稻香超級漁港已於 4 月停業，連鎖集團的兩間酒樓分店連環結業。

位於青衣城及荃灣廣場的稻香已結業。（圖：openrice）

12.金山海鮮酒家：油麻地老字號酒樓結業

開業超過40年歷史的老字號金山海鮮酒家，於1月靜靜地結業。自1982年開業至今，環境充滿懷舊感，主打港式小炒及海鮮等，招牌菜有椒鹽瀨尿蝦、秘製炒蟶子皇等小菜。

金山海鮮酒家已結業。（圖：openrice）

招牌菜椒鹽瀨尿蝦。（圖：openrice）

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

乘客Threads呻搭廉航訂水都要被批評 掀網民熱議並大讚UO餐點

鮮選壽司最後一間分店結業！DONKI旗下迴轉壽司品牌全線撤出香港

食客質疑下午茶自己落單都收加一？網民：請問你服務咗我啲咩？

尖沙咀人氣火鍋店「漁一」突宣佈結業 感性帖文：唔止人生倒數，店舖都要落車

昔日「宵夜天堂」海景粥店茶餐廳宣佈結業 九龍城最後分店營業至7月6日

精選五間售「濃縮咖啡橙汁」咖啡店！陳茂波：餐飲業鬥平無出路 需創新如Espresso加橙汁

利口樂Ricola橡皮珠將撤出香港 舉辦活動送「足金橡皮珠擺設」

食客Threads嘲華御結三文魚飯糰「紫菜包白飯」 網民反控樓主呢個行為？

良心社企「膳心小館」遭房署收舖 宣佈石硤尾店結業在即 逾50流浪貓貓恐失支援

韓國網絡創作者即日來回香港 快閃12小時品嚐5大美食 超市狂掃一物塞爆喼？

TikTok瘋傳「麥當勞偏頭痛套餐」大批患者實測偏方有效 醫生解釋箇中原理

荃灣湯水涼茶舖「止咳神器」爆紅！ 老闆逐個客「問診」兼售後服務 網民：超級癲嘅食療家

內地旅客小紅書瘋傳「最驚香港執笠美食」名單 大推必食特色小店/大排檔/人氣甜品

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？