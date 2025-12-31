結業2025〡盤點下半年超過50間餐廳結業！過江龍撒出香港/酒樓連環執笠/百年藥行結業

盤點下半年超過40間餐廳結業

結業餐廳2025多不勝數，幾乎每日都有結業餐廳出現！香港飲食業在面對租金高昂、港人北上玩樂潮、旅客減少的營運艱難的情況下，不少老字號餐廳、過江龍人氣食店紛紛結業，從此走進歷史，繼而吸引香港人把握時間在結業之前排隊作最後懷緬。Yahoo Food整理2025年下半年7月至12月城中多間結業餐廳及飲食集團，面對這結業潮，未能做甚麼事挽救餐廳，只能夠略盡綿力整理這份結業清單，讓這些走進歷史洪流的品牌名字，也可以有個記錄。

1.漁一：突宣佈結業 感性帖文：唔止人生倒數，店舖都要落車

結業日期：6月28日

「漁一海鮮火鍋料理」位於尖沙咀，向來以優質海鮮、即叫即煮足料靚湯底及日式串燒見稱，深受「邊爐控」歡迎。然而，店方日前突然於社交平台發帖，並以電影《破地獄》的金句作比喻，指餐廳的旅程已到站，「唔止人一出生就倒數，漁一到咗站都係要落車，有機會喺車上同一班漁友共聚已經係賺咗， 何必介懷幾時落車？」店家亦在帖文中感謝食客多年以來的支持，「衷心多謝多年來喺車上留下每一段嘅回憶，無論開心的談天說地，或者唔開心嘅移民離別，所有嘅點滴仍在腦海內，已經賺咗！」，同時又呼籲食客支持其他本地小店。

「漁一」無預警宣佈結業。

2.鮮選壽司：DONKI旗下迴轉壽司品牌全線撤出香港

結業日期：6月30日

鮮選壽司曾於高峰期在香港開設多達五間分店，包括山頂、黃埔、銅鑼灣名珠城、小西灣藍灣廣場及荃灣海之戀，乘着DONKI品牌的人氣，開業時吸引不少「壽司控」試食而大排長龍。然而，面對競爭激烈的餐飲環境，加上營運成本上升，鮮選壽司逐步收縮陣線，最終僅餘荃灣店獨撐大局。海之戀分店於貼出結業公告，「為迎接全新精彩活動，本店將營業至2025年6月30日！我們衷心感謝顧客一直以來的支持。敬請期待！」

鮮選壽司現已全線撤出香港。

3.三拍子牛扒：「拉麵陳」Meter Chen人氣石燒牛扒店最後一間分店結業

結業日期：7月初

有「拉麵陳」、「日本通」之稱的Meter Chen (陳方藤) 開設的「三拍子牛扒」，採用日本流行的自助購票形式，透過自助點餐機揀選牛肉類別及重量，當年最平$78就可享用石燒牛扒，曾於一年間連開3間分店。但Meter Chen 於7月初在社交平台上載一張「三拍子牛扒」門口改圖， 暗示牛扒店即將結業，並感謝各位街坊支持。

三拍子牛扒結業。

4.新斗記：米芝蓮一星敵不過嚴峻營商環境

結業日期：7月9日

2006年在佐敦起家的新斗記，主打傳統手工粵菜，招牌菜包括火山石燒乳豬、脆皮即燒金牌燒鵝皇、手工蝦籽柚皮、豉油皇鮮肥鵝腸等，曾連續於2012年及2013年榮獲米芝蓮一星，高峰期全港設有六間分店。但有網民於Facebook關注組上傳一張新斗記結業通告，指公司一直尋求開源節流方法，但「敵不過目前嚴峻的營商環境」，決定在7月9日結束新斗記的經營。

新斗記結業通告。

5.上海弄堂：開業22年上海菜餐廳結業！備受蔡瀾推介

結業日期：7月30日

備受蔡瀾推介的上海弄堂，在Facebook發文宣布跑馬地店於7月30日結業：「面對成本壓力同市場變化，我哋要無奈咁同跑馬地講聲：後會有期」，又指「呢個決定對我哋嚟講好唔容易，但希望大家可以明白同體諒。」不過上海弄堂另外兩間位於天后及上環的分店就會繼續營業，不受影響，想支持他們的朋友可以去到另外兩間分店！

上海弄堂跑馬地店結業。

6.Bread Of Life：告別自家製人氣酥皮千層系列結業

日期：8月26日

Bread Of Life於去年11月開業，由擁有超過20年入行經驗的殿堂級餅廚 Mohd. Iqwan Shah 主理，他曾出任文華東方及麗晶酒店的麵包總廚，出品水準獲不少饕客讚賞。其品牌主打各式歐式麵包及甜點，如丹麥酥、千層蛋撻等，曾吸引大批顧客排隊選購。

銅鑼灣Bread Of Life宣佈8月26日結業。

7.Relieve稍息：告別限量人手製和牛漢堡咖哩蛋包飯

結業日期：8月31日

位於上環的人氣cafe「Relieve稍息」宣佈結業，喜歡去cafe的人，一定有會在社交平台上看過「Relieve稍息」這cafe的名字，其日式昭和風的裝橫設計，很舒適也充滿復古風情，而且設有榻榻米座位，有置身日式小店的感覺，招牌菜是限量每日20份人手製和牛漢堡咖哩蛋包飯，以及魚子爆滿的松葉蟹膏甲羅燒飯。

Relieve稍息於8月31日結業。

8.Little Vegas：開業10年美國菜餐廳結業

結業日期：8月31日

Little Vegas在銅鑼灣開業10年，主打美國菜，裝修和風格都比較玩味。近日Little Vegas就在Thread上公佈將營業至8月31日，並指：「10年多嘅日子唔長，但一定唔係短嘅日子，經歷唔同嘅事情發生，有好有壞」，「想想大家可以係最後嘅日子上黎餐廳，大家可以再聚一聚」，並感謝大家支持：「多謝每一位顧客，朋友，家人多年嚟既支持」。

Little Vegas宣佈結業。

9.博多拉麵別天神：開業12年終結業

結業日期：8月31日

開業12年的日式拉麵店「博多拉麵別天神」，主打濃郁豚骨湯底，一直深受港人歡迎，曾在香港設有多間分店，但近年亦相繼停業。店家於社交媒體宣布，因「人手、租金、牌照，太多不安因素困擾 」，最後一間位於太古的康山AEON分店亦於8月31日結業，並感謝食客十多年來的支持。

博多拉麵別天神結業。

10.Picoso Mexican：夫妻檔小店開業9年 直言不敵經濟下滑

結業日期：8月31日

開業9年的工廈小店Picoso Mexican，由夫妻檔經營，隱藏在荔枝角億利工業中心一樓，多年來累積了不少街坊熟客。近日老闆於社交媒體宣布結業消息，「經過社運、疫情，最終我哋都係不敵這次的經濟下滑」表示最後營業日為8月31日，並感謝食客長久以來的支持。

店方於社交媒體宣布結業消息。

11.朝日大勝：尖沙咀AV主題拉麵結業

結業日期：9月7日

開業將滿兩年的尖沙咀AV主題拉麵店「朝日大勝AVラーメン」，因其主題獨特，裝潢奇趣迷幻，又與香港AV女優繪麗奈推出聯乘活動，曾是城中話題小店之一。拉麵主打豚骨湯底，款式名以AV番號命名，如FSDSS系列的「一斤奶貝湯拉麵」、SSIS系列的「巨根海老湯拉麵」，以及FSDSS717「芫茜繪拉麵」等，過癮之餘又呼應主題。

朝日大勝結業。

12.海龜餐廳：無預警突結業！室外用餐區毛孩風景成絕響

結業日期：8月底

2022年8月進駐西貢市中心海濱長廊的「海龜餐廳 Turtle By The Sea」無預警之下突然結業，位置就在西貢市中心巴士總站旁的海濱公園內，對面就是公眾碼頭，基本上去西貢一定會經過，可以說是西貢碼頭海濱長廊的地標之一。

西貢海龜餐廳無預警突結業。

13.新沙洞大排檔：結業臨別推訂位優惠

結業日期：9月14日

新沙洞大排檔於社交平台發文，「租約期滿再加上營商環境艱難」，雖然依依不捨，但最終決定要「告一段落」結束營業，該店的營業日定於9月14日，更推出結業優惠答謝食客。

新沙洞大排檔宣佈結業。

14.鮨とかみ Sushi Tokami：東京過江龍壽司店結業！曾榮獲米芝蓮一星

結業日期：8月31日

2013年於東京銀座開業的Sushi Tokami，2014至2017年成功獲得日本米芝蓮星級殊榮，2015年登陸香港尖沙咀海港城，亦於2017及2018年奪得香港米芝蓮 一星。餐廳堅持製作傳統江戶前壽司，對壽司米、赤酢、烹調壽司飯的方式以至握壽司的手法都一絲不苟，嚴選最新鮮的時令食材，吞拿魚由築地批發商山幸供應，選用全日本最聞名的青森大間野生吞拿魚，肉質肥美，油香豐腴。

鮨とかみ Sushi Tokami結業。

15.塚田農場：日本過江龍全線結業！攻港8年曾有4間分店

結業日期：9月1日

日本知名連鎖居酒屋塚田農場在2017年攻港，曾開設4間分店。但塚田農場在社交平台Instagram上宣布全線結束香港業務，並感謝港人的多年支持。塚田農場在全球擁有逾60間分店，遍佈日本各地以及新加坡，以招牌「美人鍋」及多種地道的居酒屋料理作主打。大家以後想吃到這間居酒屋，就要去到日本或新加坡。

塚田農場結業。

16.Dodam Chicken：結業撤出香港！在港開業近10年

結業日期：9月20日

韓國過江龍Dodam Chicken炸雞專門店，於社交平台宣佈全港僅餘的銅鑼灣分店結業，代表在港開業近十年的Dodam Chicken將全面撤出香港。

Dodam Chicken結業。

17.名都酒樓：舊式酒樓點心車成歷史

結業日期：9月27日

屹立已35年的金鐘名都酒樓，繼鴻星中菜結業後，又一老牌酒樓結業，名都酒樓出名食物價錢親民，其點心車更是一些舊式酒樓才有的特色，現在已經買少見少，意味著又少了一間推點心車仔的酒樓。

位於金鐘統一中心4樓的名都酒樓已結業。

18.ÔDELICE：親民法式小館將軍澳店結業

結業日期：9月30日

連鎖法式小館「ÔDELICE」有別於大多數走高價路線的本地法國菜，主打親民價錢即可享用傳統法式料理，近年成功在香港跑出，於灣仔、尖沙咀、沙田、荃灣、將軍澳等地設有分店。於將軍澳Popcorn開業多年的分店最後營業日為9月30日，不少熟客都大感可惜。

將軍澳Popcorn的分店結業。

19.添記麵皇：荃灣人氣米線結業

添記麵皇貼出告示：「本店租約期滿，將於10月31日正式結業。感謝各位多年的支持。」人氣名物是冬蔭功米線及魚湯米線。

添記麵皇結業。

20.奇蹟拉麵：人氣拉麵店再度結業

結業日期：9月30日

奇蹟拉麵由屯門起家，開業短短一年已躍升為香港Top 5拉麵店之一，其招牌清湯醬油拉麵更被網民大讚「麵彈牙、肉嫩滑、湯底清甜」，更獲在Facebook群組「香港/日本 拉麵 關注組 / 分享群」的網友大推。店家突然於官方IG宣布，「由於本月底租約期滿，我哋未能與業主達成合理嘅新合約，奇蹟拉麵於9月30日正式結束營業。」亦藉此機會衷心感謝每一位客人一直以來的支持與陪伴。

奇跡拉麵結業。

21.星座冰室：老字號搬舖一年無聲結業

結業日期：9月底

59年老字號「星座冰室」原本位於香檳大廈地庫，多年來以招牌番茄撈蛋麵及幽暗舊式裝潢引來一眾遊客到訪。去年8月因香檳大廈拆卸重建而撤出，不久後於同區加連威老道重開，餐牌不變，改以簡潔店面奉客。招牌的蕃茄撈蛋麵以新鮮蕃茄熬煮，芡汁偏重，混入茄蓉、蕃茄粒，一直被形容為極像「嘔吐物」。現時老闆林偉健先生為第四代接班人，傳媒曾就結業一事查詢，獲回覆因被業主要求多簽兩年死約，但農曆新年後市道每況愈下，加上舖頭門外又有工程進行，難免影響生意，最終「與業主未能達成協議，唯有退租離場」。

星座冰室結業。

22.DONOVAN：澳洲名廚 Donovan Cooke 掌舵突宣佈結業

結業日期：10月1日

DONOVAN於2023年進駐銅鑼灣，由 Donovan Cooke 與大廚 Scott Pickett 共同主理，主打法式與現代歐洲料理。餐廳選用日本、澳洲及歐洲時令食材，並結合傳統法式烹飪技巧，為食客打造高端Fine Dining體驗。但在高昂租金、消費模式改變及經濟環境惡化等多重壓力下，最終難以維持營運。餐廳在公告中向顧客表達感謝，並期望未來有機會再與香港食客見面。

銅鑼灣DONOVAN突宣佈結業。

23.點一龍：點心專門店最後一間荃灣店結業

結業日期：10月12日

點一龍於社交平台公布結業消息，指荃灣店的最後營業日為10月12日，並感謝食客一直以來的厚愛及支持，並邀請食客把握最後機會，前來一嚐中式佳餚。

點一龍最後一間分店結業。

24.Amelia Hong Kong：海港城人氣西餐結業

結業日期：10月12日

位於尖沙咀海傍的Amelia Hong Kong是著名西班牙米芝蓮星級餐廳Amelia by Paulo Airaudo的首間海外分店，亦是創辦人兼米芝蓮二星名廚Chef Paulo Airaudo 在香港的首間餐廳。餐廳開業初時主打歐陸創意料理，近年改為無限追加餐單，可任食鵝肝、生蠔、和牛、西班牙乳豬等貴價食材，曾掀起一股追捧熱潮。近日餐廳於社交媒體宣佈於10月12日結業，文中感謝香港食客的支持，並希望他日可於異地再會。

Amelia Hong Kong結業。

25.盈暉海鮮酒家：最後分店因租約期滿結業

結業日期：10月12日

盈暉海鮮酒家另一間位於長沙灣的分店，早於8月結業，今次到海怡半島分店結業，意味著盈暉海鮮酒家在港所有分店均已結束營運。不過，集團在澳門威尼斯人仍有分店。 盈暉海鮮酒家隸屬於盈暉集團，集團經營高級飲食品牌，以精緻粵菜為代表，高峰期在香港及澳門擁有8間分店，分別為「盈暉海鮮酒家」及「盈暉燒味至尊」。

盈暉海鮮酒家結業。

26.彩龍皇宮大酒樓：開業逾40年酒樓結業

結業日期：10月17日

位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓，早年曾是TVB藝員的明星飯堂，也有多年熟客指四大天王都曾到酒樓用膳，見證昔日電視廣播的光輝歲月。惟時光飛逝，隨著電視城搬遷至將軍澳工業邨，當年的明星食堂已不復再，近年酒樓以舉辦懷舊金曲活動為主，李龍基今年也曾於酒樓舉辦音樂晚宴。不少街坊批評酒樓質素下跌「環境污糟，食物難食，碗碟攞上手油淋淋」、「食過一次肚痛就無再幫襯過 」，認為酒樓能堅持至今才結業已是奇蹟。

彩龍皇宮大酒樓結業。

27.麵飽城：大埔老字號麵包店結業

結業日期：10月19日

麵飽城是大埔區內具有代表性的麵包店之一，主打傳統港式麵包，亦有賣蛋撻、老婆餅、鮮果蛋糕、啫喱杯、糯米糍等。麵包每日新鮮出爐，款式雖然數十年如一日，但仍深受街坊歡迎，是不少街坊「由細幫襯到大」的店舖，可惜於10月19日結業。

大埔汀角路老字號「麵飽城」於10月19日結業。

28.潮觀城酒樓：業績未達預期目標退租

結業日期：10月21日

主打潮州美食，位於觀塘裕民坊的潮觀城酒樓於10月21日正式結業。潮觀城酒樓隸屬於主要在港經營專門提供潮州菜式酒樓的環科國際集團，集團表示，因觀塘酒樓的財務表現自開業以來未如理想，即使位處九龍東核心地段及鄰近半新盤凱滙，酒樓的業績亦未達預期目標。

觀塘潮觀城酒樓結業。

29.Villa Villa Cafe & Bar：北角人氣小店結業

結業日期：10月24日

Villa Villa Cafe & Bar於2015年12月開業，以定價親民的高質西餐於區內突圍而出，其招牌黃金薯條，薯仔切成粗條，再加入牛油及鹹蛋黃炒至起沙入味，鹹香脆口，幾乎每枱必點。其自家製甜品也頗受歡迎，三層朱古力蛋糕選用法國朱古力製作，口感幼滑，味道濃郁。可惜最後仍然難逃結業下場。

店家於社交媒體貼出退場公告。

30.RÊVER：開業半年宣佈停業

結業日期：10月24日

火炭工廈cafe「RÊVER」今年4月開幕，由深水埗人氣Cafe「習作」班底主理日式定食，同時引入多個本地品牌的招牌美食，提供bagel、朱古力及大福曲奇等，希望在美食沙漠的火炭都可享用到各區的本地人氣美食。惟好景不常，店主於社交媒體發文，指「呢個階段既Rêver 將會營運到10月24日」。

店主於社交媒體發文指將營運到10月24日。

31.牛太：連鎖日式燒肉店全線結業 四個月內連執3店

結業日期：10月26日

連鎖日式燒肉店「牛太」宣告全線結業！繼馬鞍山分店及沙田分店於今年7月及9月相繼結業，最後一間位於屯門錦薈坊的分店亦於10月26日停業。

屯門錦薈坊分店於10月26日停業。

32.良友快餐：打工仔飯堂$16糧尾早餐成絕響

結業日期：10月底

位於灣仔謝斐道的老字號快餐店「良友快餐」，屹立灣仔逾30年，其平價快餐一直被區內打工仔喻為糧尾救星。老闆超哥接受傳媒訪問時坦言區內人流及商舖數目均不復當年，灣仔政府大樓搬遷後「成條街都變得很冷清」，最終決定無奈退場。

良友快餐結業。

33.標叔叔：深水埗人氣串燒店結業

結業日期：10月底

標叔叔燒烤小食始創於2007年，2019年曾裝修翻新，門面改走年輕路線，主打港式串燒小食，沿用多年傳統秘制醬汁，選用新鮮食材人手燒烤，以燒豬頸肉、燒牛舌、燒雞軟骨等最人氣。唯小店在10月底擺放一塊寫上「最後一晚 光榮結業 再見!!」的膠板以宣佈結業。

標叔叔結業。

34.海都酒家：名人飯堂結業

結業日期：11月1日

位於金鐘，被稱為「名人飯堂」的海都酒家宣布結業。這間開業38年的酒樓因租約期滿，於11月1日光榮結業。

金鐘海都酒家結業。

35.鳩砌：即叫即製創意漢堡外賣店結業

結業日期：11月初

位於土瓜灣的外賣漢堡店「鳩砌」，最為人稱道的就是其自由搭配客製化漢堡。食客可隨心挑選配料，從焦糖洋蔥、煎蛋到墨西哥辣椒都任意組合，熱辣辣即叫即製。敵不過本港營商環境的影響，早前突然透過社交平台宣布於11月初結束營業，消息一出令不少熟客感到錯愕。

鳩砌宣布結業。

36.泰基隆：深水埗人氣泰菜結業

結業日期：11月13日

紮根深水埗十年的人氣泰菜「泰基隆」於社交平台宣佈結業，「由於營商環境實在太嚴峻，同埋受到好多部門關愛（要知詳情落嚟食嘢講你知），所以我哋決定11月13日正式結業，最後營業日係12號，希望你哋喺呢十日內可以嚟幫多幾次！」文中亦感謝食客一直以來的支持，「呢十年真係多得好多熟客嘅支持先頂到依家，真心多謝各位。」

泰基隆結業。

37.華記海鮮：開業超過30年 為避貴租曾六度搬舖仍結業收場

結業日期：11月初

開業超過30年、現址位於將軍澳寶林市場的老字號海鮮檔「華記海鮮」宣佈結業，線上線下業務同步終止。華記為避貴租曾六度搬舖，從早期街市小攤到2019年起進駐寶林市場，多年來堅持「薄利多銷」原則，成為將軍澳街坊買海鮮的首選。宣佈結業令不少街坊熟客都表示可惜。

華記海鮮結業。

38.新村食堂：開業不到一年火速退場

結業日期：11月初

韓國廚神白種元旗下燒肉品牌「新村食堂」上年12月登陸香港，當時適逢《黑白大廚》節目爆紅，作為評審之一的白種元在香港人氣亦水漲船高，開幕初期曾掀起排隊熱潮，幾乎每晚都有數十人在門外排隊入座。豈料事隔不足一年就傳出結業消息，店員期後回覆媒體查詢時稱原址將改為另一韓燒品牌。

新村食堂結業。

39.好日子皇宴：屯門老字號酒樓結業

結業日期：11月9日

位於屯門、陪伴街坊多年的老牌街坊酒家好日子皇宴結業，酒樓門外已貼出告別公告寫道：「因租約期滿，光榮結業，本酒家將營業至2025年11月9日（星期日）下午四時，千言萬語難表謝意，一切盡在不言中，今日一別，各自珍重，有緣再會。」

好日子皇宴結業。

40.黃金冰室：連鎖茶餐廳全線結業

結業日期：11月中

黃金冰室高峰期曾有6間分店，分別位於炮台山、北角、觀塘、長沙灣、深水埗、葵涌，多以工商地區為主，方便附近一眾上班族。惟近年店家陸續減小分店數目，觀塘店於今年6月結業後，最後一間北角店也宣佈離場。

黃金冰室結業。

41.台灣築間集團：旗下3個品牌全撒出香港

結業日期：11月底

台灣築間餐飲集團11月12日宣布撤出香港市場，旗下3個品牌，包括築間幸福鍋物、燒肉Smile及築間酸菜魚將於11月底前陸續結業。集團表示，香港消費力持續疲軟，調整模式與行銷策略仍未能有效止損，決議終止香港子公司營運。

灣築間餐飲集團11月12日宣布撤出香港市場。

42.老虎岩：大埔潮式粉麵店結業

結業日期：12月7日

大埔潮式粉麵店老虎岩宣布停止營業！「老虎岩第6座潮式粉麵咖啡」於大埔開業9年，一向深受街坊喜愛。其透過社交平台宣布結束營業，老闆寫下長文詳述結業原因。消息一出，不少熟客不勝唏噓，只盼未來仍有重遇的一天。

老虎岩結業。

43.老街坊菜館：長沙灣人氣街坊中菜結業

結業日期：12月13日

長沙灣「老街坊菜館」以鑊氣小炒為街坊熟知，菜館樓下主攻外賣，旁邊樓梯上一樓便供應晚飯小菜。餐廳曾一度與區內另一名店「周記醬料」合作，於樓下售賣新鮮魚肉燒賣，配合周記秘製豉油及辣油，曾掀起一陣排隊熱潮。餐廳貼出告示，由於租約期滿「 將於2025年12月13日正式光榮結業」， 感謝食客多年來的支持與厚愛。

老街坊菜館結業。

44.Pizza-BOX火炭分店：全港執剩觀塘店

結業日期：11月中

位於火炭黃竹洋街的連鎖薄餅店Pizza-BOX結業，意味著Pizza-BOX現時只剩下位於觀塘的1間分店。有不少沙田街坊都表示不捨。

Pizza-BOX火炭分店結業。

45.：豐味窯雞：觀塘人氣小店結業

結業日期：12月15日

位於觀塘，以多汁香濃窯雞打出名堂的人氣小店「豐味窯雞」，突然在社交平台 Threads 宣布結業，消息來得相當突然，令不少熟客大感錯愕與不捨。

豐味窯雞結業。

46.沛公甜品：開業18年荃灣名店榴槤千層始祖結業

結業日期：12月22日

沛公甜品2008年在荃灣開業，以榴槤千層班戟馳名，高峰時曾擁4間分店，但近年改以Pop-up店形式營運。現時實體店只有荃灣這間分店，沛公甜品荃灣總店貼出告示，公布「沛公要結業了！做到22號要走啦！多謝各位街坊18年嘅支持！多謝！」

沛公甜品結業。

47.春回堂藥行：屹立中環逾百年不敵結業

結業日期：12月29日

創立於1916年的春回堂藥行，屹立中環逾百年，多年來售賣涼茶及中藥材為主，並設中醫診症，由中醫世家的林家代代相傳，現時已歷三代。春回堂藥行12月29日突貼出告別通告宣布結業，通告中寫道「天下無不散之筵席」，感謝大家陪伴走過110多年時光。目前藥行已落閘並拆下「春回堂藥行」五字金漆招牌。

春回堂藥行結業。

48.Cafe Crepe：法式可麗餅專門店結業

結業日期：12月31日

來自加拿大溫哥華的Cafe Crepe 2017年登陸中環，曾於尖沙咀及將軍澳設有分店，但近年已相繼結業。餐廳主打巴黎法式可麗餅，櫥窗可以看到店員以可麗餅機即點即製的過程，非常誘人。宣布最後一間位於中環威靈頓街的分店於12月31日正式結業。

Cafe Crepe最後一間分店結業。

49.蕃滿門：番茄濃湯專門店最後分店結業

結業日期：12月31日

茄濃湯專門店蕃滿門自2010年開業，以自選辣度番茄湯底、炒滑蛋及脆皮咸豬手聞名，全盛期曾於多區開設分店，近年僅餘大埔海寶花園一店。店方於社交媒體公佈，大埔店將於12月31日結業，文中提到感謝食客支持「好開心能與大家分享美食，創造了無數美好回憶」。

蕃滿門結業。

50.Testina：米芝蓮推薦餐廳結業！意大利小館年底熄燈

結業日期：12月底

由香港灶神餐飲集團與意大利Trippa Milano合作營運的現代意大利小館Testina，自2022年初開業至今不足四年，宣佈於2025年底結業。餐廳年初才首度打入 「亞洲50最佳餐廳」第60位，同時獲米芝蓮推薦，如今無奈結業，令不少美食愛好者感到惋惜。

Testina於年底結業。

