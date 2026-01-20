結業潮2026｜香港第一代拉麵「麵屋一平安」美麗華店1.26結業 不獲續租老闆嘆租貴 網民：由幼稚園食到大學

結業潮2026｜香港飲食業寒冬未過，再有一間陪伴港人成長的老字號宣佈告急。被譽為「香港首批日本拉麵店」之一的「麵屋一平安」（Ippei-an），其位於尖沙咀美麗華廣場的分店宣佈將於 2026 年 1 月 26 日（星期一） 正式結業。 這間分店開業長達20年，見證了無數食客的成長，如今因不獲業主續租而無奈拉閘，令不少網民大嘆：「童年回憶又冇一間」。

揭開結業3大死因：租貴、經營壓力、遭逼遷

屹立尖沙咀多年，為何突然選擇離場？「麵屋一平安」在社交平台發文中「懷著不捨的心情」解釋了原因，字裡行間透著無奈。 結業主因直指「租金長期高昂」，加上經營壓力日益加重；而壓垮駱駝的最後一根稻草，是「業主決定不再續租本店舖位」。店方特別感謝自 20 年前開業以來一直陪伴的客人，感性表示：「因為你們的支持，這間小店才能走過如此漫長而珍貴的歲月。」

香港第一代拉麵始祖 必食長崎拉麵+和牛粒飯

年輕一代可能不知道，「麵屋一平安」來頭不少。其尖東本店早於 1984 年創立，開業逾 40 年，品牌創始人島田逸子當年看中港人對拉麵的熱愛，將它帶入香港，絕對稱得上是「拉麵界始祖」。

來到這裡必食招牌「長崎拉麵」，做法講究，先以蒜蓉將麵條炒香，加入大量蔬菜、魷魚、豬肉和蜆肉等配料，再倒入濃郁的熊本湯底煮成，既有海鮮的鮮味，又帶有蔬菜清香。 此外，美麗華店還提供 20 種以上清酒及居酒屋小食，是不少人放工後的聚腳點。

網民洗版式不捨：個商場點變你都喺度

對於美麗華分店的結業，網上湧現大量不捨留言，見證了這間店的人情味。有忠實食客表示：「去了十多年。小朋友由幼稚園吃到現讀大學了！」。 亦有人回憶起年輕時的浪漫時光：「細細個時拍拖去食，好味！」。有網民感嘆該店生命力頑強：「前排去食先感嘆，無論個商場點變，你地都仲係到，好勁」，並大讚能堅持 20 年「好叻」。 對於因租務問題離場，有網民則憤憤不平表示：「不過呢個場真係早走早著」。美麗華分店結業後，想重溫這份老味道的朋友，記得轉戰其位於尖東幸福中心的本店。

麵屋一平安（美麗華分店 - 營業至1月26日）

地址：尖沙咀美麗華廣場1期2樓203號舖（地圖按此）

最後營業日： 2026年1月26日

