結構性限制令港青陷深層無望感 議員籲拓多元發展空間

【on.cc東網專訊】青年面對「四業」困難，外界批評政府的青年工作不力。有議員認為當前香港青年面臨的困境並非單純的個人問題，亦有社會結構性問題，要真正理解青年人問題的本質，找到重燃年輕人希望的路徑。他認為現時青年外在參與空間不斷收縮，學生會角色被矮化和邊緣化，校園內活動受到限制，多元政治辯論平台被取替，使得青年失去了重要的公共參與空間及訓練場所。

社福界議員狄志遠今日(10日)在立法會辯論《施政報告》致謝議案時指出，青年普遍感到不被重視及接納，與社會變得疏離，因為他們看不見可以發聲、可以嘗試、可以犯錯的場域。當參與機會被削弱、參與渠道被阻斷，青年人自然無法培養對社會的承擔感，更嚴重的是，當個人努力與未來前景斷裂，青年人對未來的想像變得一片空白，陷入深層的無望感。

廣告 廣告

他認為年輕人升學與就業路徑單一化問題日益嚴重，社會過度強調某些「標準路徑」，而那些具有不同才能和興趣的青年往往被邊緣化，找不到適合自己的發展道路。他認為結構性限制的結果是青年看不見「可走的路」與「可被看見的自我」，自然產生深層的迷失感。

他建議社會必須恢復和拓展青年發展所需的各種空間，讓青年可以自由研究、深入辯論、勇於試錯，而不必擔心因為觀點不同而受到懲罰。他又認為應該在校園、社區、各個行業中建立正式渠道，讓青年能夠參與並真正影響相關決策；讓音樂、電影、設計、科技創新等領域能夠自由生長、被充分展示。

他指社會必須認識到青年的才能和興趣是多元的，不應該被單一的成功標準所綁死。他建議建立多樣化的發展路徑，讓具有不同才幹的青年都能找到適合自己的道路。他認為無論是學術研究、技術創新、文化創作，還是社會服務，都應該被社會平等地認可和支持。

他又指要重建青年的身份認同，讓青年看到自己的投入與成果之間的關係，看得見自己的進步被社會接納和認可。他認為青年需要在「香港故事」中找到自己的位置與價值，從被動的參與者轉化為主動的承擔者。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】