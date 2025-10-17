「退熱貼貼尾指」可助眠？醫生稱沒實證
絕命法官｜「絕命三子」曾舜晞、曾向鎮、周漢寧三種命運 周漢寧演出備受肯定引觀眾同情
港劇《絕命法官》於ViuTV 99台播出接近一星期，峰迴路轉的緊湊劇情，加上影帝、影后及金像級演員的精湛演出，掀起全城熱話。除了為包庇兒子罪行而知法犯法的法官張家輝，以及為查案窮追不捨的女督察胡杏兒外，劇中三位年輕演員——「絕命三子」曾舜晞、曾向鎮及周漢寧的演出亦同樣備受關注及讚賞。一場牽涉黑幫兒子的車禍引起一發不可收拾的局面，三個年青人被捲入旋渦之中，不同出生背景帶來截然不同的命運安排：有人不惜窮追猛打；有人在父親包庇下獨善其身；有人卻為養家賺錢而招來殺身之禍…… 也許在命運面前，三個都只是被無形之手操縱的「笨小孩」。
韓烈——韓奎龍次子（曾舜晞飾演）
父親韓奎龍是黑幫老大，敬愛父親的韓烈希望得到關愛和重視，但父親的目光永遠在幫派接班人、兄長韓剛身上，卻不解父親不欲他沾手黑道的苦心。父親被判入獄，兄長接連發生車禍，宿敵舊城幫又趁機發難，一心要替兄長復仇的他誓要找出車禍元兇，血債血償。他要為此付出多少代價？又有多少人會被無辜牽連？
秦一唯——秦譽獨子（曾向鎮飾演）
嬌生慣養的秦一唯，經歷母親自殺後，性格變得沉鬱內向。他在駕車肇禍後逃走卻可以避過法網，全因擔任法官的父親——秦譽在背後默默包庇，更不惜銷毀證據甚至利用他人來保護他。然而天網恢恢，愈來愈多指向他是車禍元兇的證據浮現。面對自己的無能為力，心生愧疚的他亦只懂借酒消愁。到底真相會否被揭穿？而撞車背後又隱藏甚麼更驚人的秘密？
馬山寶——曹威爾表外甥（周漢寧飾演）
馬山寶與秦一唯年齡相若，命運卻是差天共地。出身舊城區的他父親早逝，自小已肩負養家重擔，在舊城區當一個小混混，只能做偷雞摸狗的勾當。他受表舅父曹威爾所託，幫忙把車輛送往廢車場銷毀卻被扣留，即使被警員威逼亦三緘其口，有情有義令人動容。然而命運弄人，馬山寶原來已被捲進一場仇殺之中，其遭遇亦不禁令人詰問上天：兩個有能力的父親各自為了保護兒子而不惜一切，犧牲的卻是那個沒有爸、早當家的孩子！三個年齡相約的年青人，命運卻如此迥異！
下星期的故事發展更趨白熱化，三個年青人的命運走向亦將一一揭盅。性格衝動的韓烈接下來會有甚麼驚人舉動？秦一唯如何面對內心掙扎？馬山寶又能否逃出生天？敬請密切留意ViuTV 99台《絕命法官》。
《絕命法官》故事大綱
他，是鐵面無私、備受尊崇的法官。她，是嫉惡如仇、外剛內柔的督察。二人聯手維護法治，將黑幫頭目定罪，卻因為一場不尋常的車禍走向殊途。為保護愛子，法官不惜栽贓嫁禍、背叛價值；女警則堅守正義，窮追真相。面對90年代初濠港暗流湧動，黑幫勢力擴張，親情與公義的角力，良心與私欲的較量，一發不可收拾的局面，如何了結？
