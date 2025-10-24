絕命法官 劇情｜張家輝相隔多年再拍劇 胡杏兒黃智雯加盟鬥戲 / 第1-15集分集大綱

《絕命法官》劇照

ViuTV全新劇集《絕命法官》將於10月13日起，逢星期一至五晚上8時30分播放。劇情講述一向以鐵面無私見稱的法官秦譽（張家輝 飾），當獨子因意外撞傷黑幫頭目的兒子後，陷入親情與正義的兩難，最終一步步走向違法掩蓋真相的深淵。

分集大綱

第1集（10月13日 星期一）：

故事由一場法庭審訊展開，大法官秦譽（張家輝 飾）憑藉敏銳的盤問技巧，揭露控方漏洞，為一名智障青年洗脫冤屈。離開法庭後，他被重案組督察唐萱（胡杏兒 飾）帶隊包圍，原來他的辦公室被人放置了炸彈。 在黑暗勢力猖獗的濠港市，剛正不阿的秦譽因將第一大黑幫頭目韓奎龍（林嘉華 飾）重判入獄，而屢遭生命威脅。德高望重的秦譽，是現任法院院長的熱門人選。

廣告 廣告

然而，在無人角落，他竟露出悲痛神情：皆因妻子舒嵐（黃智雯 飾）不久前離世。還未走出傷痛，悲劇卻接踵而來：秦譽發現兒子秦一唯（曾向鎮 飾）竟然疏忽駕駛，撞人後肇事逃逸。秦譽堅持要帶兒子自首，豈料到了警署後才震驚地發現，傷者是韓奎龍的長子韓剛（陳俊安 飾）。為保護兒子，秦譽不得不知法犯法：銷毀證據、謊稱車輛被盜，並求助舊友——前警員曹威爾（張兆輝 飾）處理肇事車輛。曹威爾則安排表外甥馬山寶（周漢寧 飾）拆車滅跡。

與此同時，昏迷的韓剛躺在深切治療部，獄中的韓奎龍對肇事者下達追殺令，其次子韓烈（曾舜晞 飾）亦開始追查真相，並發現了一唯遺留在現場的哮喘吸入器。一場驚心動魄的角力正在暗流洶湧......

第2集（10月14日 星期二）：

馬山寶駕駛肇事車輛離開舊城區時，意外捲入韓奎龍的「韓幫」與戚長榮（謝天華 飾）的「舊城幫」之間的火併。唐萱帶隊平息騷亂，將現場所有人帶返警署，馬山寶因涉嫌偷車被拘留。在曹威爾求助後，秦譽立即委託周洛雯（蔡思韵 飾）為其辯護。

與此同時，情報科總督察石志揚（朱栢康 飾）與總警司達伽馬（夏利奧 飾）商討對策，石志揚認為戚長榮想藉機擴張勢力，提議特許韓奎龍暫時出獄探望兒子，以制衡局勢。警方立刻釋放被捕幫眾，這種粉飾太平的做法引來唐萱及其上司胡堅（張國強 飾）的不滿。

秦譽一面安撫受驚的兒子，一面暗中處理善後。然而，唐萱很快發現秦譽那部「失竊」的車輛與韓剛的車禍有關，要求扣查車輛以搜證。秦譽被迫配合調查，陷入以謊言掩蓋謊言的困境。

由於車輛登記在秦譽岳母沈寧（鮑起靜 飾）名下，沈寧前來關心外孫，言談間透露出秦一唯母親的死因可能另有內情。法庭上，周洛雯為遭警員毆打受傷的馬山寶據理力爭，但法官盧維德（許紹雄 飾）駁回其保釋申請，下令案件需作進一步調查，為期七天。唐萱通知秦譽，車輛鑑證結果已確認，該車輛正是撞傷韓剛的肇事車。

第3集（10月15日 星期三）：

周洛雯因馬山寶拒絕配合調查而向秦譽求助。秦譽發現此案由其競爭對手盧維德負責審查，頓感棘手。 唐萱在肇事車內發現警員值日簿的碎片，秦譽順勢暗示警隊內部可能有「內鬼」。出於對秦譽的信任，唐萱質問當值警員莊森（趙永洪 飾），卻因對方出身舊城區而引發激烈爭執。警方對馬山寶暴力逼供，唐萱更阻止周洛雯探望。馬山寶緊記曹威爾的叮囑，始終保持沉默。

周洛雯將馬山寶被虐打一事告知曹威爾，並懷疑是他授意馬山寶保密。曹威爾表面敷衍，私下卻詢問秦譽，結果再次被他蒙騙。

與此同時，沈寧因失車事件與秦譽爆發衝突，要求他做好法官的同時也要兼顧家庭，使秦譽萌生退出院長競選的念頭。承受巨大心理壓力的秦一唯開始酗酒，他似乎一直知道母親死亡的秘密。當秦譽接走哮喘發作的兒子時，秦一唯突然想起將吸入器遺留在車禍現場。二人急忙趕往尋找，此時卻接到唐萱電話——警方已找到了遺留在現場的吸入器。

第4集（10月16日 星期四）：

唐萱將在車禍現場發現的哮喘吸入器送交法醫鑑證。秦譽擔心警方查出吸入器屬於秦一唯，於是兵行險着，立刻打匿名電話向韓烈的手下羅強舉報，將撞傷韓剛的罪名嫁禍給舊城幫。大學球隊教練余欣（伍詠詩 飾）因秦一唯在校園飲酒而面臨校方處罰，但在秦一唯的請求下，秦譽出面為他化解。韓烈與護士唐嘉（湯加文 飾）在病房內因一個小誤會而「不打不相識」，二人之間的情愫亦悄然萌生。

曹威爾的妻子阮莎（韋羅莎 飾）從戚長榮處得知馬山寶偷車的真相，並告知曹威爾。在曹威爾的逼問下，秦譽坦言為救秦一唯，只能讓馬山寶頂罪。曹威爾權衡過後，決定幫助秦譽收買馬山寶的母親陳雪（閻汶渲 飾），勸說馬山寶認罪。 馬山寶被周洛雯打動，向她透露自己有不在場證明。周洛雯向警方反映不果後，轉而向媒體曝光事件，並獨自進入舊城區調查。韓烈急於報復，指使獄中的韓幫成員對付來自舊城區的囚犯，因而讓馬山寶陷入危機。

第5集（10月17日 星期五）：

唐萱怒斥周洛雯向媒體曝光案情，險些害死馬山寶，周洛雯深陷自責。秦譽為掩蓋真相，假意勸說周洛雯繼續為馬山寶辯護，卻意外得知馬山寶持有不在場證據。

為確保萬無一失，秦譽與曹威爾連夜前往舊城區冒險銷毀證據。戚長榮開始對韓幫發起挑釁，為防事件惡化，唐萱以探望韓剛作為交換條件，要求韓奎龍保持克制，在查明真相前按兵不動。但戚長榮變本加厲，竟私下劫持並燒死韓幫小弟，故意激化矛盾以作回應。韓烈不滿唐萱的處理方式，卻礙於父親的命令而被迫忍耐。

醫院裏，韓烈與唐嘉的接觸日益頻繁，二人關係漸趨曖昧。學校內，秦一唯對余欣的情感和信任加深，他開始嘗試吐露母親自殺身亡的往事......各方勢力在真相與謊言中角力，局勢越趨複雜。

第6集（10月20日 星期一）：

戚長榮（謝天華 飾）查到曹威爾（張兆輝 飾）暗中搞鬼，用他的妻兒作威脅，逼迫他搶奪軍火對抗韓幫。

秦一唯（曾向鎮 飾）不知如何向余欣（伍詠詩 飾）表達愛意，衝動地將母親的項鍊送給了她，讓兩人的關係更加複雜。

馬山寶（周漢寧 飾）轉做污點證人，揚言要供出撞傷韓剛（陳俊安 飾）的真凶。案發現場的證物檢測也顯示真凶另有其人。為查明真相並阻止兩幫派交火，在秦譽的幫助下，周洛雯（蔡思韵飾）最終向控方爭取到保釋馬山寶以換取真凶名字。

為了讓馬山寶閉嘴，秦譽先是找到曹威爾去勸說；後又購買機票，準備帶秦一唯偷偷逃往國外，卻因太心急逼走了他。

馬山寶遲遲未給承諾，秦譽為保兒子魔化，再次匿名聯繫羅強（林敬剛 飾），將撞韓剛的罪名栽贓給馬山寶。此時，馬山寶才向曹威爾坦白自己不會向警方告密，但為時已晚。收到消息的韓烈，帶人展開追殺馬山寶的行動。

第7集（10月21日 星期二）：

秦譽得知馬山寶曾承諾會閉嘴，懊悔自己的栽贓行為，幾近崩潰。為了掩蓋帶秦一唯逃跑的事，秦譽向沈寧（ 飾）謊稱是想解決秦一唯與余欣的師生戀，不料沈寧（鮑起靜飾）因此找到余欣，意外發現了舒嵐（黃智雯 飾）的項鍊。

林繾（谷祖琳 飾）在祭拜時偶遇石志揚（朱栢康 飾），兩人作為同是當年木棚區火災的倖存者，互道珍重。石志揚向唐萱（胡杏兒飾）透露，自己會繼續追查當年縱火案的真相。

韓烈（曾舜晞 飾）追求唐嘉（湯加文 飾），開始主動製造機會。

唐萱與周洛雯爭執，後者發現唐萱隱瞞關鍵證據；阮莎（韋羅莎 飾）因曹威爾不坦誠而選擇分居；曹威爾拒絕再與秦譽來往；秦一唯精神崩潰，竟獨自來到醫院試圖殺死韓剛，被韓烈發現後僥倖逃離。而就在此時，韓剛竟意外蘇醒。

第8集（10月22日 星期三）：

秦一唯被迫面對余欣辭職離去，兩人在沉默中告別。

警方對兩幫派展開調查，韓烈（曾舜晞 飾）誤將闖入病房的秦一唯當作是舊城幫成員。但很快警方通過調取醫院監控，發現竟是秦一唯。唐萱為此找到秦譽，要求其配合調查。秦譽一時間一籌莫展。

韓烈為追求唐嘉贈送名表，卻被唐萱發現。不想讓妹妹與黑社會扯上關係的唐萱，私下向韓烈歸還手表，卻被秦譽撞見。

本以為走投無路的秦譽心生一計，他一邊安撫好秦一唯；另一邊借機向周洛雯吐露真相再次博取信任，然後又扭曲事實，謊稱唐萱受賄，巧妙轉移焦點。

與此同時，曹威爾搶劫軍火突生變故。雖然僥倖逃脫，卻身負重傷，生死未卜。

第9集（10月23日 星期四）：

身受重傷的曹威爾攜帶著搶奪來的軍火找到秦譽，秦譽為其緊急包紮後將他藏匿在家中。曹威爾假意聯繫戚長榮交接軍火，實則設下陷阱欲將其炸死。秦譽主動請纓代為交接，雖然曹威爾埋怨這一切禍端皆因秦譽而起，但仍將手槍交予他防身。曹威爾始終銘記當年秦譽對自己的幫助。

與此同時，唐萱因軍火失竊案開始懷疑警隊內鬼。在接受內部調查時，她承認下屬郭華（駱振偉 飾）對馬山寶實施暴力，但堅決否認其他指控。調查警司質疑她藏匿證據、挑動幫派鬥爭。當被問及關鍵證物霧化器來源時，唐萱因要隱瞞男友石志揚（朱栢康飾）所給而遭停職調查。

秦譽將軍火車開至交接地點後迅速逃離，戚長榮及其手下開啟車廂時觸發爆炸，當場被炸飛。返家後的秦譽發現曹威爾高燒不退，急忙聯繫阮莎將其轉移救治。然而戚長榮竟奇跡生還並被警方逮捕。這一連串事件終於讓唐萱意識到，自己可能一直被敬重的秦譽所欺騙。

第10集（10月24日 星期五）：

韓烈告知韓剛已為他復仇，韓剛卻指出真凶另有其人。韓烈掃蕩戚長榮地盤後向父親邀功，反遭韓奎龍（林嘉華 飾）斥責，令他倍感失落。

獲釋的戚長榮發現地盤被韓幫掃蕩，一面準備反擊，一面通緝曹威爾。而此時的曹威爾正在接受黑市醫生的取子彈手術。

秦譽在院長面試中坦言曾因喪妻之痛回避庭審，回答獲得面試官的認可，他卻備受良心譴責。沈寧追問秦一唯隱瞞母親項鍊一事，竟引發其劇烈的情緒波動。與此同時，盧維德（許紹雄飾）借媒體抹黑秦譽。

韓烈請唐嘉幫其聯繫唐萱，說出了馬山寶並非真凶一事。停職中的唐萱向石志揚分析秦譽的罪行，並冒險竊取秦家垃圾要進行DNA比對。秦譽發現後意識到危機降臨。

死裡逃生的曹威爾還是被抓住，戚長榮將其押至韓烈面前。為保妻兒，曹威爾被迫供出秦譽父子。戚長榮點破他們一直被秦譽利用的真相。

最後，唐萱找到周洛雯坦承錯怪馬山寶，誓要將真凶緝拿歸案。此刻的秦譽父子已深陷黑白兩道的圍剿之中……

第11集（10月27日 星期一）：

逃亡途中，唐萱（胡杏兒飾）暗中阻撓，致使秦譽和秦一唯（曾向鎮 飾）突遭盧維德（許紹雄 飾）報復性禁令。秦譽將一唯安置在旅店後，獨自找到盧維德，以「出國治療哮喘」為由周旋，更以院長競選相脅迫使對方撤令。

與此同時，阮莎（韋羅莎飾）尋曹威爾（張兆輝 飾）無果，轉而向秦譽求助。二人聯手設局，成功引出戚長榮（謝天華 飾），逼問到曹威爾下落。

另一邊，秦一唯主動找來沈寧（鮑起靜飾），自陳車禍經歷並在其陪同下去警局自首，卻在審訊中突認肇事逃逸的罪行。唐萱所竊取的秦家DNA報告更是讓秦譽無可辯駁，不得不接受事實。

秦一唯認罪後，唐萱試圖找到秦譽參與犯罪的證據；秦譽則與沈寧達成一致，齊心救一唯；然而，周洛雯（蔡思韵飾）在得知一切後，對秦譽徹底失望，更對律師的職業信念崩塌。

第12集（10月28日 星期二）：

為避免馬山寶（周漢寧飾）的悲劇重演，警方暫時對秦一唯實施單獨監禁，但韓幫的報復計畫已在暗中推進實施。另一邊，一唯向秦譽吐露車禍並非意外，而是為母親舒嵐（黃智雯 飾）報仇，秦譽決心展開報復。

法庭上，在沈寧的成功辯護下，一唯最終僅獲刑一年。為確保他在獄中的安全，秦譽試圖向監獄長申請單獨監禁卻遭遇碰壁；沈寧則利用媒體的影響力，將監獄中可能遭遇到的安全隱患不斷曝光，並散播擴大，成功引發輿論關注和上層重視。

與此同時，韓奎龍（林嘉華飾）向韓烈（曾舜晞 飾）交代家族未來的發展佈局及濠港勢力關係。秦譽來到阮莎的藏身之所，承諾會儘快安排她離開濠港。

第13集（10月29日 星期三）：

韓烈刻意製造各種契機接近唐嘉（湯加文飾），試圖拉近兩人關係。與此同時，秦譽精心策劃了一場謀殺，並通過媒體炒作安全隱患引起議員黃逍（張達倫 飾）關注，借機為獄中的秦一唯爭取特殊保護。

然而危機接踵而至，秦譽突遭韓幫綁架，在命懸一線之際，黃逍及時介入周旋，使其虎口脫險。暴怒的韓奎龍嚴斥兒子，韓烈立誓必為兄長復仇。

另一邊，石志揚（朱栢康飾）找到關鍵證人劉貓，揭露當年木棚區縱火案另有真凶。就在調查取得重大突破時，總警司達伽馬（夏利奧 飾）卻以升職為誘餌，企圖讓石志揚放棄追查。各方勢力在這張錯綜複雜的權力網中角力，真相與謊言交織，一場更大的風暴正在醞釀……

第14集（10月30日 星期四）：

阮莎在秦譽的幫助下成功離開濠港，不料在途中卻出現令人意想不到的波折，被迫軟禁在與世隔絕的荒島之中。與此同時，黃逍正煽動戚長榮與地產商勾結，密謀舊城區改造的骯髒交易。

石志揚執著地繼續追查縱火案真相，卻因觸碰了高層的秘密而陷入致命危機——重要證人劉貓突然離奇失蹤，自己的行蹤更是遭到神秘人尾隨。唐萱還在為此感到隱隱不安時，意外卻悄然來臨……警隊高層迅速對外給予回應，將石志揚污名化為黑警，並脅迫唐萱作偽證。而被迫宣判石志揚有罪的秦譽，選擇在法庭上隱忍不發。

為救唐萱，胡堅（張國強飾）冒險私下與達伽馬達成交易。重獲自由的唐萱誓要揭開背後的陰謀……

第15集（10月31日 星期五）：

法院停車場的一聲槍響劃破寂靜——秦譽意外遭韓幫私下報復，伏擊中彈，生命危在旦夕。幸得唐萱相助，及時送往醫院搶救。待秦譽恢復狀態後，黃逍以「維護城市形象」為由，脅迫秦譽將事件定性為普通搶劫案，以此換取父子安全。暗地裡，黃逍因此次報復行動而嚴懲韓奎龍。

與此同時，唐萱仍不願放棄，繼續執著追查真相的舉動，意外獲得胡堅的暗中支持，並對她寄予厚望，甚至希望能借她之手肅清警隊毒瘤達伽馬。另一邊，舊城區風雲再起，在戚長榮的暗地操控下，長老們帶領眾鄉親結成同盟，誓死抵抗地產商的收購計畫。秦譽再次落入戚長榮的威脅漩渦……

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照

《絕命法官》劇照