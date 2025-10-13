張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
絕命法官 劇情｜張家輝相隔多年再拍劇 胡杏兒黃智雯加盟鬧戲 / 第1-5集分集大綱
ViuTV全新劇集《絕命法官》將於10月13日起，逢星期一至五晚上8時30分播放。劇情講述一向以鐵面無私見稱的法官秦譽（張家輝 飾），當獨子因意外撞傷黑幫頭目的兒子後，陷入親情與正義的兩難，最終一步步走向違法掩蓋真相的深淵。
故事由一場法庭審訊展開，大法官秦譽（張家輝 飾）憑藉敏銳的盤問技巧，揭露控方漏洞，為一名智障青年洗脫冤屈。離開法庭後，他被重案組督察唐萱（胡杏兒 飾）帶隊包圍，原來他的辦公室被人放置了炸彈。 在黑暗勢力猖獗的濠港市，剛正不阿的秦譽因將第一大黑幫頭目韓奎龍（林嘉華 飾）重判入獄，而屢遭生命威脅。德高望重的秦譽，是現任法院院長的熱門人選。
然而，在無人角落，他竟露出悲痛神情：皆因妻子舒嵐（黃智雯 飾）不久前離世。還未走出傷痛，悲劇卻接踵而來：秦譽發現兒子秦一唯（曾向鎮 飾）竟然疏忽駕駛，撞人後肇事逃逸。秦譽堅持要帶兒子自首，豈料到了警署後才震驚地發現，傷者是韓奎龍的長子韓剛（陳俊安 飾）。為保護兒子，秦譽不得不知法犯法：銷毀證據、謊稱車輛被盜，並求助舊友——前警員曹威爾（張兆輝 飾）處理肇事車輛。曹威爾則安排表外甥馬山寶（周漢寧 飾）拆車滅跡。
與此同時，昏迷的韓剛躺在深切治療部，獄中的韓奎龍對肇事者下達追殺令，其次子韓烈（曾舜晞 飾）亦開始追查真相，並發現了一唯遺留在現場的哮喘吸入器。一場驚心動魄的角力正在暗流洶湧......
馬山寶駕駛肇事車輛離開舊城區時，意外捲入韓奎龍的「韓幫」與戚長榮（謝天華 飾）的「舊城幫」之間的火併。唐萱帶隊平息騷亂，將現場所有人帶返警署，馬山寶因涉嫌偷車被拘留。在曹威爾求助後，秦譽立即委託周洛雯（蔡思韵 飾）為其辯護。
與此同時，情報科總督察石志揚（朱栢康 飾）與總警司達伽馬（夏利奧 飾）商討對策，石志揚認為戚長榮想藉機擴張勢力，提議特許韓奎龍暫時出獄探望兒子，以制衡局勢。警方立刻釋放被捕幫眾，這種粉飾太平的做法引來唐萱及其上司胡堅（張國強 飾）的不滿。
秦譽一面安撫受驚的兒子，一面暗中處理善後。然而，唐萱很快發現秦譽那部「失竊」的車輛與韓剛的車禍有關，要求扣查車輛以搜證。秦譽被迫配合調查，陷入以謊言掩蓋謊言的困境。
由於車輛登記在秦譽岳母沈寧（鮑起靜 飾）名下，沈寧前來關心外孫，言談間透露出秦一唯母親的死因可能另有內情。法庭上，周洛雯為遭警員毆打受傷的馬山寶據理力爭，但法官盧維德（許紹雄 飾）駁回其保釋申請，下令案件需作進一步調查，為期七天。唐萱通知秦譽，車輛鑑證結果已確認，該車輛正是撞傷韓剛的肇事車。
周洛雯因馬山寶拒絕配合調查而向秦譽求助。秦譽發現此案由其競爭對手盧維德負責審查，頓感棘手。 唐萱在肇事車內發現警員值日簿的碎片，秦譽順勢暗示警隊內部可能有「內鬼」。出於對秦譽的信任，唐萱質問當值警員莊森（趙永洪 飾），卻因對方出身舊城區而引發激烈爭執。警方對馬山寶暴力逼供，唐萱更阻止周洛雯探望。馬山寶緊記曹威爾的叮囑，始終保持沉默。
周洛雯將馬山寶被虐打一事告知曹威爾，並懷疑是他授意馬山寶保密。曹威爾表面敷衍，私下卻詢問秦譽，結果再次被他蒙騙。
與此同時，沈寧因失車事件與秦譽爆發衝突，要求他做好法官的同時也要兼顧家庭，使秦譽萌生退出院長競選的念頭。承受巨大心理壓力的秦一唯開始酗酒，他似乎一直知道母親死亡的秘密。當秦譽接走哮喘發作的兒子時，秦一唯突然想起將吸入器遺留在車禍現場。二人急忙趕往尋找，此時卻接到唐萱電話——警方已找到了遺留在現場的吸入器。
唐萱將在車禍現場發現的哮喘吸入器送交法醫鑑證。秦譽擔心警方查出吸入器屬於秦一唯，於是兵行險着，立刻打匿名電話向韓烈的手下羅強舉報，將撞傷韓剛的罪名嫁禍給舊城幫。大學球隊教練余欣（伍詠詩 飾）因秦一唯在校園飲酒而面臨校方處罰，但在秦一唯的請求下，秦譽出面為他化解。韓烈與護士唐嘉（湯加文 飾）在病房內因一個小誤會而「不打不相識」，二人之間的情愫亦悄然萌生。
曹威爾的妻子阮莎（韋羅莎 飾）從戚長榮處得知馬山寶偷車的真相，並告知曹威爾。在曹威爾的逼問下，秦譽坦言為救秦一唯，只能讓馬山寶頂罪。曹威爾權衡過後，決定幫助秦譽收買馬山寶的母親陳雪（閻汶渲 飾），勸說馬山寶認罪。 馬山寶被周洛雯打動，向她透露自己有不在場證明。周洛雯向警方反映不果後，轉而向媒體曝光事件，並獨自進入舊城區調查。韓烈急於報復，指使獄中的韓幫成員對付來自舊城區的囚犯，因而讓馬山寶陷入危機。
唐萱怒斥周洛雯向媒體曝光案情，險些害死馬山寶，周洛雯深陷自責。秦譽為掩蓋真相，假意勸說周洛雯繼續為馬山寶辯護，卻意外得知馬山寶持有不在場證據。
為確保萬無一失，秦譽與曹威爾連夜前往舊城區冒險銷毀證據。戚長榮開始對韓幫發起挑釁，為防事件惡化，唐萱以探望韓剛作為交換條件，要求韓奎龍保持克制，在查明真相前按兵不動。但戚長榮變本加厲，竟私下劫持並燒死韓幫小弟，故意激化矛盾以作回應。韓烈不滿唐萱的處理方式，卻礙於父親的命令而被迫忍耐。
醫院裏，韓烈與唐嘉的接觸日益頻繁，二人關係漸趨曖昧。學校內，秦一唯對余欣的情感和信任加深，他開始嘗試吐露母親自殺身亡的往事......各方勢力在真相與謊言中角力，局勢越趨複雜。
