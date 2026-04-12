《給十九歲的我》發行商決定不會在意大利電影節參展。(網上圖片)

紀錄片《給十九歲的我》3年前捲入爭議而取消公映，電影原本計劃今年在意大利烏甸尼遠東電影節再度上映，惟雙方各執一詞再惹爭議。發行商高先電影表示，鑒於事件最新的發展，決定不會安排《給十九歲的我》參展，對此深感遺憾，並保留一切法律權利維護聲譽及權益。

《給十九歲的我》是一齣記錄英華女學校數名學生校園生活及成長歷程的紀錄片，近日學校表示在未獲主要參與拍攝者一致同意前，不會同意以任何放式放映，惟高先反駁稱今年初已經與校長見面並徵詢意見，期間校長沒有提出反對及著高先安排參展的預算。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024445/-給十九歲的我-發行商決定撤意大利電影節參展-深感遺憾保留法律權利?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral