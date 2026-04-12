《給十九歲的我》發行商決定撤意大利電影節參展 深感遺憾保留法律權利
紀錄片《給十九歲的我》3年前捲入爭議而取消公映，電影原本計劃今年在意大利烏甸尼遠東電影節再度上映，惟雙方各執一詞再惹爭議。發行商高先電影表示，鑒於事件最新的發展，決定不會安排《給十九歲的我》參展，對此深感遺憾，並保留一切法律權利維護聲譽及權益。
《給十九歲的我》是一齣記錄英華女學校數名學生校園生活及成長歷程的紀錄片，近日學校表示在未獲主要參與拍攝者一致同意前，不會同意以任何放式放映，惟高先反駁稱今年初已經與校長見面並徵詢意見，期間校長沒有提出反對及著高先安排參展的預算。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024445/-給十九歲的我-發行商決定撤意大利電影節參展-深感遺憾保留法律權利?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
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沙田中心天橋兩燕子回巢 出雙入對料組織新家庭
【動物專訊】本報去年5月報道沙田中心好運中心天橋一家六口燕子居住的鳥慘被管理公司派人拆毀，在群情洶湧為燕子出頭下，管理公司致歉及重設人工巢，重新讓燕子安居。事隔約一年，有讀者對本報表示近日喜見兩隻燕子回來築巢，並使用了人工巢，相信很快會生BB組織新家庭，感謝當日大家為燕子發聲之餘，亦希望管理公司不要重蹈覆轍，別再打擾燕子家園。 讀者對本報表示，4月2日看到兩者燕子回來，在人工巢及附近管道休息，一直至今都沒有離開，相信他們是開始築巢，相信很快會生BB。香港燕子一般在3至4月築巢，並在5至7月繁育下一代，現時正是燕子開始成家立室的時期。 該處多年來都是燕子築巢生活的地方，惟去年5月22日恒益物業管理有限公司竟派人拆毀燕巢，雛鳥從此失蹤，燕子父母連日不斷飛回已拆散的巢旁，十分可憐。事件引發很多市民不滿，最終管理公司道歉並重設人工巢，其後燕子父母也重返該處，並有3、4隻燕子BB在人工巢內生活。 根據《野生動物保護條例》，任何人除按照特別許可證行事外，不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何受保護野生動物的巢或蛋，一經定罪，最高可判罰款10萬元及監禁1年。 燕子是十分重親情的生命，亦應獲得尊重和
賭王何鴻燊女兒何超蕸離世 臨終前家人一直陪伴
「賭王」何鴻燊女兒、信德集團執行董事何超蕸今日離世，臨終前家人陪伴在側。何超蕸的兄弟姊妹何超鳳、何超儀和何猷龍透過信德集團表示，何超蕸今日安詳辭世，臨終前家人一直陪伴身邊。他們感謝各界慰問與關心，希望在此沉痛時刻能理解與包容；信德集團亦沉痛哀悼離世。何超蕸生前擔任多項公職和社團成員，包括醫管局成員、藝術發展諮詢委員會委員、香港遼寧社團總會創會會長等，之前又出任過東華三院董事局總理及董事局主席。她在2024年獲政府委任為非官守太平紳士。
張敬軒將任保安局「正向引導」項目導師 為昔日言論作品致歉
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立法會財委會周五通過向政府撥款18億元，向商用車提供柴油補貼。審議撥款期間，選委界何君堯發言時，一度稱「我唔使畀佢(政府)答」，但其後又要求財政司副司長黃偉綸在最後12秒時間回應。何會後批評，主持會議的財委會副主席陳克勤指出內容與主題無關，毋須副司長回應，「這樣護短實在難看！」陳克勤事隔兩日發文反駁，指出「資深的何議員」離題在先，又質疑其行為「難免令人聯想起當年反對派梁國雄在議會中的伎倆」，對何的表現與議會所需的專業標準背道而馳，並在會後發表與事實不符的攻擊言論，深感遺憾與失望。
旺角美食｜美心皇宮旺角 MOKO 新店！飲茶不只一盅兩件更有點心教室
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大埔宏福苑五級火｜機構借外骨骼予居民上樓 麥美娟籲量力而為：唔等於唔洗用力行上樓
宏福苑居民於本月20日起獲准上樓執拾，每戶最多只限4人，限時逗留3小時。有機構免費借出外骨骼機械裝備，協助居民行樓梯返回單位，民青局局長麥美娟特別提醒，即使有「外骨骼」儀器輔助，長者及體能不足的居民仍需小心評估自身狀況，量力而為，「有呢個儀器唔等於唔洗用力去行上樓」她又指，樓宇經大火後，樓梯梯級已破損，扶手可能會「刮手」等，居民亦會有精神上壓力、情緒等，形容安全是令他們最擔心。麥美娟又指，由政務司副司長所統籌的跨部門團隊，將動用大量人手，以確保居民在安全的情況下上樓，並會提供彈性及人性化的處理，又指民政處會協助物資登記、派發予街坊。如長者取回物品後要乘車，「出埋車仔運送較重物件去搭車」等。
反修例更生項目低調兩年 鄧炳強：是時候讓更多人知 張敬軒外還有其他界別
保安局局長鄧炳強指，為反修例風波「被捕但未被檢控」的逾7,000人推出「特別項目」，不只要他們認錯，還希望他們對國家有更多了解、提供就業支援等，一旦參與在一定時間後就不會被檢控。他表示，計劃最初低調處理是擔心公布後，會令參加者被「起底」及威嚇，認為現時社會基礎穩固，是適當時間讓更多人知悉和主動參與。
青馬大橋貨車猛撼爆胎寶馬釀1死3傷 司機涉危駕被捕
青馬大橋發生交通意外。昨日（10日）晚上10時09分，一輛寶馬私家車疑因爆胎停在青馬大橋、往機場方向近馬灣路邊，不料遭一輛從後駛至的貨車猛撼車尾，私家車上4人受傷。警方和救援人員接報後趕至現場，發現54歲男司機頭部及四肢多處受傷；57歲女乘客胸口疼痛；15歲男乘客沒有表面傷痕，3人清醒被送往瑪嘉烈醫院治理；另外一名82歲女乘客頭及手部受傷，已經陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院搶救，可惜於同日晚上11時13分證實不治。
東涌城巴剷行人路 職員為暈厥車長施心外壓 惜送院不治
東涌發生致命車禍。昨日(11日)晚上10時54分，一輛無載客雙層城巴在松仁路裕泰苑對開巴士站，突然失控剷上行人路，撞毀巴士站上蓋後，再剷入花槽後衝向行人天橋底部石牆後停下，姓王(42歲)車長暈厥被困車內。
天眼直擊：長沙灣紙紮舖遇竊 女賊6小時偷走10多個衣包
網上流傳一段「偷衣包」的「天眼」片段，地點是長沙灣青山道一間紙紮舖，門口高掛多個衣包。片段所見，於本月6日早上約6時20分，紙紮舖未開門，一名穿白色短衫和黑長褲 的長髮女子，在店外駐足凝視一會後，伸手偷走3個衣包，然後離開。
阿提米絲2號完成繞月壯舉 太空人籲地球團結共生
（法新社休士頓11日電） 美國太空總署阿提米絲2號（Artemis II）太空人今天對歷史性繞月任務表示驚嘆敬畏，他們說自己見證到地球如一葉孤舟，漂浮在無盡黑暗浩瀚的宇宙中，他們呼籲地球人應團結一體。她說：「讓我震撼的其實不是地球本身，而是地球週遭那片無盡的黑暗；地球就像一艘救生孤舟，靜靜地漂浮在浩瀚宇宙中。」
史洛：解釋我為何愈來愈重用安古姆夏
【Now Sports】利物浦打敗富咸，領隊史洛賽後大讚今仗建功的小將安古姆夏。「他取得1:0的重要入球，今天，Rio（安古姆夏，Rio Ngumoha）展示為何我用他的時間愈來愈多，因為他愈來愈強壯，狀態愈來愈好，以17歲之齡在這球賽水平愈踢愈好。」領隊史洛在球隊周六以2:0打敗富咸後說。他續說：「他控制了單對單的狀況，那是具關鍵性，那是我們領先1:0的原因。」安古姆夏今仗接應穫斯中場傳送後，於左路進攻，並推回到禁區邊大位妙射入網成1:0。而沙拿入2:0的一球，亦是安古姆夏推大位入禁區再傳中，讓門前的加保交予右邊的沙拿順腳熨射破網，兩球都有功勞。史洛又讚揚另一建功者沙拿，談到周中歐聯再戰巴黎聖日耳門，他坦言需要球迷入場聲援。
3代同堂外遊出發遇車禍1死3傷 82歲外母不治 貨車司機涉危駕被捕
青嶼幹線發生奪命交通意外。昨晚(10日)10時許，一輛載有4名男女的私家車，沿青馬大橋往東涌方向行駛，至近馬灣對開時右前胎爆胎，司機於是將車停在慢線，適時一輛貨車駛至，司機疑收掣不及，猛撼私家車車尾，私家車被推前數10米後始停下，涉事貨車則停在私家車旁；私家車上4人同告受傷，其中坐於後排的姓馬(82歲)女傷者被困車內。
習近平會見國民黨領袖後 中國大陸宣布一攬子對台「善意」措施
【彭博】-- 中國大陸周日宣布一系列對台政策措施，稱旨在向台灣釋放「善意」。此前，國家主席習近平與國民黨主席鄭麗文舉行了具有里程碑意義的會晤。據新華社發布的聲明，中共中央台辦發布的措施包括便利台灣農漁產品在大陸銷售等，並推動恢復部分赴台出境旅遊。聲明稱，此舉旨在促進兩岸關係和平發展。上述動作正值鄭麗文結束對中國大陸的訪問之際。這是近十年來首次有中國國民黨主席訪陸。相關措施與中國大陸一貫通過接觸台灣在野陣營、同時對由賴清德領導的執政當局保持壓力的策略相一致。中共中央台辦還表示，將探索建立國共兩黨「常態化溝通機制」。原文標題China Unveils Taiwan Goodwill Steps After Opposition Talks (1)\--聯合報導 Iris Ouyang.More stories like this are available on bloomberg.
三艘超級油輪通過霍爾木茲海峽 其中兩艘為中國油輪
【彭博】— 在一艘希臘船隻經過霍爾木茲海峽數小時後，兩艘裝載原油的中國超級油輪也通過了該海峽，這標志著在美國和伊朗脆弱的停火協議宣布幾天後，石油運輸出現了明顯回升。
珍惜生命｜16歲少女柴灣行人天橋墮下 當場證實不治
柴灣有人從高處墮下。警方今日清晨5時31分接獲途人報案指，發現一名少女倒臥在柴灣道迴旋處花園，懷疑她從高處墮下。死因有待驗屍確定救援人員到場後，該名16歲少女當場被證實死亡，警方初步調查相信她從附近一條行人天橋墮下，在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。行人天橋事後遺下一對粉紅色拖鞋，據悉少女生前受學業和情緒困擾。
NASA阿提米絲2號太空人返回地球 歷史性繞月任務圓滿落幕
（法新社聖地牙哥10日電） 搭載4名太空人的美國國家航空暨太空總署（NASA）太空船今天按計畫濺落於加州外海，為NASA逾50年來首度載人繞月測試任務畫下圓滿句點。NASA與美國軍方現在將協助太空人離開晃動的太空艙，隨後他們將搭機前往聖地牙哥附近太平洋沿岸的回收船。