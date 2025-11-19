給薪更給視野！信義房屋高薪實習＋海外見習

▲信義房屋邀暑期實習表現優異者，前往馬來西亞沙巴「環灘島」參訪，了解信義企業集團如何布局觀光旅遊事業及打造零碳島。（圖／信義房屋）

[NOWnews今日新聞] 信義房屋幕僚暑期實習生計畫今年再升級，除實習期間獲得優渥薪資與學習資源，更首創表現優異者可前往馬來西亞沙巴進行五天四夜深度參訪，包括「環灘島」上實地導覽、參觀馬林松地區「沙巴亞庇洲際度假酒店」工地，同時也遊覽沙巴本島紅樹林、清真寺等兼具生態與人文的景點，見證企業如何打造兼顧永續實踐與觀光發展的事業，讓參與學生開拓眼界並直呼：「永續不是說說而已！」

長期與各大專院校合作的信義企業集團，推出許多產學合作計畫，其中，每年暑假為期2個月的幕僚實習生計畫，不僅提供大學33K、碩士35K月薪，且可依個人志願及所長分配實習單位，實際了解職場工作方式、專案管理技巧、與高階主管交流，今年起更首創表現優異者可前往馬來西亞沙巴參訪，了解信義企業集團如何布局觀光旅遊事業及打造零碳島。

▲信義房屋暑期幕僚實習生計畫提供優渥薪資，今年起，個人專案成果優勝者，更前往沙巴實地參訪五天四夜，包括環灘島上實地導覽、參觀馬林松地區「沙巴亞庇洲際度假酒店」工地，同時也遊覽沙巴本島紅樹林、清真寺等兼具生態與人文的景點。（圖／信義房屋）

「我以為永續只是口號，直到我站在沙巴環灘島的沙灘上。」政治大學地政系陳柔安表示，在信義房屋暑期實習兩個月，聽了很多企業經營理念、願景規劃，實地參訪一趟，更是「真真實實看到」，令她印象深刻。例如環灘島上親眼看到海龜復育的做法，「一半用棚子遮蔽，一半沒有，原來是因為海龜的性別是在孵化時由沙子溫度決定」；又如信義房屋不斷強調的「先義後利」等經營理念，此次也實際見證在酒店開發、環灘島復育過程中，一個企業如何基於環境保育、友善當地的出發點，推進相關計畫。

台灣大學生物產業傳播暨發展學系林蕓靜則表示，歷經實習與海外參訪，深深了解信義企業集團不只是房地產仲介本業，其他事業版圖不僅龐大，且經營理念「不是紙上談兵」。像這次前往馬來西亞，她發現環灘島沙灘上連種植的每一株小樹苗，都是在地團隊特別挑選、適合當地環境的物種，讓環攤島慢慢恢復綠色生機；又如參訪馬林松酒店建築工地時，設計師分享使用哪些在地建材及設計理念等，在在都感受到「信義的永續在做什麼」。

林蕓靜認為，永續是各產業都需要重視的議題，實踐方式更是關鍵；透過這次實習經驗，實際觀察到企業推動新的計畫時如何兼顧永續，對未來的職涯也是一大啟發。

信義企業集團表示，有別於一般企業實習「坐辦公室」，信義更希望投入資源，讓參與學生有不同的體驗，從多元面向了解不動產集團的國際與多角化版圖，進而對自己的職涯發展有更多想像。而今年幕僚實習計畫已結訓，新一屆預計2026年3至5月校徵季展開招募，明年初也會展開MA儲備幹部招募，計畫詳情可上信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/campus）或信義房屋人才招募粉絲團查詢。



