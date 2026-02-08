絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持

《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳，更罕見現身網台節目《絲打圍爐》，接受唐詩詠及練美娟（娟姐）訪問，期間古仔把唐詩詠擬定的問題紙拋走，與兩女暢所欲言，更自爆喜歡拍喜劇，未來更會推出新歌，在生活習慣上則已「戒甜10年」。至於與宣萱的關係，古仔坦言雙方都沒有視對方為異性，而是當對方是超越性別的「物體」存在。

古天樂稱會推出新歌，還即時哼了兩粒音，令唐詩詠與娟姐冧爆笑翻。（YouTube@ChillGOOD TV截圖）

唐詩詠形容古仔是歷來最難應付、最cool的嘉賓，娟姐率先求饒，希望古仔「高抬貴口」。雖然唐詩詠自稱緊張，但她膽敢以「天樂」去稱呼古仔，嚇得娟姐反問：「天樂？係得妳咁嗌，我未聽過有人咁叫佢。」沒想到古仔竟大為受落，笑說：「好呀，好呀！正呀！」

古天樂雖非唱家班，但由他主唱的《天命最高》與《今期流行》紅足廿年仍歷久不衰。（YouTube@ChillGOOD TV截圖）

古仔邊喝酒邊與兩位主持暢談，期間更大讚氣氛像《今夜不設防》。唐詩詠與古仔雖曾經都是TVB藝員，但到了拍電影才首次合作，她稱當時內心的恐懼程度比現在做訪問還要緊張百倍，當時曾致電給演技老師陳國邦求救，而唐詩詠稱當時緊張到想哭，古仔聽到後，還取笑她「SILLY（傻瓜）」。

主持人與古仔玩「二選一」遊戲時，他自爆原來喜歡拍喜劇，但仍為喜劇很難做得好，甚至比科幻片更難拍，「喜劇要情境啱、時間啱，演員明白嗰場戲，然後跟住發揮。但有時演員可能唔明，未必會演繹到」，他認為喜劇是毋須「搞笑」，因為「係自然而生，係個人幽默」。至於他自己最愛看的喜劇，則時經典美劇《Friends》（老友記），稱現場觀眾看到演員演出，每個笑位都懂得笑，是演員的時機掌握得很準確，指自己如心情低，亦會拿出來重溫。

古天樂表示喜歡拍喜劇，但稱很難拍，而他平時喜歡看經典美劇《Friends》（老友記）。（YouTube@ChillGOOD TV截圖）

另一條問題是要古仔選擇肥胖抑或禿頭，古仔稱自己從來沒有胖過，但認為「兩樣都必然會發生」，但如果出現禿頭，他卻不會戴假髮，並解釋「以前拍古裝好怕黐頭套，即係生活上，用一啲嘢笠住自己個頭，好辛苦」。

古天樂將於2月14日情人節推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》。

但指甩頭髮始終是會出現。談到飲食和養生方面，古仔經堅持多年一日只食一餐，且早戒掉汽水，更自爆已經戒甜十多年，因糖份對身體不好。但他近年亦開始「破戒」，例如可能會喝一口汽水，又或是朋友從外國回來送他有饀的餅乾，他每天吃一塊直至吃完，「我覺得人天生有五味感覺，唔可以cut咗其中一樣」，他視戒甜是一種身體管理，現在認為不一定要禁絕，可以保留少許。

古天樂邊喝酒邊與兩位主持暢談，期間更大讚氣氛像《今夜不設防》。（YouTube@ChillGOOD TV截圖）

至於歌曲《今期流行》與《天命最高》之間，古仔即時選擇《天命最高》，但同時對《今期流行》也是感恩，「難得有一首歌，大家開玩笑又好，或黑歷史又好，試問有邊一首歌，大家喺廿幾年後仲記得？仲要連舞步都記埋」。雖然古仔自言對唱歌不在行，但畢竟曾經獲得「我最喜愛的男歌手」，他終於承認將有新歌，「好嘞，係有嘅，嚟緊，大家拭目以待」，其後更即席哼了兩粒音，令唐詩詠與娟姐冧爆笑翻。而古仔日前已宣布於2月14日情人節推出首張個人精選專輯《天命最高 BACK TO THE PAST》。

古仔與宣萱從電視到電影都經常合作，但關係再密切都不過電，反而有不少影迷仍有期待，古仔坦言與宣萱互相不當對方是異性，「係我兩個人眼中，我哋只係一個物體」，宣萱對他而言，就像好友劉青雲一般的存在，所以外界期望他們有朝一日擦出愛火花，他則大潑冷水，「我都幾肯定係唔會」。