舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
經典動畫歌曲「殘酷天使的行動綱領」30週年，作詞者自稱還沒看過《新世紀福音戰士》
1995 年播出，至今仍擁有龐大粉絲的動畫《新世紀福音戰士》，其經典主題曲「殘酷天使的行動綱領」（残酷な天使のテーゼ）至今同樣問世 30 年，其作詞者及川眠子最近卻在個人社群 X（推特）上驚人的透露，自己至今還沒有看過這部動畫，在網路上引發熱烈討論。
及川眠子表示：「『殘酷天使的行動綱領』發行到現在已經 30 年，我還是沒有看過《新世紀福音戰士》」但其實早在去年及川眠子就曾發文過類似貼文。甚至曾經解釋她當年接到作詞委託時，只用快轉的方式看了兩集的動畫、企劃書、團隊討論 30 分鐘，就在極短的時間內就完成了對方要求充滿「哲學」內容的歌詞。最終，這首歌曲的成功為她帶來了非常大量的版稅收入。
而許多網友當時就表示非常驚訝，難以相信能寫出如此貼合作品靈魂歌詞的作詞者，居然沒有看過動畫本身，甚至還曾經引來不少批評，認為是動畫捧紅了歌曲，而及川眠子並不尊重這作品，只是把它當成了每年給自己帶來巨大收益的商品。不過也有許多人反駁，提到許多《機動戰士鋼彈》的主題曲演唱者、作詞作曲、聲優等，同樣有沒看過該系列作品的人。
雖然及川眠子本人並未看過動畫，但「殘酷天使的行動綱領」無疑早已成為動漫界不朽的經典。許多網友留言，認為歌曲在 KTV 榜上有名，仍然有許多人根本沒看過動畫，甚至開玩笑的說：「如果看了，就不能每年發文了」、「雖然還沒看，但大概一年唱一次」、「我也是知道這動畫，聽過這歌曲，但從來沒去看過」、「當年 16 歲，現在聽起來還是很好聽，常常在小鋼珠店聽到」、「玩小鋼珠的人就算沒看過動畫，也大多知道這首歌」
「残酷な天使のテーゼ」が発売されてから、今日で30年。
相変わらずエヴァ観てない。ごめん。 https://t.co/kAX6wDbpdq
— 及川眠子 (@oikawaneko) October 25, 2025
