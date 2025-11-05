經典神還原｜原味原汁｜香濃醇厚｜ 港式牛尾湯

大家平時去食豉油西餐，都應該飲過港式牛尾湯。味道香甜濃郁，夏天飲夠醒胃，冬天飲暖到入心，今日就教大家係屋企神還原呢個湯，煲畀屋企人飲佢地一定讚好啦！ 番茄：含豐富維他命C、抗氧化物，促進新陳代謝，生津止渴、健胃消食 薯仔：含鉀質同膳食纖維，幫助排走多餘嘅鈉質，有助高血壓同水腫人士 甘筍：含大量β-胡蘿蔔素，對眼睛有益，抗氧化功效可預防黃斑部病變，維持皮膚健康，促進腦功能同記憶、保護心血管 洋葱：性溫，健脾理氣、抗菌降壓

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

急凍牛尾 約900克

牛肋條 約300克

番茄 8個

薯仔 2個

甘筍 2-3條

洋蔥 1個

香葉 2片

薑 2片

熱水 4公升

鹽 適量

黑胡椒 適量





作法:

1 ：

2-3個番茄放入冰箱內雪至結冰

2 ：





牛尾浸洗，揸乾血水

3 ：





牛肋條略為切細

4 ：





牛尾及牛肋條放凍水內煲滾，再滾3分鐘

5 ：





先撈起牛肋條，再撈起牛尾

6 ：

洗淨備用

7 ：

餘下番茄洗淨

8 ：





切件

9 ：





薯仔去皮

10 ：





切件

11 ：





甘筍去皮

12 ：





切件

13 ：





洋蔥切塊

14 ：





鍋內下少許欖橄油，先爆香薑片及牛尾

15 ：





再爆香牛肋條，盛起備用

16 ：





爆香洋蔥塊，盛起備用

17 ：





爆香薯仔塊，盛起備用

18 ：





爆香甘筍塊，盛起備用

19 ：





爆香番茄件，盛起備用

20 ：





結冰的番茄亦切件

21 ：





煲內先煲約1/3煲滾水

22 ：





先將牛尾、牛肋條及香葉放入煲內

23 ：





再加入已爆香的洋蔥塊、甘筍塊及番茄件

24 ：





再加入已結冰的番茄件

25 ：





加水至8分滿

26 ：





續滾15分鐘

27 ：





轉中火再煲1.5小時

28 ：





加鹽及碎黑胡椒調味

29 ：





拌勻

30 ：





完成





