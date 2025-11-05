低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
經典神還原｜原味原汁｜香濃醇厚｜ 港式牛尾湯
大家平時去食豉油西餐，都應該飲過港式牛尾湯。味道香甜濃郁，夏天飲夠醒胃，冬天飲暖到入心，今日就教大家係屋企神還原呢個湯，煲畀屋企人飲佢地一定讚好啦！ 番茄：含豐富維他命C、抗氧化物，促進新陳代謝，生津止渴、健胃消食 薯仔：含鉀質同膳食纖維，幫助排走多餘嘅鈉質，有助高血壓同水腫人士 甘筍：含大量β-胡蘿蔔素，對眼睛有益，抗氧化功效可預防黃斑部病變，維持皮膚健康，促進腦功能同記憶、保護心血管 洋葱：性溫，健脾理氣、抗菌降壓
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
急凍牛尾 約900克
牛肋條 約300克
番茄 8個
薯仔 2個
甘筍 2-3條
洋蔥 1個
香葉 2片
薑 2片
熱水 4公升
鹽 適量
黑胡椒 適量
作法:
1 ：
2-3個番茄放入冰箱內雪至結冰
2 ：
牛尾浸洗，揸乾血水
3 ：
牛肋條略為切細
4 ：
牛尾及牛肋條放凍水內煲滾，再滾3分鐘
5 ：
先撈起牛肋條，再撈起牛尾
6 ：
洗淨備用
7 ：
餘下番茄洗淨
8 ：
切件
9 ：
薯仔去皮
10 ：
切件
11 ：
甘筍去皮
12 ：
切件
13 ：
洋蔥切塊
14 ：
鍋內下少許欖橄油，先爆香薑片及牛尾
15 ：
再爆香牛肋條，盛起備用
16 ：
爆香洋蔥塊，盛起備用
17 ：
爆香薯仔塊，盛起備用
18 ：
爆香甘筍塊，盛起備用
19 ：
爆香番茄件，盛起備用
20 ：
結冰的番茄亦切件
21 ：
煲內先煲約1/3煲滾水
22 ：
先將牛尾、牛肋條及香葉放入煲內
23 ：
再加入已爆香的洋蔥塊、甘筍塊及番茄件
24 ：
再加入已結冰的番茄件
25 ：
加水至8分滿
26 ：
續滾15分鐘
27 ：
轉中火再煲1.5小時
28 ：
加鹽及碎黑胡椒調味
29 ：
拌勻
30 ：
完成
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56347
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
