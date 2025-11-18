經典遊戲《薩爾達傳說》真人版電影主角造型公開 機迷收貨

【on.cc東網專訊】經典日本電子遊戲系列《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）今年中宣布改編成荷里活真人版電影，任天堂執行董事宮本茂之前已公開男主角林克（Link）與女主角薩爾達（Zelda）公主選角，分別由英國男星Benjamin Evan Ainsworth與英國女星Bo Bragason飾演。任天堂昨日於官網公開他們於片中的首個造型照，影片將於2027年5月7日上映。

本片由《薩爾達傳說》系列創作者宮本茂親自擔任製作人，他先前曾在社交網上發文，希望粉絲能耐心等待電影的上映。而角色公開後獲一眾「機迷」支持，其中有「機迷」留言表示：「可以啊~~ 有那個感覺~」另有「機迷」期盼：「終於有真人版能看的，希望拍起來有《魔戒》那樣的震撼感。」

除了《薩爾達傳說》公開真人版電影首個劇照之外，迪士尼亦公布賣座動畫電影《魔海奇緣》（Moana）真人版電影的首個預告片。於片中飾演海洋少女「慕安娜」（Moana）的18歲澳洲女新星Catherine Laga'aia造型首曝光，並高唱主題曲《How Far I’ll Go》，至於荷里活男星狄維莊遜（Dwayne Johnson）於片中飾演半人半神「茂宜」（Maui）的造型繼續賣關子並未有於預告片中公開。影片將於下年7月10日公映。

