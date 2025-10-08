衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
經典 Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量 為多發性硬化症研究籌逾 233 萬港元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】網上著名 Meme 圖「Blinking White Guy」主角 Drew Scanlon 憑藉多年來的網絡知名度，累計為多發性硬化症研究籌得超過 30 萬美元（約 233 萬港元）。他表示，這項慈善行動對他別具意義，因為一名好友及好友的母親均受該疾病困擾。
綜合外媒報道，居於三藩市的 Scanlon 現年 39 歲，是 Twitch 的影片製作人。他每年都參加支持美國多發性硬化症協會的單車籌款活動，並在社交平台 X 上發帖呼籲捐款。
他每年會在帳戶上貼出自己的經典表情包圖片，附上「THIS IS MY FACE」字句，邀請逾 8.1 萬名追隨者到網站 BlinkingGuy.com 捐款。今年 9 月底，他已為活動籌得約 7 萬美元（約 54.6 萬港元），歷年累計捐款超過 超過 30 萬美元（約 233 萬港元）。
冀外界看到 Meme 圖代表推動善舉的精神
Scanlon 受訪時表示，他對網民多年來的慷慨反應感到驚訝，並認為自己成為這個經典網絡表情是一份「禮物」，希望能「回饋社會」。他坦言，至今仍難以理解這個表情包的誕生過程。
他表示，多發性硬化症是一種十分困難的疾病，受影響的人比公眾想像的多。他希望自己的努力能讓人們記住這個表情包不僅代表困惑的眨眼，更代表推動善舉的精神。
2017 年於社交平台 X 爆紅
該著名 Meme 圖源於 2013 年 12 月 6 日，當時他在一個遊戲網站的直播節目上工作，一名同事在節目中開玩笑提及一種農具的雙關語，他露出困惑又尷尬的神情並連續眨眼，畫面後來被網民製成 gif 圖。兩年後，有人把這個片段上載至遊戲討論區，之後在 2017 年於社交平台 X 爆紅，被廣泛用以表達「難以置信」的情緒。
Scanlon 的表情包隨即成為網絡文化的一部分，媒體網站 Vox 曾將其評為「史上第 11 偉大的 gif 圖」，排名甚至高於狄卡比奧及前美國總統奧巴馬等人的經典表情圖。
他笑言，許多人以為圖中人是演員 Cary Elwes ，連他的妻子初次見到這張 gif 時也誤以為是對方，直到後來才知道主角正是她的丈夫。
其他人也在看
59歲關淑怡病危 傳抗病多年上周家中暈倒急送院 寶麗金小花送祝福
現年59歲的歌手關淑怡（Shirley），昨日（10月7日）驚傳病危，一度急送到ICU（深切治療部）搶救，至今仍然留醫，其父親、兒子關浚賢及親友連日都在醫院憂心忡忡守候，情況令人擔心。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
鄭中基離婚避談身心狀況！承認了有後悔
[NOWnews今日新聞]鄭中基7年前自編自演、並和胡耀輝聯合執導的電影《阿龍》，受到新冠肺炎影響，導致在中國申請的准演執照過期，經過了許多波折，才在今年要正式上映，結果他上半年又與結婚了14年的前主...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
莊思敏再嫁今日峇里島行禮 老公為高級督察
45歲的莊思敏，3年前跟台灣商人楊秉逸離婚，其間曾和大S 前夫汪小菲傳出緋聞。莊思敏今日傳來喜訊，於峇厘島舉行婚禮，老公為高級督察黃耀彬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
胡定欣與醫生男友陳建華結婚 網民憶《城寨英雄》CP 引陳展鵬現身留言
前日（6日）藉中秋佳節，胡定欣無預警下於社交平台分享多張唯美婚照，宣布已與男友於10月3日結婚，更寫道Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
李婉華坦言對加拿大今非昔比 暗示萌生回流香港念頭 無奈兒子唔識中文
李婉華現時已於加拿大生活超過20年，近日喺其YouTube直播節目《婉華時報》坦言對加拿大現狀感到非常失望和迷惘，亦透露自己對香港嘅思念之情從未減退，暗示萌生回流香港念頭。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
葉蒨文被網民質疑單親家庭背景造假講大話 本尊親自回應獲網民支持
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
李思捷承認有拍拖十年以上女友 對婚姻有共識︰爭嗰張紙啫
曾被網民選為「十大最討厭藝人」之一嘅李思捷，過去曾受多項負面新聞纏身，當中唔少都係緋聞，對象由味之天使「春卷」王寶葆、馮鎵瀠（Naomi）到大佢一截嘅陳雅倫都榜上有名。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 1 天前
爆逃兵不願面對媒體 威廉40歲生日發文道歉
[NOWnews今日新聞]男星威廉今年5月爆出逃兵案，被依《妨害兵役治罪條》、《刑法》偽造文書等罪行起訴，不只演藝事業全數停擺、主持節目也被迫下車流產。然而事發後，他僅在父親節當天向自己的兒女道歉，「...今日新聞 娛樂 ・ 20 小時前
58歲Nicole Kidman擔任CHANEL品牌大使！在離婚消息後，帶著女兒亮相品牌春夏大騷
前陣子傳來離婚消息的Nicole Kidman，近日又成為焦點，正式擔任CHANEL品牌大使的她，亮相品牌在巴黎舉行的春夏大騷。這次沒有丈夫在旁，反而拖著兩位遺傳了她優良基因的女兒，Sunday Rose以及Faith Margaret亮相。Yahoo Style HK ・ 9 小時前
Jonathan Anderson熱愛時尚的「拼命三郎」：Loewe Puzzle、Uniqlo x JWA、Dior的未來革新也在他手上
Jonathan Anderson 執掌 Dior 後，交出 2026 春夏首個亮麗成績表，為 Dior 添上一抹現代清新感，網絡對他的首個系列評價不一，但無可否認的是 Jonathan Anderson 正在為 Dior 建立新篇章，一起來看的他的設計之路吧！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
酒店轉青年宿舍 或是業主沽貨離場先兆......
十一假期訪港旅客達128萬元，即吸引酒店業主趁好消息出貨。據報富豪酒店集團已委託測量師行放售九龍城富豪東方酒店，市場估值15億元。巧合的是，這間酒店與紀惠放售的銅鑼灣精品酒店，均轉型為青年宿舍。酒店業主這一著，會否係賣貨離場先兆？Yahoo 地產 ・ 3 小時前
春回堂中環全幢自用物業 9,500萬沽
春回堂藥行位於中環閣麟街8號全幢的自用物業，於上月以9,500萬元售出，原業主春回堂林氏家族持貨63年，賬面大賺9,479萬元，升值451倍。AASTOCKS ・ 9 小時前
梁競徽用返舊名梁烈唯企C位 同高鈞賢黃嘉樂組男團 網民留言：其實幾鍾意睇……
早排幾位前TVB男藝人吳卓羲、郭晉安、歐陽震華、王浩信埋高鈞賢，一齊參與內地網上直播節目《今晚好犀利》，其中一個環節係5位男星跳舞，仲係跳hit過好一陣子嘅《晚安大小姐》，由於各人舞步唔齊甚至根本唔知跳乜，成個畫面都有濃濃嘅尷尬感。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
彩豐行老闆租出與港姐陳庭欣愛巢 天璽三房月租7.2萬回報約2厘
豪宅租務持續活躍，市場消息指，九龍站豪宅區9月錄得約81宗租務成交，雖較8月約100宗回落約兩成，但租金維持穩定。彩豐行老闆楊振源持有的天璽單位剛以月租7.2萬元成功租出，折合呎租約70元，屬市價水平，租金回報約2厘。該單位實用面積約1,035平方呎，屬三房間隔。單位業主為彩豐行創辦人楊振源（Benny），於2017年以約4,438萬元購入該單位。閱讀更多：港姐袁嘉敏移英一年半回流香港 進駐鴨脷洲無敵海景納米樓？港姐曹敏莉凱旋門相連戶租出每月袋8萬 一家五口居半山大宅生活富貴有報導指，楊振源與拍拖八年的女友、2010年港姐冠軍陳庭欣（Toby），曾於該單位同住。二人於2021年搬往沙田九肚山澐灃的洋房後，該天璽單位同年已放盤出租，當時月租亦約7.2萬元；直至上月轉新租客，租金仍維持與四年前相若水平，反映該區豪宅租值相對穩定。現時28Hse有多個天璽單位放租中，其中實用面積1,035平方呎、與上述單位相同的戶型，叫價每月7,4800元至80,000元，呎租72.3元至77.3元。楊振源於1995年與母親創立本地護膚品牌彩豐行，於樓上舖起家，主打香港製造、較國際品牌便宜的產品。公司營業額由28Hse.com ・ 6 小時前
aespa寧寧「螞蟻腰」全靠這件Alo「瘦腰神衫」！視覺顯瘦直接-5kg，肩線腰線一穿到位
aespa成員寧寧（寧藝卓）近日以一身運動風穿搭引發熱議，重點就在那件完美突顯她的纖細螞蟻腰的ALO短版上衣！這件「顯瘦神衫」透過精準的肩線與腰線剪裁，營造出讓視覺體重瞬間減輕的驚人效果，令不少fans立刻想找同款！Yahoo Style HK ・ 1 天前
新一批銀債共收逾37萬份申請 最終發行額550億元 最多可獲17手
政府公布新一批銀色債券的認購及配發結果。截至2025年9月29日認購期結束為止，政府共收到約37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億元。銀債最終發行額為550億元，高於500億港元的目標發行額。AASTOCKS ・ 2 小時前
唐英年長子唐嘉盛7280萬購何文田Kadoorie Hill近3千呎相連戶｜名人入市
樓價逐步回穩，加上減息等利好因素，二手市場交投回升，吸引名人入市豪宅盤。資料指，前政務司司長唐英年長子唐嘉盛或相關人士，最新以約7,280萬元購入何文田Kadoorie Hill一個相連單位，而原業主為中國平安保險(2318)前總經理張子欣或相關人士，持貨13年，帳面需蝕約380萬元退場。am730 ・ 1 天前
西環美食｜7000呎自助即撈海鮮火鍋放題「西城水產」 晚市任食2小時$288起 逾12款海鮮每日香港仔魚市場新鮮直送
可以自助任撈海鮮的火鍋放題店這兩年非常受歡迎，月前又發現有新餐廳加入戰團，這間開業兩個月左右的「西城水產」位於堅尼地城卑路乍街，佔地約7000呎，由餐飲業經驗豐富的Sunny所開。Yahoo Food ・ 12 小時前