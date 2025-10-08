經典 Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量 為多發性硬化症研究籌逾 233 萬港元︱Yahoo

網上著名 Meme 圖「Blinking White Guy」

【Yahoo新聞報道】網上著名 Meme 圖「Blinking White Guy」主角 Drew Scanlon 憑藉多年來的網絡知名度，累計為多發性硬化症研究籌得超過 30 萬美元（約 233 萬港元）。他表示，這項慈善行動對他別具意義，因為一名好友及好友的母親均受該疾病困擾。

綜合外媒報道，居於三藩市的 Scanlon 現年 39 歲，是 Twitch 的影片製作人。他每年都參加支持美國多發性硬化症協會的單車籌款活動，並在社交平台 X 上發帖呼籲捐款。

廣告 廣告

他每年會在帳戶上貼出自己的經典表情包圖片，附上「THIS IS MY FACE」字句，邀請逾 8.1 萬名追隨者到網站 BlinkingGuy.com 捐款。今年 9 月底，他已為活動籌得約 7 萬美元（約 54.6 萬港元），歷年累計捐款超過 超過 30 萬美元（約 233 萬港元）。

冀外界看到 Meme 圖代表推動善舉的精神

Scanlon 受訪時表示，他對網民多年來的慷慨反應感到驚訝，並認為自己成為這個經典網絡表情是一份「禮物」，希望能「回饋社會」。他坦言，至今仍難以理解這個表情包的誕生過程。

他表示，多發性硬化症是一種十分困難的疾病，受影響的人比公眾想像的多。他希望自己的努力能讓人們記住這個表情包不僅代表困惑的眨眼，更代表推動善舉的精神。

Drew Scanlon 平日在 Twitch 上直播。

2017 年於社交平台 X 爆紅

該著名 Meme 圖源於 2013 年 12 月 6 日，當時他在一個遊戲網站的直播節目上工作，一名同事在節目中開玩笑提及一種農具的雙關語，他露出困惑又尷尬的神情並連續眨眼，畫面後來被網民製成 gif 圖。兩年後，有人把這個片段上載至遊戲討論區，之後在 2017 年於社交平台 X 爆紅，被廣泛用以表達「難以置信」的情緒。

Scanlon 的表情包隨即成為網絡文化的一部分，媒體網站 Vox 曾將其評為「史上第 11 偉大的 gif 圖」，排名甚至高於狄卡比奧及前美國總統奧巴馬等人的經典表情圖。

他笑言，許多人以為圖中人是演員 Cary Elwes ，連他的妻子初次見到這張 gif 時也誤以為是對方，直到後來才知道主角正是她的丈夫。