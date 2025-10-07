中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
經前容易情緒低落？其實是「經前症候群」在作怪！中醫教你從「肝」開始養起
妳是不是有時候莫名覺得煩躁易怒、心情低落，還伴隨著一些身體不適的症狀，等到過幾天發現月經來報到，才恍然大悟「原來是經前症候群」呢？很多人以為經前症候群只是想太多，其實經前症候群和體內荷爾蒙比例失衡有關，嚴重時也可能影響排卵及受孕。因此，無論是為了緩解不適或人生規劃，都建議及早調理經前症候群，維持身心平衡和健康。
中西醫專家婦科觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心吳劭穎院長
經前症候群的常見症狀
經前一週左右到月經來到的這段期間，部分女生會出現一些身心不適症狀，例如：胸部脹、肚子悶、身體浮腫、頭痛頭暈、排便狀況改變（便祕或拉肚子）、容易疲倦、倦怠、提不起勁、不想和外人接觸、失去動力、暴躁易怒，情緒低落、憂鬱等，都可能是經前症候群的症狀。
造成經前症候群的原因，中西醫這樣解讀
從西醫角度來看，經前症候群主要是雌激素和黃體素的比例失衡，在排卵後到月經前的這段時間，黃體素分泌量有很重要的影響，若黃體功能不足，可能會產生經前情緒不佳、水腫、胸脹等症狀。造成黃體功能不足的原因，可能來自卵巢功能不佳、高泌乳素、內因性黃體刺激素分泌不足、環境壓力，環境荷爾蒙汙染也可能是黃體功能不足的原因之一。黃體功能可經由檢驗得知，如果有疑慮，應找醫師諮詢，找出原因才是最好的對策。
從中醫理論來看，經前症候群和「肝」密切相關，因為「肝藏血」且「肝主疏泄」，當肝的調節功能正常發揮，氣血循環順暢，月經也會順利來到，若是平時飲食不良、生活作息不佳、睡眠不足、習慣熬夜、長期壓力大、沒有運動習慣，以至於肝氣不疏、肝鬱氣滯，導致體內代謝出問題，甚至是痰濕瘀的體質，就容易在經前出現不適症狀。
中醫的經前症候群調理方法
我們會從疏肝理氣、養肝血著手調理，最好從排卵後就要開始調理到月經來，改善肝鬱氣滯的情況，讓肝氣舒暢，基本上經前症候群的不舒服都會有所改善，如果是痰濕瘀體質的女生，我們也會著重調理代謝功能，對於改善水腫及荷爾蒙平衡都有幫助。
中醫調理經前症候群及痛經的效果都很好，如有這類婦科困擾，建議諮詢專業中醫師，依據個人體質辯證調理的效果會更好。
日常疏肝茶飲
材料：香附1錢、炒白芍3錢、炙甘草2錢
作法：以滾水燜泡作為日常茶飲。
功效：養血、溫腎、疏肝
經前症候群的平時自我保養
1.最重要的是睡眠
睡眠是身體放鬆及自我修復的重要時間，晚睡熬夜、作息混亂都會影響荷爾蒙平衡，所以平常保養重點就是要好好睡眠，最慢11:00入睡，把握21:00-03:00的睡眠黃金時段。
2.飲食清淡、吃好的食物
喜歡吃甜食、加工食品、重口味、飽和脂肪、反式脂肪、高溫燒烤等，都容易造成體內慢性發炎、荷爾蒙失調。建議飲食清淡，水分攝取要充足，多吃好的食物，例如：去皮雞肉、海鮮、魚類等優質蛋白質：多吃黃豆、毛豆、黑豆、山藥等，都具有可促進內分泌荷爾蒙的前驅物質，有助黃體素的分泌；也可以多吃疏肝氣或紓壓的食物，例如花椰菜、地瓜葉、奇異果等深綠色蔬果。也可考慮額外補充魚油。
3.適時紓解情緒壓力
壓力會干擾大腦的訊號傳遞，干擾荷爾蒙分泌，使泌乳素升高，就可能影響排卵及高溫期的表現，這時可以透過溫和的運動或是按摩油壓紓緩緊繃的情緒，或是多多從事自己喜歡的活動轉移一下注意力，聽音樂、看書、看場喜愛的電影，好好給自己放個假！
