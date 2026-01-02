經常遲到可能患上「時盲症」 難以感知時間流逝 或屬 ADHD 症狀︱Yahoo

「時盲症」可理解為難以判斷一項工作需時多久，或難以掌握已經過去的時間。

【Yahoo健康】不少人對「經常遲到」的理解各有不同，有人視為缺乏時間觀念，亦有人認為是不尊重他人。英國利物浦音樂人兼院舍職員洛瓦特（Alice Lovatt）回憶，自小因遲到常被責備，亦曾因令朋友失望而感到尷尬，匆忙回校上課更令她長期受壓，形容自己「腦內似乎沒有一個會走的時鐘」。

根據《美聯社》報道，洛瓦特在 22 歲確診 ADHD 後，才知道自己可能受一種被稱為「時盲症」（time blindness）的情況影響。麻省大學退休臨床神經心理學家 Russell Barkley 早於 1997 年已將時間管理障礙與 ADHD 或自閉症患者聯繫起來，並稱之為「時間近視」（temporal myopia）。近

廣告 廣告

「時盲症」可理解為難以判斷一項工作需時多久，或難以掌握已經過去的時間。美國佛羅里達州坦帕灣心理治療師 Stephanie Sarkis 表示，這與大腦額葉的執行功能有關，亦是不少 ADHD 患者的特徵之一。她指，一般人也可能偶爾遲到，但 ADHD 的情況往往伴隨「功能受損」，影響家庭與社交生活，亦可波及工作與理財等層面。

Sarkis 提到，若長期遲到只是多種症狀之一，便可能是需要治療的疾病。她引述研究指，用於處理 ADHD 其他症狀（如注意力不集中或坐立不安）的興奮劑藥物，亦對改善「時間盲點」有幫助。不過，她亦強調，經常遲到不一定等同患有 ADHD，亦不代表人人都可把遲到合理化。

若長期遲到只是多種症狀之一，便可能是需要治療的疾病。

經常遲到的人可先檢視背後原因

佛羅里達州布雷登頓治療師 Jeffrey Meltzer 則建議，經常遲到的人可先檢視背後原因。有些人不喜歡寒暄，害怕太早到場，或反映焦慮問題；亦有人覺得生活中欠缺掌控，於是用「多爭取幾分鐘」回應責任壓力。他形容相關心態與「報復性熬夜」相近，即在忙碌一天後刻意晚睡，以取回個人時間。

Meltzer 建議可製作「應對卡」，先確認遲到的核心原因，再在卡上寫下重構想法與遲到後果，例如一面寫「出席會議不等於失去自由」，另一面寫「再次遲到會令同事不滿」。他認為最難改變的原因之一是「自覺享有特權」：若有人覺得自己時間比別人更重要，便容易容許自己遲到，而這種心態亦可能在其他行為中出現，例如把車泊在殘疾人士車位，或刻意在活動中「隆重登場」，遲到 20 至 30 分鐘後成為焦點。

經常遲到的人可先檢視背後原因。

只依賴手機看時間容易分心

至於如何改善，Sarkis 表示，不論是否患有 ADHD，每個人都要為自身行為負責，但不少協助 ADHD 管理時間的方法，同樣適用於其他容易遲到的人。她建議可用智能手錶設定提示，提醒何時需要出門；同時在身邊放置指針時鐘亦有幫助，因只依賴手機看時間容易分心。她亦建議把任務拆細成清單，並避免在同一天塞入過多活動。

Lovatt 稱，自己學會預留比想像更多的時間，並使用時間管理應用程式，以及另一個可鎖住手機內其他應用程式的工具，協助專注與掌握時間。她說最有用的方法之一，是把日常所需時間「逐步拆解」並列出每一步需時多久，起初她以為早上出門只需 20 分鐘，但當她把由起床到出門的每個步驟逐項寫下，例如「落樓 1 分鐘」、「找鞋 1 分鐘」，清單長達一整頁，才發現實際要 45 分鐘。她表示方法未必每次都完全奏效，但整體而言已比以往可靠。