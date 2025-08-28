經常頭暈天旋地轉？物理治療助您尋回「平衡感」

撰文：黃嘉豪（香港物理治療學會會員；香港註冊物理治療師）

陳女士是一位銀行職員，因腰背痛前來求診。在物理治療過程中，每當需要轉換姿勢，例如從躺臥到坐起時，她總會眉頭緊皺地說：「物理治療師，請等等…」

我問：「是因為腰痛嗎？」

她搖搖頭：「腰還好，就是轉動時會突然感到頭暈，有時甚至感覺整個房間都在轉。不過這是老問題了，過一會兒就好。」

我追問：「這個情況持續多久了？」

「唉，都快十年了。中醫、西醫都看過，問題總是反反覆覆 發作 ，最近好像又嚴重了一點。」

「是持續不斷地暈，還是做了某些動作才會誘發頭暈？頭暈時，會感覺周遭景物都在轉動嗎？」 「某些動作會特別容易令我感到頭暈，但只要停下來，暈眩感就會慢慢減退。你說得對，幾乎每次暈的時候都有天旋地轉的感覺。我以前很喜歡打羽毛球，現在因為這個問題，連跳起來殺球都不敢了。」

頭暈不只是「暈」 物理治療師先分辨四種類型

頭暈是個非常普遍的症狀，但成因繁多。當病人主訴頭暈時，物理治療師會仔細問症，以分辨其屬於以下哪一種類型。準確的分類能幫助我們收窄問題根源的範圍，從而判斷物理治療如何有效介入。

陳女士的情況，正屬於典型的「眩暈」。她沒有長期服藥史，亦無心血管及呼吸系統的病歷，最近的身體檢查結果也一切正常。因此，我們可以初步推斷，她的眩暈很可能源於頸椎或內耳前庭系統的功能障礙。經過詳細的頸椎檢查，我們排除了頸椎引致眩暈的可能性後，便將焦點鎖定在「前庭系統」上。

人體的內置「陀螺儀」：前庭系統

要理解眩暈，首先要認識我們身體內精密的平衡系統。人體主要依賴三個系統的訊息輸入，來維持平衡和感知空間方位：

視覺：眼睛告訴我們身在何處。 本體感覺：位於關節和肌肉跟腱的感覺接受器，讓我們知道自己身體擺放的姿勢。 前庭系統：位於內耳，像身體內置的「陀螺儀」，負責感應頭部的各種動態和靜態變化。

這些訊息會被傳送到腦幹和小腦進行整合運算，再發出指令協調全身肌肉，讓我們能穩定地站立、行走和活動。當其中一個系統的訊息出現錯誤，大腦便會收到混亂的信號，而前庭系統的問題容易導致眩暈或失衡感。

兩種常見的前庭問題與物理治療

1. 良性陣發性姿勢性眩暈症 (BPPV) — 俗稱「耳石移位」

BPPV是導致「天旋地轉」感覺最常見的原因之一。患者通常在頭部快速活動時（如轉頭、起床、抬頭或低頭）會突然出現短暫而劇烈的眩暈，並可能伴隨眼球不自主的震顫。

我們的內耳中有微小的碳酸鈣結晶，即「耳石」，它們本應附著在特定的感應區上。當耳石因退化、頭部創傷或其他原因而脫落，並漂浮到不正確的管道（半規管）中，問題就會出現。半規管負責感應頭部轉動，當我們正常地移動頭部時，這些迷路的耳石會過度刺激管道內的平衡感應器，向大腦發送「你正在劇烈旋轉」的錯誤訊號，引發天旋地轉的感覺。

針對BPPV，物理治療師會先透過特定的姿勢測試（圖一），準確判斷出是哪一條半規管中的耳石移位。然後，治療師會施行相應的耳石復位手法 (Canalith Repositioning Maneuvers)。這是一種非入侵性的徒手治療，治療師會引導患者的頭部和身體擺放一連串特定的姿勢，利用重力將移位的耳石慢慢「倒」回原位。整個過程只需數分鐘，大部分患者在一至三次治療後，眩暈症狀便能完全消除。

（圖一）良性陣發性位置性眩暈（BPPV）的動作篩檢方法 (Dix-Hallpike Test)（需由物理治療師進行檢查）

2. 前庭功能減弱 (Vestibular Hypofunction)

另一個常見的眩暈原因，症狀與BPPV有點相似，但通常伴隨走路不穩的問題，尤其在轉頭、身處人多或黑暗環境時，失衡感會更為明顯。

此問題的成因多為自然老化、藥物影響、病毒感染或腦部創傷等，導致單側或雙側的內耳前庭系統功能下降。正常情況下，左右兩邊的前庭系統會向大腦發送強度相約的訊號。當其中一邊的訊號變弱，大腦便會因接收到不對稱的資訊而感到困惑，從而產生持續的眩暈和失衡感。

處理前庭功能減弱的問，關鍵在於前庭復康訓練 (Vestibular Rehabilitation Therapy)。這是一套個人化的運動治療，旨在「再訓練」大腦，使其適應不平衡的訊號，並學習利用視覺和本體感覺系統來代償減弱了的前庭功能。訓練內容主要包括：

凝視聚焦運動：在頭部移動時，訓練眼睛保持對目標的注視能力。（圖二，三）

（圖二）凝視聚焦運動 (Focus Head Turning) – 先向前凝視筆頭

（圖三）凝視聚焦運動 (Focus Head Turning) – 轉重頭部時，保持凝視筆頭

平衡訓練：從簡單的靜態站立到難度較高的動態平衡挑戰，逐步提升身體的穩定性。例如：雙腳靠近, 站立在軟墊上並閉上眼睛，建議放置椅子在前後，慎防跌倒。（圖四）

（圖四）平衡訓練

適應性運動 ：重複進行會誘發輕微頭暈的動作，目的是讓大腦逐漸「習慣」並減低對這些動作的敏感反應。

步行及功能性訓練：模擬日常生活的活動，如轉身、或在不同路面行走等，以恢復患者的活動能力和信心。例如：走路時轉身90度。（圖五）

（圖五）步行訓練

文獻早已證實，前庭復康訓練能有效幫助患者減輕由前庭功能減弱引致的眩暈、改善平衡。雖然治療過程需要時間，部分患者的病情在初期可能會比較反覆，但只要與物理治療師同心協力，堅持訓練，最終定能戰勝眩暈，重拾活動自如的精彩人生。