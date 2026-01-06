經港珠澳大橋珠海公路口岸旅客 突破1億人次

【on.cc東網專訊】內媒周二（6日）報道，經港珠澳大橋珠海公路口岸往來粵港澳三地的旅客數量，當日正式突破1億人次。據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站統計，經該口岸出入境旅客數量突破第一個5,000萬人次用時約5年，而突破第二個5,000萬人次，僅用約1年8個月。其中在去年，經該口岸出入境客流達到3,134萬人次，首次突破一年3,000萬人次大關，較2019年增長超140%。

該口岸開通以來，出入境港澳居民已逾5,873萬人次，佔口岸客流總量58.7%。去年出入境港澳居民數量近1,800萬人次，較2019年增長近三倍，其中自駕私家車北上為最熱門方式之一。經港珠澳大橋邊檢站查驗港澳單牌車數量至今超過840萬輛次，經邊檢備案「港車北上」、「澳車北上」司機、車輛數量超過20.9萬人、17.4萬輛。口岸日均出入境車輛超1.8萬輛次，周末及節假日日均車流超2.2萬輛次，單日最高達2.8萬輛次，口岸車輛查驗總量已連續三年居全國口岸第一。

隨着一簽多行、一周一行、港澳通行證全國通辦等政策落地，內地居民經港珠澳大橋前往港澳地區更便捷，經港珠澳大橋邊檢站查驗內地旅客數量累計超過3,938萬人次。其中在去年，經口岸出入境內地旅客數量超過1,257萬人次，刷新口岸開通以來最高紀錄。此外，去年經該邊檢站查驗的外國旅客數量超過56.9萬人次，同比增長逾28.7%，涵蓋來自東盟、中東、歐美、拉美等180多個國家和地區。

