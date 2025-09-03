經濟學者聯名挺庫克 反對川普撤職

（法新社華盛頓2日電） 近600名經濟學者與卸任官員，今天聯署聲援美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）。他們強調央行應有其獨立性，反對川普企圖將庫克撤職。

這封聯名公開信指出，「健全的經濟政策需要具公信力的貨幣機構」；同時也說，「要確保貨幣機構具公信力，聯邦準備理事會（FED）的獨立性不可或缺。」

截至今天，這封聯名信已有593人連署，包括多名諾貝爾獎得主及美國前政府官員在內。

聯準會最近持續承受政治壓力，川普不斷要求降息並稱聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）為「笨蛋」與「白癡」，但決策官員在觀察川普關稅政策對經濟影響之際，仍對降息保持謹慎。

川普上週在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布立即解除庫克職務，理由是她涉嫌房貸詐欺。

庫克是首位出任聯準會理事的非裔女性，目前正對川普的解職提告，華盛頓特區法院的法官已於8月28日舉行首場庭訊。

這封公開信以川普、國會與美國民眾為收信對象，批評「近期關於庫克的公開言論，包括撤職威脅與她已遭解職的說法，伴隨著未經證實的指控，這種作法威脅聯準會獨立性的基本原則，並侵蝕對美國最重要機構之一的信任」。

這封公開信的連署人包括諾貝爾獎得主戈丁（Claudia Goldin）、史提格里茲（Joseph Stiglitz）、羅莫（Paul Romer），以及曾在歐巴馬政府擔任白宮經濟顧問委員會主席的羅莫（Christina Romer），還有拜登時期的同職務的柏恩斯坦（Jared Bernstein）。

這封公開信是由伊利諾大學香檳分校金融副教授德魯吉娜（Tatyana Deryugina）發起。

庫克面臨的指控包括她在2021年同時於密西根與喬治亞兩地申報主要住宅，藉此獲得較佳貸款條件。但她並未被控犯罪，相關事件也發生在2022年就任聯準會理事之前。

美國最高法院近期裁定指出，聯準會官員只能因「正當理由」遭撤職，通常要被認定為瀆職或怠忽職守。