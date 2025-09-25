英國拉皮手術激增 醫生提醒須考慮風險
經濟數據強勁 美股收黑
（法新社紐約25日電） 美國經濟數據優於預期，可能延緩聯邦準備理事會（Fed）降息步調，華爾街股市主要指數今天繼續下跌，與此同時，美元則走強。
美國政府今天將第2季國內生產毛額（GDP）成長折合年率從3.3%上修至3.8%，主因消費者支出超乎預期。
道瓊工業指數下跌173.96點或0.38%，以45947.32點作收。
標準普爾500指數下滑33.25點或0.50%，收6604.72點。
科技股那斯達克指數下跌113.16點或0.50%，收22384.70點。
費城半導體指數下跌12.32點或0.20%，收6284.67點。
