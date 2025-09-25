經濟數據強勁 美股收黑

新一份《施政報告》提到，政府會推進鞏固香港債券中心地位，證監會及金管局將公布「固定收益及貨幣」（FIC）路線圖。消息稱，由兩個監管機構成立的專責小組，曾討論三方面建議，包括加強推廣以吸引更多國際及區域發債體，在港發行美元債券並增強債券回購活動；促進降低離岸人民幣發債的資金成本及息率波動性，使離岸息更貼近在岸息水平。

信報財經新聞 ・ 2 天前