經營帳目提前一年錄盈餘 陳茂波︰仍須審慎管理公共資源

陳茂波出席明愛之友慈善跑致辭時指，跑步如人生，須了解自己、掌握節奏、有目標明確，再作調節，到達終點。

香港去年盛事活動密集舉行，樓市及股市等資產市場亦逐步回暖，帶動整體經濟氣氛向好，市民樂意消費。財政司長陳茂波透露，本周公布的去年12月零售業銷貨額料將繼續增長，增速較前一個月稍為加快；又預計本財政年度(2025至26年度)經營帳目可望提前一年錄得盈餘，但強調即使公共財政改善，仍須審慎運用資源，應對可能出現的衝擊。

政府本財政年度首9個月錄得439億元綜合盈餘。陳茂波昨在網誌撰文指，主因是近月是薪俸稅及利得稅等稅款繳納的高峰，還包括期內發債所得，惟預計今年1至3月政府收入將回落，恆常公共開支則會持續。他又指，受惠去年金融市場表現暢旺，而股票印花稅收入較預期高，加上政府持續推進財政整合，政府經營帳目較原來估算提早一年，在本財年恢復盈餘。但當局持續加大對基建及北部都會區的投入，仍須透過發債支持。

陳茂波續指，即使公共財政有改善，政府仍須審慎管理公共資源使用，力求讓公共開支增速不高於收入增長。他稱，預算案諮詢期間，各界均希望加強照顧其需要。但面對人工智能等科技變革帶來的挑戰和機遇，市場也期望政府加大投資力度，加快開拓更多高增值的新產業、創造更多優質就業機會，讓經濟可加速發展，惠及不同階層。

陳茂波指，踏入2026年，1月份的開局，讓市場更認定今年將是環球市場更為動盪的一年，特別是國際地緣政局轉變難以預料，或將激化國際資金的流向與速度。面對外圍市場必然的波動和難以預料的波幅，政府除了需要維持金融體系的強大緩衝外，也必須預留充分的財政資源，應對可能出現的衝擊。

