經緯線本周提要｜金價屢創新高 不少市民到收金店放賣金飾

【Now新聞台】近期金價持續攀升，屢創新高，不少市民將手上的黃金或金飾出售，各區的收金店擠滿放金的人；有人放金，亦有人藏金，有些人欣賞飾金背後的工藝，將金飾當作藝術品收藏。究竟現代人對於黃金的價值有甚麼看法？傳統的製金工藝又如何延續？

近月國際金價屢創新高，各區的收金店特別熱鬧，舖頭門外聚集不少來放賣金飾的人，好像這間位於廟街的收金店，老闆江延林說入行四十多年，曾經歷數個「黃金潮」，但未曾目睹像過去一年，因為金價急升而引發的賣金「盛況」。

收金店負責人江延林：「連吃飯的時間都沒有，客人出售金飾後很開心，以前二千多元(一両)，現在三萬多。有一位客人出售十二生肖(金飾擺件)，每件都超過二十多両，他很高興金價上升又再來，來了很多次。」

今年年初，美國總統特朗普掀起全球關稅戰，加上地緣政治局勢緊張，歐美通脹持續高企，投資者避險情緒高漲，被視為「資金避難所」的黃金需求持續上升，過去一段日子國際金價持續攀升。

江延林女兒Becky說，平常每天最多百多至二百張訂單，但近期金價創新高，一天訂單量曾經達到三百張，她又說留意到來放售金飾的人至少四成是年輕人。

收金店負責人江敏琪：「很多年輕人陸續放售不同類型的飾金，他們本身有大堆嫁妝放售，趁金價高企套現，再做另一類投資。」

黃金是稀有資源，除了本身的價值，當中涉及的製金工藝技術同樣值錢。

就讀大學四年級的Athena平日有做兼職，去年開始她將大約兩成的薪金，用來購買一些不同形狀的金豆當作儲蓄，過去一年金價不斷上升，她的「藏品」也有升值，卻沒有打算出售套現，因為她看好的不單是黃金自身價值，還有金飾背後的手工。

Athena：「我會看一些精雕細啄，不知道是如何打磨，會讚嘆那種傳統工藝人的手工，就算它不是黃金，即使它不是黃金，只是一件紙皮，可以把它製作得那麼漂亮，其實它已經是一件藝術品，那個價值已經很高。」

