經血驗HPV衛生巾｜衞生署批未證可靠 創辦人稱曾邀 119 人臨床試驗 婦產科醫生：缺第三方機構認證︱Yahoo

蔡佩樺指自己目前正於新加坡參加會議。

【Yahoo新聞報道】衞生署周日（ 26 日）指，有商戶聲稱可透過衛生巾收集經血以檢測人類乳頭瘤病毒（又稱 HPV ），惟方法尚未有充分科學證據證明可靠。涉事公司創辦人今（ 28 日）回應稱，曾進行 119 人的臨床研究試驗，而經血驗 HPV 方法世界各地亦有相關研究，會向衞生署提供相關的科學證據。有婦產科醫生指，產品缺乏第三方機構有效性認證，應以醫生檢測結果為準。

樣本數量足夠？ 創辦人：非一刀切「數字遊戲」

中大校友蔡佩樺在 2019 年創立生物科技公司 WomenX Biotech Limited（樺盟生物科技），並於今年 1 月推出號稱「全球首創」的經血檢測 HPV 衛生巾 PadX-HPV。蔡佩樺指自己公司於 2024 年進行臨床試驗，招募了 119 名香港女性，與抹片結果對比，產品檢測準確率聲稱超過 9 成。

被問到為何試驗只有 119 人參與及樣本數量是否足夠等問題，蔡回應指，研究基數是參考不同國家研究得出，有研究參與人數達 500 多人，也有研究人數只得 19 人，因而非一刀切的「數字遊戲」。

蔡佩樺表示，2010 年起已有以經血驗 HPV 的研究，第一個研究由中大黃思銓發表，其後在世界各地，如美國、內地、韓國等均有發表相關文獻。

她指，衞生署上周曾主動與公司接觸，其後發表公告。她指不評論署方做法，亦認為署方做法不會打擊創科公司信心，未來將與衞生署加強溝通科學實證。

產品現時已在萬寧下架

創辦人尊重萬寧下架決定

涉事產品曾可於萬寧官網訂購，惟今日只可訂購普通款衛生巾。蔡佩樺表示，商家對產品處理有自己方法，將尊重商家的決定。

翻查該產品的宣傳資料，並未標明是否獲得第三方機構認證。《Yahoo 新聞》就此向蔡佩樺查詢，對方未有正面回答，稱要出席會議，稍候再回覆記者。

醫生指研究應經同儕審查

婦產科專科醫生羅致廉表示，該公司臨床研究樣本偏少，更重要的是欠缺第三方獨立認證。他強調，這並不表示產品無效或不可靠，但若缺乏認證程序，其可信度則難以確認，「你驗到冇係咪冇？你驗到有又係咪有？」

羅致廉解釋，嚴謹的科研工作一般需經「同儕審查」（Peer Review）程序，在具公信力的期刊或平台刊登前，會由其他研究人員審閱資料與數據，以驗證研究結論的準確性與學術水平。他認為，若該公司研究未經同儕評審與第三方驗證，即使海外有相似研究，也不能輕易對比。

他補充，據現有資訊，未見到該產品的相關研究有通過同行評審或第三方機構驗證，因此衞生署發表聲明屬合理之舉。羅致廉指，目前最可信賴的方法還是通過醫生進行檢測。