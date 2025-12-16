綜合法院案件管理系統 12.19起擴展至高院原訟庭民事訴訟案件

【on.cc東網專訊】司法機構宣布，「綜合法院案件管理系統」由本周五（12月19日）起將擴展至應用於高等法院原訟法庭的民事訴訟案件。司法機構現正聯繫律師行，以協助他們登記和使用「綜合法院案件管理系統」。

「綜合法院案件管理系統」提供一系列電子服務，包括向法院送交及從法院接收案件特定的法庭文件、查閱或翻查已存檔文件和法院持有的其他案件資料、翻查訟案登記冊，以及繳付各類法院服務費用。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】