綜援及公共福利金擬上調 2.2% 2 月 1 日起生效 包括長生津、傷殘津貼︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】社會福利署今日（26 日）表示，政府已向立法會福利事務委員會提交文件，交代調整綜合社會保障援助（綜援）計劃標準項目金額，以及公共福利金計劃下多項津貼金額的建議安排，涵蓋高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼。

政府按既定機制，參考社會保障援助物價指數的按年變動，建議由二月一日起，上調綜援計劃標準項目金額及公共福利金計劃津貼金額 2.2%。

政府表示，將盡快就有關調整向立法會財務委員會諮詢。如獲財委會批准，調整後的金額將追溯至二月一日起生效。另外，政府亦計劃按既定機制，調整綜援計劃下租金津貼的最高金額，有關調整同樣建議追溯至二月一日起實施。

去年上調 1.3%

翻查資料顯示，在 2025 年 2 月，政府批准將綜援標準項目金額、高齡津貼（生果金）、長者生活津貼及傷殘津貼劃一上調 1.3% 。當時政府參考甲類消費物價指數中私人房屋租金指數的變動後，決定同時將綜援租金津貼最高金額上調 0.2% 。

在 2024 年 2 月，相關項目的上調幅度為 3.3% ； 2023 年 2 月則錄得較高的 3.7% 增幅。雖然當時物價指數顯示租金津貼最高金額按機制應下調，但政府在該兩年均決定維持租金津貼金額不變，以避免對受助人造成經濟壓力。