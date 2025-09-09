「綠化未來」國際會議在港舉行 聚焦探討塑膠產業綠色轉型

【on.cc東網專訊】「綠化未來—重塑塑膠產業以實現企業永續發展」國際會議今日（9日）在港舉行，吸引逾百位來自塑膠業界、科研機構及相關領域的專家學者和行業領袖參與。會議聚焦塑膠產業的綠色轉型，探討如何實現淨零排放及循環經濟模式，以「塑膠循環再生」、「淨零生命週期排放」及「塑膠安全與可持續性」三大主題為核心，交流前沿研究成果及實踐經驗，並提出具前瞻性的解決方案，助塑膠產業邁向可持續發展。

香港塑膠業廠商會主席許文偉致詞時表示，塑膠產業正處於轉型的關鍵期，希望通過此次會議，為業界提供一個專業交流的平台，展示創新技術與全球最佳實踐的結合，共同推動塑膠產業邁向淨零排放及循環經濟。他補充，期待香港能憑藉其國際化優勢及專業能力，成為推動全球塑膠產業綠色轉型的重要引擎。工業貿易署署長廖廣翔致詞亦指出，塑膠業轉型面對挑戰與機遇，工貿署 一直支援企業推行綠色轉型項目。他指，工貿署 新推出的「減碳•商策」專題網頁，連同四個中小企業服務中心提供的「四合一」綜合服務及「中小企資援組」，可協助提升塑膠業在可持續發展方面的能力。

關注塑膠產業轉型挑戰，生產力局亦推創新方案，香港生產力促進局首席創新總監都永海示，全球塑膠行業正因日益提升的環保意識和嚴格的監管框架而經歷深刻變革。生產力局致力於運用先進技術和創新服務，包括可持續材料、提升回收技術及低碳工業實踐，推動各行業加快綠色化轉型。他指，生產力局很高興主辦本次活動，匯聚來自不同國家和地區的領袖與專家，從創新與循環經濟的角度，共同探討塑膠產業的未來方向。

針對塑膠與微塑膠爭議，專家以科學回應，國際材料科學權威Dr. Chris DeArmitt以《The Plastics Paradox》為基礎，發表了「塑膠材料的真相及科學驗證的解決方案」演講，稱塑膠被誤解，其研究顯示塑膠使用及廢棄未對環境或人體健康構成顯著威脅。微塑膠毒性測試多用高於實際濃度的顆粒，魚類體內無長期滯留證據，他倡高效管理和回收，實現資源最大化利用與環境保護目標。

會議展示多項技術創新，為塑膠循環再生與綠色轉型提供了可行方案。Totalenergies Corbion台灣市場開發經理林羿樂先生分享了有關PLA的低碳足迹與先進回收技術，小松技術士事務所主席小松道男先生則介紹了日本在PLA注塑技術方面的前沿實例，為生物塑膠的市場化發展提供了寶貴經驗。新加坡南洋理工大學土木與環境工程學院副教授Dr. Grzegorz Lisak則闡述了綜合廢物處理技術以及碳（CO2）捕獲與轉化技術如何推動低碳生產模式。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】