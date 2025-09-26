專訪Jer柳應廷 罕談初戀會放伴侶做首位
綠在區區｜「綠在區區」18區回收點一覽 10月1日國慶限時回收賺雙倍積分、回收可免費換米/糧油雜貨（每月更新）
Yahoo著數整合全港「綠在區區」回收點，即睇邊個回收點最近屋企！
源頭減廢與回收可為地球出一分力，大家平日又有回收習慣嗎？政府現時暫緩垃圾徵費，不過當大家準備清理家中垃圾時，也可將塑膠、玻璃、紙張等分類回收。近年環保署不斷擴展的「綠在區區」回收計劃，於18區均設立不同固定或流動回收點，於回收同時更可賺積分，免費換食油、香米、麵食、廁紙等糧油雜貨！近期「綠綠賞」與不同機構合作，可以綠綠賞積分兌換Carbon Wallet和「易賞錢 MoneyBack」積分，再兌換更多不同日用品，在10月1日當天回收更可賺雙倍積分！
全港18區 增設智能自助回收箱 回收點多達83個！
「綠在區區」回收計劃現時於全港18區設立12個回收環保站、83個回收便利點，各區已設立超過120個回收流動點，涵蓋大型屋苑、公共屋邨、鄉村、商場、大學、政府場地等。另外，去年開始更於屋苑設立24小時智能自助回收箱，市民可自行紀錄回收物重量、自動儲存回收獎賞積分，方便隨時進行自助回收。以觀塘區為例，多達19個流動回收點、回收環保站及回收便利點，包括綠在觀塘及綠在裕民坊，多個屋邨亦新增回收便利點，相信也可讓大家更有動力回收！
▶︎▶︎▶︎350個 回收流動點位置
▶︎最新名單：「智能回收系統先導計劃」 已設置智能回收箱的位置
9大類可回收物品
指定9類回收物包括紙張、金屬、塑膠、玻璃樽、充電池、小型電器、受管制電器（四電一腦）、慳電膽及光管，而回收物需預先清洗乾淨。不過，相信有不少人對回收物品都感到疑惑，不知哪些可以回收，哪些是不可以，Yahoo著數專員整理了綠在區區家居回收指南Q&A，大家在家分類回收物時可作參考。
▶︎ 綠在區區｜家居回收指南Q&A！錫紙盒要拆鋁片？充電池/網購包裝、泡泡紙可回收
「綠在區區」全港智能廚餘機地點
原來廚餘都可以回收！「綠在區區」在全港多個公共屋邨設智能廚餘機，除了能夠回收廚餘，還可以順便用「綠綠賞」手機應用程式或積分卡積，解決廚餘問題外，還可以用積分換禮物，一舉兩得！
▶︎ 綠在區區｜全港218個屋邨增設智能廚餘機！一文睇地點/回收方法/儲分換日用品
綠綠賞儲分教學
市民只需下載「綠綠賞」手機應用程式，或於任何「綠在區區」的回收點提交2公斤的回收物領取一張綠綠賞積分卡，於各回收點提交回收物時，只需出示積分卡或印於積分卡背後的二維碼，即可賺取相應綠綠賞積分以兌換禮品。
▶︎ 綠綠賞2025｜綠在區區/廚餘回收賺分！ 換領$50超市現金券/餐飲美食禮券/換免費港鐵車程！
以回收物重量計算儲分
根據不同回收物種類，以重量計算儲「綠綠賞」積分，其中紙張、金屬、其他塑膠、充電池、小型電器、受管制電器（四電一腦）、慳電膽及光管每公斤可儲10分，玻璃樽及膠樽則分別可儲20及80分。
限時「國慶回收2倍賞」回收即賺2倍積分
為慶祝中華人民共和國成立76周年，環境保護署（環保署）推出一日限定「國慶回收2倍賞」慶祝活動。在10月1日當天，到全港任何一個「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」或「智能回收箱」)，提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分。
回收2.5公斤儲25分 即可換禮品！
回收後憑「綠綠賞」積分，大家即可兌換日用品、糧油乾貨或環保精品，兌換積分由25分至2000分不等，可供兌換的包括1公斤米、芥花籽油、即食麵、廁紙、餅乾、糖、鹽等日用品，及環保精品毛巾與環保手挽袋， 十分實用！
「綠綠賞」與Carbon Wallet合作，可以用「綠綠賞」積分兌換Carbon Wallet積分，再換不同環保獎賞優惠，如免費港鐵車程、純素護膚品、手搖飲品、素食優惠等，實行綠色生活！
由2024年12月16日起，「綠綠賞」與屈臣氏集團旗下「易賞錢 MoneyBack」會員獎賞計劃合作，「綠綠賞」用戶於手機應用程式內綁定易賞錢 App 會員帳戶，即可以 100「綠綠賞」積分兌換成50易賞錢積分，並可以在百佳超級市場、屈臣氏及豐澤購物時作現金使用，亦有「綠綠賞」會員專屬優惠獎賞，用積分換優惠券、雞蛋、沐浴露等食品和日用品。
相關連結：
