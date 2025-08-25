綠在區區｜全港218個屋邨增設智能廚餘機！一文睇地點/回收方法/儲分換日用品、換易賞錢積分（每月更新）

拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
不少人都問到底廚餘可否回收？其實各種廚餘包括生熟食物，以至變質食品均可回收，環保署現於全港設有逾百個公共屋邨設有「智能廚餘機」，方便大家一落樓就可以收集廚餘。今次就為大家介紹廚餘機用法，及整合全港廚餘機地址詳情，支持環保之餘，大家亦可累積綠綠賞積分，換領日常用品或食品公仔麵、食鹽、廁紙等，更與「易賞錢 MoneyBack」合作，可以邊回收邊賺積分換更多日用品！
廚餘佔香港1/3垃圾量
香港人丟棄得最多的垃圾是「廚餘」，日常生活中，我們或許每天也有不少吃剩的食物，肉類、湯渣、果皮也可回收，這些廚餘很多時也會淪為垃圾送往堆填區。本港每日棄置超過3,000公噸廚餘，佔都市固體廢物近三成，是最大的垃圾種類。廚餘容易被分解，並產生氣味和衞生問題，既佔用了寶貴的堆填空間，亦浪費了其中有用的有機物質。
環保署現時在港九新界218個公共屋邨設有「智能廚餘機」，採用具備防滿溢及除味裝置的智能回收桶收集廚餘以保持環境衞生，並提供「綠綠賞」智能積分獎賞鼓勵居民參與，慢慢改變生活習慣。
處理廚餘回收3步：
1.先分類，分揀出可回收廚餘
廚餘在回收前，需要大家花點時間處理和分類食物。
可回收：生、熟、吃剩或變壞的食物（魚類、肉類、蔬果、穀物，其他如茶葉、咖啡渣、湯渣、中藥渣、蛋殻、蛋糕、麵包）
不可回收：過硬或過大物料、非廚餘物質或過多水份的食物
2.暫儲存
善用可重用器皿，使用篩子及可重用器皿瀝乾水分和盛載廚餘。避免用膠袋盛載廚餘，以免影響回收過程。
3.儲積分
最後拿到智能廚餘機回收。
如何使用廚餘回收機？
1.用「綠綠賞」手機應用程式或積分卡
2.掃描回收二維碼
3.廚餘機頂門打開，將廚餘放進回收桶。當放進回收桶的廚餘重逾100克，頂蓋會在20秒左右自動關上，但事前建議先瀝乾廚餘水份。
4. 回收完成後，積分智自動儲入「綠綠賞」帳戶
回收廚餘免費換禮品
回收廚餘每日可賺取50「綠綠賞」積分，並可在指定公共屋邨禮品兌換機或「綠在區區」任何回收點兌換日用品或食品，例如麵食、香米、芥花籽油等。「綠綠賞」與Carbon Wallet合作，可以用「綠綠賞」積分兌換Carbon Wallet積分，再換不同環保獎賞優惠，如免費港鐵車程、純素護膚品、手搖飲品、素食優惠等，實行綠色生活！
由2024年12月16日起，「綠綠賞」與屈臣氏集團旗下「易賞錢 MoneyBack」會員獎賞計劃合作，「綠綠賞」用戶於手機應用程式內綁定易賞錢 App 會員帳戶，即可以 100「綠綠賞」積分兌換成50易賞錢積分，並可以在百佳超級市場、屈臣氏及豐澤購物時作現金使用，亦有「綠綠賞」會員專屬優惠獎賞，用積分換優惠券、雞蛋、沐浴露等食品和日用品。
2025年最新智能廚餘機位置（截止31/08）
環保署在房屋署及香港房屋協會轄下的公共屋邨採用智能廚餘機收集廚餘，再運往環保署廚餘回收設施處理，將其轉化為能或為材，於港九新界218個公共屋邨設置智能廚餘回收桶。
另鄰近住宅區的回收環保站「綠在深水埗」和部份私人住宅樓宇及屋苑亦設置智能廚餘回收桶。
公眾智能廚餘收集點
九龍「綠在深水埗」
地址：深水埗通州街339號
「智能廚餘回收計劃(公共屋邨)」 已設置智能廚餘回收箱的位置
(截止 2025年8月31日)
