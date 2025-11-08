【綠在區區】「綠綠賞」積分雙倍放送（只限09/11）

鳳凰｜天文台周一中午後發一號風球
為迎接第十五屆全國運動會，環保署推出一日限定「全運回收2X賞」推廣活動。綠綠賞會員於11月9日十五運會開幕當天到「綠在區區」任何一個回收環保站、回收便利點、回收流動點或智能回收箱提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分。
日期：只限2025/11/09
地點：「綠在區區」社區回收網絡（包括「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及智能回收箱）
古洞南路六狗日前離奇死亡 今再發現四狗屍
【動物專訊】古洞南路發生懷疑毒狗事件，67歲狗主陳先生前日（11月5日）發現所養的6隻狗離奇死亡，懷疑被人毒死，於是報警，沒想到今日再發現4隻狗死亡，包括3隻成犬和一隻狗BB，據知其中兩隻狗昨晚10時回家後出現異常行為，包括轉圈等，最終今早發現已經死亡。「520浪浪加油站」Bella今日中午到陳先生居所了解，她引述狗主懷疑是認識的人所為，她會再與狗主商討，想辦法保護那些狗狗。 據知陳先生在該地養了10多隻狗，唯現時只餘下6隻狗，Bella引述陳先生指，本來有7隻狗B，但當中5隻狗B已死亡，另有兩隻狗B不知所蹤。事緣前日警方收到陳先生報案，指所養的6隻狗死亡。警方回覆本報查詢表示，警員接報到場，於該址一水塘附近發現6個狗隻屍體。經初步調查，案件列殘酷對待動物，交由邊界警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕。狗屍已轉交相關機構撿走作化驗。 事隔一日，陳先生今日再發現有狗狗死亡，Bella收到求助後到現場了解，發現3隻成犬和一隻幼犬的屍體，她引述陳先生指，其中兩隻狗昨晚10時回來後出現異常，出現轉圈等，結果今早便發現死亡。陳先生估計是認識的人所為，但卻指報警都沒用，對多隻狗狗遇害感到無能為力香港動物報 ・ 1 天前
海關遇襲案疑犯母親涉誤導警員被捕｜「鴨王」絕味陷經營危機｜阿 Sa 新戀情曝光｜11 月 7 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 7 日（星期五）。本港受達強風程度的東北季候風影響，大致多雲，初時有一兩陣雨；明日日間部分時間有陽光，氣溫約 24 至 28 度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中達強風。展望周日、周一大致天晴日間炎熱；周二、周三風勢頗大稍涼。明日最高紫外線指數約 7，屬「高」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
醫療以外的全運會義工
第十五屆全國運動會即將開幕，九龍中醫院聯網除了有醫護人員提供醫療支援，亦有義工身處運動會的不同環節，支援全運會順利舉行。Yahoo 健康 ・ 1 天前
天氣報告｜日間炎熱 最高氣溫約29度
【Now新聞台】本港今日(11月9日)天氣預測，大致天晴，日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度，吹和緩北至東北風，晚上離岸風勢清勁。 展望未來兩三日海有湧浪，明日日間炎熱及乾燥，星期二及星期三天氣稍涼，風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
買數位版救地球！碳排放竟比實體版低100倍，掌機成最環保選擇
今年 8 月份，在 Sony 集團公布的最新財報中透露，旗下索尼互動娛樂（SIE）的遊戲銷售表現亮眼，而且其中 83% 都是數位版遊戲，也標誌著現在的玩家們可能大多傾向於買數位版，而並不是傳統的實體版遊戲光碟了。而現在又多了一個讓玩家們選擇數位版遊戲的理由：因為根據研究，選擇數位版遊戲會對地球環境更友善，無形之中也能為環保盡一份力，根據法國碳排放會計公司 Greenly 的研究，生產實體版遊戲的碳排放量是數位版遊戲的 100 倍。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
立冬｜周末至下周初有陽光最高 28 度 下周中最低氣溫 20 度｜Yahoo
今日（7 日）是二十四節氣中的「立冬」，如以華北地區計，立冬意味着冬季揭開序幕，不過位於廣東沿岸的本港就明顯未感受到冬季氣息。香港天文台就表示，一股達強烈東北季候風正影響廣東沿岸，今日本港普遍地區受強風影響，港島以西的青洲在凌晨更一度錄得持續烈風。不過，天文台指周末至下周初天色都不俗有陽光，氣溫介乎 22 至 28 度。天文台又預期，下週中期中國東南沿岸風勢頗大，天氣稍涼，下周四（13 日）最低氣溫降至 20 度。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天氣｜「鳳凰」移向台灣 惟轉向存變數 本港下周初降溫
乾燥的東北季候風會在未來數日影響華南。天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在今日(9日)移向呂宋，隨後會進入南海東北部，有較大機會轉向偏北方向移動，大致移向台灣一帶，並受季候風影響而逐漸減弱，但其轉向位置及減弱速度存有變數。am730 ・ 1 小時前
早晨天氣節目(11月09日上午8時) - 科學主任林銘津
香港天文台的早晨電視天氣節目每日上午約七時及八時更新，而黃昏節目逢星期一至五下午約六時更新，旨在提供一個親切溝通渠道，讓市民了解天氣變化。由於天氣瞬息萬變，欲知最新天氣資訊，請瀏覽香港天文台網頁：https://www.weather.gov.hk 或 https://www.hko.gov.hk。香港天文台 ・ 4 小時前
繼藥價後又盯上肉價！川普祭「反壟斷」鐵拳 揮向全美肉類加工四巨頭
繼藥商後，美國總統川普政府又盯上美國四大肉類加工巨頭，上周五 (7 日) 宣布啟動反壟斷調查，指控他們透過非法合謀操縱價格，損害牧場主與消費者利益，此舉被視為白宮應對生活成本高漲、回應選民壓力的關鍵行動。 川普透過社交平台 Truth Social 宣布，已要求司法部「立即展開鉅亨網 ・ 4 小時前
C朗怒諷球證：做得好！繼續囉！
【Now Sports】艾拿素雖然在周末的沙特阿拉伯聯賽以3:1擊敗尼奧姆，但基斯坦奴朗拿度一度不滿判決，在進入更衣室前狠諷球證。這場比賽的上半場以0:0作結，之所以令基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）不滿，是臨完場前球證沒有判處角球，選擇直接鳴笛完場，間接令球隊少了一次機會。有影片拍到C朗在回到更衣室前對球證大吼：「做得好，做得真好。繼續這樣吧，你今仗表現非常好，一場出色的執法。」沒有半句粗言穢語，但字裡行間的怒意非常明顯。或許C朗的爭勝心為隊友帶來了正面影響，下半場開波2分鐘艾拿素就打開紀錄，C朗亦有12碼進帳，最終球隊以3:1擊敗尼奧姆。今季C朗在各項賽事中已經累積了10個入球、2個助攻，自2023年加盟艾拿素出場116場比賽的他，已貢獻了103個入球、21個助攻。相關片段：https://www.youtube.com/shorts/LZUH-I1sSI4now.com 體育 ・ 2 小時前
劉家良骨灰被偷走善心網民組搜索隊 遺孀翁靜晶：試一試吧
邵氏動作片著名導演劉家良的骨灰被偷走，劉師傅的遺孀翁靜晶證實了事件並分享感受，不少網民留言為她打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
印尼清真寺爆炸案增至96傷 警方持續調查據信涉案學生
（法新社雅加達8日電） 印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。法新社 ・ 13 小時前
Square Enix 進一步節省成本？英美分部確認裁員、還要研究AI盼能負責「遊戲測試與除錯工作」
2025 年即將過完，近日日本遊戲商 Square Enix 開始著手進行調整，開始整併英國與美國分部的業務，以進行「組織重組」。Square Enix 表示，他們正在重新調整北美與歐洲的業務，以更能推動全球一體化的行銷策略，並且也提及裁員真的是一項很困難的決定，也很感謝那些曾為公司付出的成員們。由此看來，Square Enix 應該是打算降低自己的開發成本，而更能讓遊戲開發成本降低的另一個措施是，Square Enix 現在也計畫在 2027 年之前達成讓 AI 負責 70% 遊戲品質測試（QA）工作的目標。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
中菜館「明廚」推海鮮套餐6折優惠！人均$398起食油鹽焗火焰奄仔蟹、 開邊金銀蒜粉絲蒸海蝦、招牌九製陳皮骨（另設宵夜羊腩煲餐）
位於銅鑼灣的時尚中菜館明廚推出「二人海鮮套餐」及「宵夜暖胃堂食套餐」優惠，前者低至6折，人均$398起；後者人均$297起！前者食客可品嚐到油鹽焗火焰奄仔蟹、 開邊金銀蒜粉絲蒸海蝦、招牌九製陳皮骨等多款開胃海鮮菜，想必海鮮控會非常滿意！至於後者，食客則可享古法枝竹羊腩煲、豉椒炒花甲王、馬友鹹魚蒸肉餅等大受歡迎的粵菜，超有誠意cp值超高！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 21 小時前
京都溫泉酒店優惠｜低至35折住嵐山溫泉酒店！人均$1,102起 24小時獨立湯屋、步行至渡月橋、天龍寺睇紅葉｜雙11優惠2025
京都即將進入紅葉季，預計人氣紅葉景點「嵐山」將於11月中迎接最佳觀賞期！今次趁Agoda推出日本熱門住宿秋季限時優惠，Yahoo購物專員在云云酒店中，精選了「京都嵐山溫泉花傳抄」，房價正進行低至35折優惠，最平人均折後人均$1,102起，即能步行至嵐山紅葉景點、浸到24小時私人溫泉，以紅葉季的嵐山住宿來說，絕對抵住！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
大阪酒店優惠｜難波APA度假酒店低至11折！人均只需$305起 步行5分鐘直達難波站、道頓堀＋設溫泉大浴場｜Agoda雙11優惠2025
大阪秋冬時節，正值是賞楓浸溫泉黃金期，酒店價格相對都會較高，適逢一年一度雙11的快閃優惠，Agoda特別推出雙11限定優惠，多間大阪酒店均有超抵折扣，當中人氣酒店之選APA度假酒店大阪難波站前塔樓（APA Hotel Resort Osaka Namba Ekimae Tower），住宿更低至11折，人均只需$305起，精明的讀者們一定要捉緊是次優惠！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
丘應樺：未來拓展拉美及非洲等地市場
【Now新聞台】本港積極尋找更多海外經貿夥伴，商務及經濟發展局局長丘應樺指，未來會拓展拉美和非洲等地市場。 商務及經濟發展局局長丘應樺：「市場潛力大，因為它人口多，加上他們經濟要轉型增長，所以香港的投資在那方面對他們有利。雙向的，因為那些國家很多農產品都很好，例如他又礦產，我們大宗貿易。例如我們廠家會否將廠移到非洲做生意，已經有了，因為成本較低和各方面都有強項，很多生產線去了那些地方。」#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
「鳳凰」明中午前後闖港800公里範圍 天文台屆時將發1號波
【on.cc東網專訊】超強颱風「鳳凰」會在明日(10日)中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出1號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在本周三(12日)最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在本周二on.cc 東網 ・ 55 分鐘前
COP30：世界領袖抨擊特朗普在氣候問題上的不作為
Pablo Porciuncula/AFP巴西總統盧拉在全球氣候高峰會上向世界各國領導人發出警告，提防「極端勢力」。 在聯合國氣候變化框架公約第三十次締約方大會（COP30）召開前夕，美國總統特朗普（Donald Trump，川普）因其在氣候變化問題上的立場，遭到世界各國領袖批評。 特朗普總統未有出席在亞馬遜城市貝倫舉行的會議，並因拒絕氣候科學而被哥倫比亞和智利領袖指責為「騙子」。 英國首相施紀賢（Sir ...BBC News 中文 ・ 1 天前