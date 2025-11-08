【綠在區區】「綠綠賞」積分雙倍放送（只限09/11）

為迎接第十五屆全國運動會，環保署推出一日限定「全運回收2X賞」推廣活動。綠綠賞會員於11月9日十五運會開幕當天到「綠在區區」任何一個回收環保站、回收便利點、回收流動點或智能回收箱提交指定回收物，包括廢紙、金屬、塑膠、玻璃容器、「四電一腦」受管制電器、小型家電、慳電膽／光管、充電池和紙包飲品盒，每類指定回收物可獲雙倍積分。

日期：只限2025/11/09

地點：「綠在區區」社區回收網絡（包括「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及智能回收箱）

