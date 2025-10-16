靠喝「綠拿鐵」瘦45kg！5款明星都在喝的「神配方」，網友狂讚：皮膚透亮、腸胃順暢、體重還掉了！

綠拿鐵

打開韓星們的IG版面，你會發現最近一股「綠拿鐵風潮」正悄悄席捲中！無論是私服照還是健身打卡，手裡拿著一杯翠綠蔬果汁幾乎成了標配。

圖片來源：IG@katarinabluu，@__shinyeeun

以天然蔬果為基底的綠拿鐵，不僅能幫助排毒、促進腸道健康，還富含抗氧化營養素，有助於肌膚對抗老化、維持亮澤。許多人甚至會用它取代一餐，讓身體更輕盈、精神更清爽，難怪成為明星都愛的「健康美顏飲」。

綠拿鐵黃金食材組合：營養又好喝的關鍵

廣告 廣告

圖片來源：shutterstock

一杯完美的綠拿鐵，關鍵就在「比例」與「選材」。最受歡迎的組合，通常由以下幾類食材構成：

✔ 綠色蔬菜類

羽衣甘藍、菠菜、小松菜、西洋芹、青江菜都是綠拿鐵的靈魂角色。羽衣甘藍抗氧化力強，菠菜則富含鐵質與葉酸，口感清淡。建議先汆燙30秒至1分鐘，可減少草酸、避免干擾鈣鐵吸收，同時去除菜腥味。

✔ 水果類

香蕉、蘋果、鳳梨、芭樂、葡萄、藍莓等都是天然甜味來源，能平衡青菜的苦味，同時補充維生素與膳食纖維。

✔ 優質脂肪與堅果類

酪梨、亞麻仁籽油、橄欖油、核桃、杏仁等能延緩飢餓感、補充好油脂，讓肌膚更滑順透亮。

✔ 液體基底

水、燕麥奶、杏仁奶、椰子水、無糖豆漿都能讓口感更滑順，也能補充水分。

✔ 增添營養的小秘密

像是抹茶粉、薑黃粉、黑芝麻粉或奇亞籽等，也能提升風味與營養密度。

【名人私藏綠拿鐵食譜】

米蘭達可兒：氣色超好的排毒綠拿鐵

圖片來源：IG@mirandakerr

維密超模米蘭達可兒的愛用綠拿鐵食譜堪稱經典，她會將菠菜、芹菜、羽衣甘藍、蘋果、檸檬與奇亞籽混合打成汁。這杯綠拿鐵主打抗氧化與天然排毒，幫助身體代謝、維持亮麗膚況，是她維持「超模光澤肌」的日常秘密。

Adele：狂瘦45公斤的燃脂綠拿鐵

圖片來源：IG@adele

Adele能從豐腴女神變身窈窕曲線女王，綠拿鐵功不可沒！她愛喝的綠拿鐵食譜含有促進代謝的「乙酰化酶」，能幫助燃脂。食譜包括70g羽衣甘藍、30g芝麻菜、5g歐芹、2根芹菜、1公分生薑、半個青蘋果，最後擠上檸檬汁再加綠茶粉攪勻。這杯低糖、高纖又富含植物酵素的綠拿鐵，正是她甩肉45公斤的關鍵之一。

吳速玲：減脂期首選的飽足代餐

圖片來源：IG@5400wu

藝人吳速玲也是綠拿鐵愛好者，她曾在節目分享一款「黃金奇異果綠拿鐵」，營養滿分又能當代餐。材料為黃金奇異果1顆（連皮）、羽衣甘藍1把、奇亞籽1湯匙，搭配1杯椰子水。只要將食材打勻即可飲用。她強調奇異果連皮打最營養，奇亞籽則能提升飽足感與腸胃循環。這杯喝起來清爽又順口，是她減脂期的救星飲。

黃曉明：靠「西芹綠拿鐵」極速甩肉25公斤

圖片來源：微博

為拍電影《陽光俱樂部》而增胖的黃曉明，靠自製「西芹綠拿鐵」在幾個月內迅速減回原形！他以小黃瓜、西洋芹、蘋果、香蕉為基底打汁，不僅營養豐富、飽足感高，也能加速代謝。不過他也提醒，不建議長期只喝蔬菜汁減重，容易營養不均，仍要搭配適量碳水與均衡飲食。

闞清子：簡單好喝的「西洋芹＋蘋果綠拿鐵」

圖片來源：小紅書@爱生活的花花

女星闞清子的綠拿鐵配方走極簡路線：小黃瓜＋西洋芹＋蘋果。若想讓口感更滑順，可加半根香蕉與適量水。她採取「早午餐正常吃、晚餐喝綠拿鐵」的輕斷食法，1個半月就瘦了5公斤，效果顯著又無痛。許多網友實測後也大讚：「不只變瘦，膚況也變亮了！」

綠拿鐵雖好，但也要注意！

圖片來源：shutterstock

雖然綠拿鐵營養豐富，但並不建議長期以它取代三餐。每天喝一杯做為輕斷食或排毒輔助飲品較為理想，否則可能導致蛋白質、脂肪或碳水攝取不足。建議搭配均衡飲食、多喝水、維持良好作息與規律運動，效果會更明顯。對腸胃較敏感的人，也可先從少量開始，避免因膳食纖維過多造成腹脹或不適。

封面圖片來源：小紅書@趙露思，shutterstock

更多女人我最大報導

誰說她整形了？《許我耀眼》趙露思狠狠瘦了半個自己！晚餐多吃1物免挨餓又瘦得快

3個月減肥11公斤！網友靠3招從「小腹婆→螞蟻腰」這樣吃不運動也能加速燃脂



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章