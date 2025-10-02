綠置居攪珠｜六折推售宏緻苑逾2500個 黃碧如指申請人數受不同因素影響(何潁之報道)

【Now新聞台】新一期綠置居攪珠，以六折推售超過2500個九龍灣宏緻苑單位，房委會接獲3.6萬份申請，超額認購13倍。房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如指，倍數高低受經濟狀況等不同因素影響，不是每次超額數十倍才算成功。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持攪珠儀式，首十個攪出的號碼，依次是62、66、08、32、82、76、52、39、19及44。

新一期綠置居推售九龍灣宏緻苑2576伙，實用面積193至466呎，450呎或以上的大單位有731個，佔逾四分之一；售價為市價六折，介乎115萬元至349萬元。

房委會預留了1050個配額供家有長者及家有初生計劃申請者優先選樓，彩虹邨及華富邨第一期重建的受影響住戶亦可優先選樓。房委會今期起，亦會為前兩期連續申請而未能成功購買單位的申請者，分配多一個號碼。

今期綠置居，房委會接獲3.6萬份申請，其中1.2萬份是新申請，超額認購13倍，倍數比以往低。黃碧如指，倍數高低受很多因素影響。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如：「包括社會經濟狀況、利息如何及社會氣氛如何，以及不要忘記，過去幾年我們其實推售很多單位，也有不少申請者成功購入綠置居單位，所以這種情況是一個健康的現象。我不認為每次都要數十倍超額認購，計劃才算是成功，我們其實最想的是申請者可以成功購入他們心儀的單位。」

房委會會根據攪珠結果發信通知申請人，預計最快可於今年第四季開始揀樓，而宏緻苑預計關鍵日期是明年5月31日。

這期綠置居亦會同時推售過去的貨尾單位，包括鑽石山啟鑽苑、油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及上水清濤苑，涉及約150伙。

