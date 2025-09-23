樺加沙｜三號信號生效 下午 2:20 改發八號信號
綠色科技｜Aurabeat研發空氣消毒清新機與專利過濾技術 助企業節能減碳
企業不是不願意在環保方面投入資源，但在當下經濟前景不明朗的大環境下，如果進行環保不但不用增加額外支出，還能夠降低企業的營運成本，那才是個雙贏方案，才能真正說服企業全力投入。
成立於2017年的Aurabeat，是一家提供可持續通風和空氣處理解決方案的科技公司，主要業務包括提供進行空氣消毒的清新機，和為建築物的中央通風系統提供節能解決方案。前者由銀離子消毒技術主導，測試證實可以完成99.9%的消毒，在新冠疫情時期，已有40多個國家和地區使用。而後者則是由Aurabeat研發的EcoSonic空氣過濾技術，能通過提高過濾效率來降低能耗，從而實現零碳足跡，是一項已獲得專利的創新技術，充分代表了節能和室內空氣淨化系統方面的突破。
當今全球暖化問題嚴重，極端天氣肆虐，引起嚴重的生態危機。因此，保護環境的工作已經迫在眼眉，刻不容緩。很多國家雖然定下減碳目標，但到目前為止難以達標。另外，隨著AI年代的到臨，未來AI發展的樽頸會是能源消耗的問題，因此節能減碳已經進入了很多企業的議程表。
Aurabeat的EcoSonic系統是一項創新的節能技術，可以增強空氣過濾系統而減低能源消耗，而且也可以通過減少更換過濾網的次數來拉低耗材成本。Aurabeat的首席技術官兼創始人司徒健南博士表示：「我們的技術利用先進的聲波技術來減少空氣處理機組的壓降，從而提高能源效率，改善空氣質素，並降低各種應用中暖通空調系統的運營成本，讓企業在投入環保的同時，還能減低營運成本，是個雙贏方案。」
Aurabeat的系統目前已獲得廣泛應用，目前的主要客戶和戰略合作夥伴包括希慎興業、信德集團、南豐集團、恒隆地產等在內的大型房地產開發商、港鐵、香港電訊等。安裝案例包括機電工程署、渣打銀行大廈、信德中心、機場安檢區、花旗大廈等。另外，跟Aurabeat合作的也並不限於香港，在中國內地、新加坡、菲律賓、泰國和迪拜都有Aurabeat的戰略合作夥伴。司徒博士還表示公司會探索走進製冷節能的領域，因為製冷比通風所要耗用的能源更多，所以能為企業節省的資源也會更多。
(資料由客戶提供)
