綠色經濟｜晶苑羅樂風視可持續發展為投資：回報期少於 5 年 恒大何順文：平衡法治與道德｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】發展綠色產業是國際趨勢，香港綠色學會早前舉行「綠色領袖 / 綠色企業家之爐邊對話」。晶苑國際集團創辦人羅樂風出席綠色論壇時，「我哋唔單止保護環境，仲肩負起推動社會進步嘅責任。」
論壇去年底舉行，主題為「大我為先、大局為重、修身、齊家、治國、平天下」，邀得晶苑創辦人羅樂風及恒生大學校長何順文主講，以家族企業和教育層面討論推動香港綠色經濟發展，並由世界綠色組織會長汪振富主持。
羅樂風家族議會凝聚管治企業共識
86 歲羅樂風作為已故「針織大王」羅定邦長子，並於 70 年代與妻子創立晶苑集團，他在會上強調企業領袖的責任，對內以身作則，「其實我返工無嘢做，坐喺度作為企業精神領袖，自己做榜樣，佢就會跟住做，與管理層、員工推動可持續發展」。對外則要具備先鋒精神，推動員工、客戶、行業夥伴等持份者創造影響力。「大我為先理念尤其重要，佢鼓勵我哋超越個人利益，考慮社會整體嘅福祉。每當我哋選擇以可持續嘅方式去經營企業時，我哋唔單止保護環境，仲肩負起推動社會進步嘅責任。」他又透露羅氏設有家族議會，推動所有家庭成員以相同思維經營企業，不斷深化理念。
可持續策略達三贏局面：環保、科技都係品牌
他續指晶苑集團自 2007 年起落實可持續發展框架，並視之為投資，最初是為節省浪費，相信「慳到錢」，現在則是他制定公司策略時優先考慮要素，往績也證實回報期往往少於 5 年，理念獲公司上下認同，成功向股東與合作夥伴證明可持續策略能夠平衡社會、環境、利潤，達到三贏局面。他又以在觀塘投資興建的甲級商廈 Crystal Tower 為例，為了確保環保和安全標準，情願以高數個百份比的成本聘用合適承建商，「你能夠令呢幢大廈喺市場上有賣點，環保同科技做得好啲，呢個都係品牌」。
慈善基金提升員工歸屬感創雙向關係
羅另提及他在 2022 年成立晶苑氣候慈善基金，在公司全球營運所在地推動符合聯合國可持續發展目標（SDG）的應對氣候變化和扶貧工作，包括為有需要社區安裝太陽能街燈、濾水系統、改善工人健康和生活等等，工人的生產力和歸屬感亦因而提升。羅憶述以往在越南、柬埔寨及毛里裘斯騷亂期間，晶苑在當地的員工自發守護工廠，證明公司與員工的雙向關係。
何順文：法治為經、德治為緯
恒大校長何順文則在論壇上說：「真正的可持續發展是以法治為經、以德治為緯」，指法規是公正社會的框架和底線，但會增加執行成本、限制自由和創新，不應是社會終極追求。因此，恒大注重平衡學生的法治意識與內在道德培養，以推動學生建立個人價值觀為方針，鼓勵學生追求有意義、有滿足感的目標，培養人民關係，從以培養以「大我」為念的未來領袖。
倡修公司法確立董事對持份者負責
何又強調企業必須以持份者為本，顧及社會責任及提升持份者的利益，並提倡企業不應只求達成 ESG 最低標準，而是要與持份者共同成長，相信社會契約的力量，「所有持份者都要贏先可以持續到，賺錢會係個自然結果」。他同時指出，不少企業已承諾將一部份利潤分予中層及前線員工，他將會持續與監管機構和政府當局盡快修改《公司法》，將董事和高層的象徵性責任納入條文，列明行政人員有責任向不同持份者負責任，不可明顯犧牲任何一個持份者的利益。
香港自由體系可成可持續發展示範區
近年地緣政治緊張，何順文被問到大學應如何超越傳統學科界限，為亞太乃至全球的綠色治理提供「中國方案」，他回應指過去十年 ESG 策略被西方國家政治化，中國作為高速發展經濟體，能在大國間擔起先行者角色，而香港如能做好地區角色，發揮優勢包括自由經濟體系、匯合中西文化、擁有傳統家族企業文化等，相信可以成為企業落實可持續發展的示範區。
汪振富：廢物徵費須由教育著手
世界綠色組織會長汪振富在會上指出，可持續發展已脫離單純討論解決方案和綠色標準的層面，而是追求建立正面積極思維，在挑戰中把握機會，例如世界綠色組織正積極將香港由慈善之都變為國際救援之都，以應對氣候變化引發的災難。他又提及全球多國正發展垃圾工業，創造職位和新技術同時帶動公民教育。被問到香港應如何重啟「用者自付」固體廢物徵費，汪認為政府必須從教育著手，「當每個市民都覺得我唔做對唔住自己、對唔住屋企人，其實係講道德底線，有策略性去做，我相信有呢個目標係做得到」。
指香港中英兼容成普通法地區優勢
談及香港在全球可持續發展道路上的商機，汪認為香港有潛質運用新技術重啟漁農業發展，同時因為香港法定語言中英兼容，在普通法地區佔有語言優勢，能成為中國內地面向世界的橋樑，「香港最叻係做市場推廣同貿易，我哋可以將呢一點商品化，內地以及全世界好多新發明，如果經過香港幫佢商品化會有更加多人相信」。
