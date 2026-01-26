綠色經濟｜晶苑羅樂風視可持續發展為投資：回報期少於 5 年 恒大何順文：平衡法治與道德｜Yahoo

「綠色領袖 / 綠色企業家之爐邊對話」出席人士向嘉賓發問。

【Yahoo 新聞報道】發展綠色產業是國際趨勢，香港綠色學會早前舉行「綠色領袖 / 綠色企業家之爐邊對話」。晶苑國際集團創辦人羅樂風出席綠色論壇時，「我哋唔單止保護環境，仲肩負起推動社會進步嘅責任。」

發展綠色產業是國際趨勢，數十名商界人士出席論壇就可持續發展方向交流意見。

論壇去年底舉行，主題為「大我為先、大局為重、修身、齊家、治國、平天下」，邀得晶苑創辦人羅樂風及恒生大學校長何順文主講，以家族企業和教育層面討論推動香港綠色經濟發展，並由世界綠色組織會長汪振富主持。

羅樂風家族議會凝聚管治企業共識

86 歲羅樂風作為已故「針織大王」羅定邦長子，並於 70 年代與妻子創立晶苑集團，他在會上強調企業領袖的責任，對內以身作則，「其實我返工無嘢做，坐喺度作為企業精神領袖，自己做榜樣，佢就會跟住做，與管理層、員工推動可持續發展」。對外則要具備先鋒精神，推動員工、客戶、行業夥伴等持份者創造影響力。「大我為先理念尤其重要，佢鼓勵我哋超越個人利益，考慮社會整體嘅福祉。每當我哋選擇以可持續嘅方式去經營企業時，我哋唔單止保護環境，仲肩負起推動社會進步嘅責任。」他又透露羅氏設有家族議會，推動所有家庭成員以相同思維經營企業，不斷深化理念。

可持續策略達三贏局面：環保、科技都係品牌

他續指晶苑集團自 2007 年起落實可持續發展框架，並視之為投資，最初是為節省浪費，相信「慳到錢」，現在則是他制定公司策略時優先考慮要素，往績也證實回報期往往少於 5 年，理念獲公司上下認同，成功向股東與合作夥伴證明可持續策略能夠平衡社會、環境、利潤，達到三贏局面。他又以在觀塘投資興建的甲級商廈 Crystal Tower 為例，為了確保環保和安全標準，情願以高數個百份比的成本聘用合適承建商，「你能夠令呢幢大廈喺市場上有賣點，環保同科技做得好啲，呢個都係品牌」。

慈善基金提升員工歸屬感創雙向關係

羅另提及他在 2022 年成立晶苑氣候慈善基金，在公司全球營運所在地推動符合聯合國可持續發展目標（SDG）的應對氣候變化和扶貧工作，包括為有需要社區安裝太陽能街燈、濾水系統、改善工人健康和生活等等，工人的生產力和歸屬感亦因而提升。羅憶述以往在越南、柬埔寨及毛里裘斯騷亂期間，晶苑在當地的員工自發守護工廠，證明公司與員工的雙向關係。

恒大校長何順文強調企業必須以持份者為本，重視社會道德，賺錢將是必然成果。

何順文：法治為經、德治為緯

恒大校長何順文則在論壇上說：「真正的可持續發展是以法治為經、以德治為緯」，指法規是公正社會的框架和底線，但會增加執行成本、限制自由和創新，不應是社會終極追求。因此，恒大注重平衡學生的法治意識與內在道德培養，以推動學生建立個人價值觀為方針，鼓勵學生追求有意義、有滿足感的目標，培養人民關係，從以培養以「大我」為念的未來領袖。

倡修公司法確立董事對持份者負責

何又強調企業必須以持份者為本，顧及社會責任及提升持份者的利益，並提倡企業不應只求達成 ESG 最低標準，而是要與持份者共同成長，相信社會契約的力量，「所有持份者都要贏先可以持續到，賺錢會係個自然結果」。他同時指出，不少企業已承諾將一部份利潤分予中層及前線員工，他將會持續與監管機構和政府當局盡快修改《公司法》，將董事和高層的象徵性責任納入條文，列明行政人員有責任向不同持份者負責任，不可明顯犧牲任何一個持份者的利益。

香港自由體系可成可持續發展示範區

近年地緣政治緊張，何順文被問到大學應如何超越傳統學科界限，為亞太乃至全球的綠色治理提供「中國方案」，他回應指過去十年 ESG 策略被西方國家政治化，中國作為高速發展經濟體，能在大國間擔起先行者角色，而香港如能做好地區角色，發揮優勢包括自由經濟體系、匯合中西文化、擁有傳統家族企業文化等，相信可以成為企業落實可持續發展的示範區。

汪振富會上強調企業在可持續發展的積極態度與正面思維將帶來三贏局面。

汪振富：廢物徵費須由教育著手

世界綠色組織會長汪振富在會上指出，可持續發展已脫離單純討論解決方案和綠色標準的層面，而是追求建立正面積極思維，在挑戰中把握機會，例如世界綠色組織正積極將香港由慈善之都變為國際救援之都，以應對氣候變化引發的災難。他又提及全球多國正發展垃圾工業，創造職位和新技術同時帶動公民教育。被問到香港應如何重啟「用者自付」固體廢物徵費，汪認為政府必須從教育著手，「當每個市民都覺得我唔做對唔住自己、對唔住屋企人，其實係講道德底線，有策略性去做，我相信有呢個目標係做得到」。

汪振富指出香港地緣角色能成為中國輸出世界的橋樑。

指香港中英兼容成普通法地區優勢

談及香港在全球可持續發展道路上的商機，汪認為香港有潛質運用新技術重啟漁農業發展，同時因為香港法定語言中英兼容，在普通法地區佔有語言優勢，能成為中國內地面向世界的橋樑，「香港最叻係做市場推廣同貿易，我哋可以將呢一點商品化，內地以及全世界好多新發明，如果經過香港幫佢商品化會有更加多人相信」。