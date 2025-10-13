吃綠色奇異果能變瘦？營養師解析水腫、便秘救星的5大健康要點

擁有高營養價值的「奇異果」時常被我們視為飲食管理、提升健康效能的超級食物，不過除了甜度高且有「小金礦」之稱的黃金奇異果，常見且價格更實惠的「綠色奇異果」更是隱藏版瘦身寶藏！專業營養師高敏敏現身解答：綠色奇異果5大健康瘦身效益，原來大魚大肉後、水腫、便秘等體態困擾都能靠它解決！

「綠色奇異果」是超級瘦身食物

綠色奇異果果香鮮明，口感酸爽，不只是日常飲食中的搭配良伴，更是提高瘦身成效的超級食物 source : pexels

綠色奇異果果香鮮明，口感酸爽，不只是日常飲食中的搭配良伴，更是提高瘦身成效的超級食物！營養師表示，由於綠色奇異果富含膳食纖維與奇異酵素，能有助於消化、維持腸道順暢，另外也含有高比例維生素C、鉀，能穩定餐後血糖、抗氧化、幫助分解肉類蛋白質，以達到減少大魚大肉後的負擔感。

綠色奇異果瘦身功效1：改善水腫

想到消水腫，多數人的直覺聯想是薏仁，但其實綠色奇異果也有著去水腫的效能 source : pexels

想到消水腫，多數人的直覺聯想是薏仁，但其實綠色奇異果也有著去水腫的效能！營養師指出，由於綠色奇異果含礦物質鉀，能幫助調節血壓、排出多餘鈉，以達到改善水腫的效果，尤其大魚大肉、攝取加工食品後吃綠色奇異果，更能適度緩解鈉攝取的負擔。

綠色奇異果瘦身功效2：促進腸胃蠕動

餐後攝取綠色奇異果還能有助於分解蛋白質、降低腸胃不適 source : pexels

綠色奇異果蘊含豐富奇異酵素，不只能幫助消化，促進腸胃蠕動，營養師更點出，餐後攝取綠色奇異果還能有助於分解蛋白質、降低腸胃不適，改善脹氣、消化不良等症狀。像是過年過節無法避免的燒烤、火鍋、大魚大肉餐後，吃一顆奇異果便可加強消化代謝問題。

綠色奇異果瘦身功效3：解決便祕

綠色奇異果內的高膳食纖維也能有助腸道蠕動 source : pexels

延續前述，綠色奇異果具備優質的促進消化效能，不只奇異酵素是改善熱量囤積的好幫手，當日常蔬菜攝取不足出現便秘、脹氣等問題時，綠色奇異果內的高膳食纖維也能有助腸道蠕動，提升排便順暢，改善便秘。

綠色奇異果瘦身功效4：抵抗自由基

身體的發炎反應，往往是肥胖的成因之一 source : pexels

身體的發炎反應，往往是肥胖的成因之一。對此營養師也指出，綠色奇異果也是抵禦自由基的得力助手！攝取燒烤、油炸等高溫碳化料理後，身體往往會產生過量的自由基，這時便很建議攝取富含維生素C、多酚的綠色奇異果，以利提高身體抗氧化效能，對抗自由基傷害。

綠色奇異果瘦身功效5：穩定血糖

澱粉、精緻糕點甚至含糖飲料，美味卻暗藏健康危機 source : pexels

澱粉、精緻糕點甚至含糖飲料，美味卻暗藏健康危機！攝取高糖分飲食，不僅會使血糖劇烈波動，導致疲勞、集中力不足等健康問題，也會影響食慾，提升肥胖機率。營養師建議，想要控制血糖浮動，可以多吃屬於「低GI水果」的綠色奇異果，其能穩定血糖，減緩連帶發炎現象。

