🎃萬聖節🎃系列之 🍵綠茶曲奇餅🍵 呢個蜘蛛造形真係好得，之前幾年都係整甜甜圈，今次換成綠茶曲奇餅，一樣咁掂👍👍 非常簡單易整，顏值又高又吸睛😍😍 仲好有節日氣氛添👏👏 做法就係將做好的綠茶曲奇粉團先放雪櫃冷藏30分鐘，然後分份，搓圓再壓平，焗好之後放涼，用免調溫朱古力筆拉畫出蜘蛛腳，再加上麥提莎同裝飾眼睛糖就可以✌️✌️ 睇到一隻隻可愛的小蜘蛛誕生喇，嘩……真係好得意呀🥰🥰 萬聖節🎃包裝梗係要配合一下喇！！ 一攞出黎，大家都已經好喜歡，打開更加有驚喜，表示「好正，綠茶味好香濃，曲奇口感鬆脆」 作為熱愛烘焙的我，你地食得開心，我就開心，快樂就係咁簡單😊😊 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1BVdxJkMiG/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

牛油 100 g

糖 38 g

蛋 半隻

低筋麵粉 134.5 g

高筋麵粉 14 g

粟粉 21.5 g

綠茶粉 10 g



食譜份量

22-24塊 N／A





作法:

1. 將牛油（牛油先放室溫軟化／用微波爐加熱至略為軟化）攪拌成軟滑忌廉狀 2. 加入糖攪拌至變白及輕軟 3. 加入蛋攪拌至完全均勻

1. 用篩逐少加入低筋麵粉、高筋麵粉、粟粉和綠茶粉（分3次，加到第3次時可用手將粉團搓勻至光滑） 2. 用保鮮紙包住粉團，放進雪櫃冷藏30分鐘

1. 將粉團分成一份份（15 g），搓圓，然後再壓平

1. 預熱5分鐘（170°），放中層，焗28-32分鐘 2. 用餘溫再焗約2分鐘左右（餘溫可令曲奇更脆口；不需焗至太上色，否則會影響綠茶的顏色，令鮮綠色變成黃綠色），放涼，即可

